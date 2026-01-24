রেড রোডে কুচকাওয়াজের মহড়ায় ফের বেপরোয়া গতির গাড়ি, ফিরল 2016-র স্মৃতি

রেড রোডে কুচকাওয়াজের মহড়ায় ফের বেপরোয়া গতির গাড়ি, ফিরল 2016-র স্মৃতি
প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া চলাকালীন খিদিরপুরে দিক থেকে দ্রুত গতির এক বিলাসবহুল গাড়ি পরপর ট্রাফিক সিগনাল ভেঙে রেড রোডে ঢোকার চেষ্টা করে ৷
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: প্রায় 10 বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতি ফিরল রেড রোডে ৷ ফের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়ায় ঢুকে পড়ল বেপরোয়া গতির গাড়ি ৷ আর এই ঘটনা মনে করিয়ে দিল 2016 সালে একইভাবে কুচকাওয়াজের মহড়া চলাকালীন রেড রোডে ঢুকে দ্রুতগতির একটি গাড়ি পিষে দিয়েছিল ভারতীয় বায়ু সেনায় কর্মরত জওয়ান অভিমুন্য গৌড়কে। সেই ঘটনারই আতঙ্কের স্মৃতি ফিরল শনিবার সকালে রেড রোডের ঘটনায় ৷
2016 সালের ভয়াবহ ঘটনার খানিকটা ঝলক দেখা গেল এদিনের রেড রোডে। পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া চলাকালীন খিদিরপুরে দিক থেকে দ্রুত গতির এক বিলাসবহুল গাড়ি পরপর ট্রাফিক আইন ভেঙে রেড রোডের দিকে আসতে থাকে। তবে এদিনের ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা বা গুরুতর চোটের কোনও খবর নেই ৷ তবে এই ঘটনায় আরও একবার প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ আতঙ্ক ছড়িয়েছে এই এলাকায় ৷
ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলেন সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে বেরিয়ে না যায় তার জন্য গাড়িটিকে আটক করা হয় ৷ গাড়ির ভিতরে বেশ কয়েকজন ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ তাদেরও আটক করা হয়েছে বলে খবর। গাড়িটি আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় ময়দান থানায়। ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ যখন রেড রোডে কুচকাওয়াজের মহড়া চলছিল ঠিক সেই সময় খিদিরপুরে দিক থেকে ছুটে আসে ওই গাড়িটি। তবে কুচকাওয়াজের মহড়া চলাকালীন খিদিরপুরের দিকে বেশ কিছু অতিরিক্ত ব্যারিকেড থাকায় গাড়িটি রেড রোডে ঢুকতে পারেনি ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই বিলাসবহুল গাড়িটি পরপর বেশ কয়েকটি ব্যারিকেডে ধাক্কা মারতে মারতে দ্রুতগতিতেই এগিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি তাঁরা ৷ এরপরে কিছুটা যাওয়ার পর গাড়িটি দাঁড়িয়ে যায়। এরপরই দ্রুততার সঙ্গে সেখানে পুলিশকর্মীরা গাড়িতে বসে থাকা বেশ কয়েকজনকে সেখান থেকে বাইরে বের করে সরাসরি তাদের ময়দান থানায় নিয়ে চলে যান। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় তাদের আটক করে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনার তদন্তে নেমে রাস্তার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, ভিতরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, সেই বিষয়টিও ভালোভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে।"