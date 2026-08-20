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বক্সা দুর্গে 100 কোটি খরচে তৈরি হচ্ছে নেতাজি সংগ্রহশালা, অনন্ত-বিতর্কের আবহে সবুজ সঙ্কেত নবান্নের

ব্রিটিশ আমলে বক্সা দুর্গ বিপ্লবীদের বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত ৷ মূল লক্ষ্য, সুভাষচন্দ্র বসু এবং দেশের অন্যান্য বীর সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।

gallery honoring Netaji Subhas Chandra Bose
বক্সা দুর্গে নেতাজি সংগ্রহশালা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 5:46 PM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: বক্সা টাইগার রিজার্ভের ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গে তৈরি হতে চলেছে সংগ্রহশালা ৷ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-সহ অন্য বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতেই রাজ্যের এই উদ্যোগ ৷ 100 কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পে সিলমোহর দিয়েছে নবান্ন ৷ বুধবারই মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাবটি পেশ করেন মন্ত্রী বিশাল লামা। প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই মুখ্যমন্ত্রী তা অনুমোদন করেন ৷ মূল লক্ষ্য, সুভাষচন্দ্র বসু এবং দেশের অন্যান্য বীর সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।

ব্রিটিশ আমলে বক্সা দুর্গ বিপ্লবীদের বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত ৷ বন্দি ছিলেন স্বয়ং নেতাজিও। এই প্রসঙ্গে নবান্নের এক আধিকারিক বলেন, "ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গ ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত ৷ নেতাজিও একসময় এখানে বন্দি ছিলেন ৷ নতুন এই প্রকল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নেতাজির স্মৃতিরক্ষায় ৷" স্থির হয়েছে, নেতাজি যে সেলে বন্দি ছিলেন, সেখানেই বিশেষ গ্যালারি তৈরি হবে ৷

freedom fighters at Buxa Fort west bengal
বক্সা টাইগার রিজার্ভের ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গ (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবমাননার একাধিক ঘটনায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে ৷ শিলঙে নেতাজি ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙচুর হয় ৷ পাশাপাশি, বিজেপি'র রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্য ঘিরেও রাজ্যরাজনীতি উত্তাল হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেই মন্তব্যের কড়া নিন্দা করেন। বাঙালি মননে ক্ষতে প্রলেপ দিতে শুভেন্দু অধিকারী সব বিধায়ককে নিজ নিজ কেন্দ্রে নেতাজি সেবাকেন্দ্র গড়ার নির্দেশ দেন। অনন্ত ক্ষমা চাইলেও অনুরাগীদের ক্ষোভ মেটেনি ৷

freedom fighters at Buxa Fort west bengal
ব্রিটিশ আমলে বক্সা দুর্গ ছিল বিপ্লবীদের বন্দিশালা (ইটিভি ভারত)

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আবহে উত্তরবঙ্গেই নেতাজি সংগ্রহশালা গড়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ইতিহাস ও পর্যটনের এই মেলবন্ধন নিয়ে আশাবাদী প্রশাসন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, "রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের মাধ্যমে কেবল পর্যটকদের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য পৌঁছে দেওয়াই নয়, বরং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে জীবন্ত করে রাখার প্রয়াস চালানো হচ্ছে ৷ নেতাজির ব্যবহৃত সেল ও তাঁর সংগ্রামী ইতিহাস নতুন রূপ পেলে খুশি হবেন ইতিহাসপ্রেমীরা।"

ভারতের স্বাধীনতার স্মৃতি বিজরিত এই বক্সা ফোর্টকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখছে বক্সা পাহাড়ের মানুষজন। একদিকে বক্সা পাহাড়ের অপরূপ শোভা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক বক্সা ফোর্ট ৷ এই দুয়ের টানে হাজার হাজার মানুষ ছুটে যান আলিপুরদুয়ারের পাহাড়ি জনপদ বক্সায় ৷

TAGGED:

NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
BUXA FORT
BUXA TIGER RESERVE IN ALIPURDUAR
নেতাজি সংগ্রহশালা
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