শব্দবাজি-ধোঁয়ার দাপট রুখতে কালীপুজোর রাতে বিশেষ কন্ট্রোল রুম, অভিযোগে দ্রুত ব্যবস্থা

শব্দবাজি-ধোঁয়ার দাপট রুখতে কালীপুজোর রাতে বিশেষ কন্ট্রোল রুম, অভিযোগে দ্রুত ব্যবস্থা
Firecrackers: রবিবার 8 নভেম্বর সন্ধে 6টা থেকে সোমবার 9 নভেম্বর সকাল 6টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে অভিযোগ জানাতে পারবেন।
Published : November 8, 2026 at 6:01 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: কালীপুজোর রাত মানেই আলোর উৎসব । কিন্তু সেই উৎসবের আনন্দ অনেকের কাছেই শব্দবাজি ও আতশবাজির ধোঁয়ায় পরিণত হয় আতঙ্কে । বিশেষত প্রবীণ, অসুস্থ মানুষ, শিশু থেকে শুরু করে পথের প্রাণী, বাজির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয় বহু প্রাণ । পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবারও সক্রিয় পরিবেশকর্মীরাও ।
শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের উপর নজরদারির পাশাপাশি কালীপুজোর রাতে বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করছে পরিবেশকর্মীদের সংগঠন সবুজ মঞ্চ । রবিবার 8 নভেম্বর সন্ধে 6টা থেকে সোমবার 9 নভেম্বর সকাল 6টা পর্যন্ত চালু থাকবে এই পরিষেবা । বাজির দাপট বা শব্দদূষণ হলে অভিযোগ জানাতে নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ ।
পরিবেশকর্মীদের বক্তব্য, দুর্গাপুজোয় প্রশাসনের সক্রিয়তায় অনেক জায়গায় ডিজের দাপট এবং রাত 10টার পর মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে । অর্থাৎ প্রশাসন কঠোর হলে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার প্রমাণ মিলেছে দুর্গাপুজোয় । কালীপুজো ও দীপাবলিতেও একই ধরনের তৎপরতা চান তাঁরা ।
তবে, প্রশাসনের নজরদারিতে যাতে কোনও ঢিলেমি না থাকে, সে জন্য নিজেদের উদ্যোগেই অভিযোগ গ্রহণ ও নজরদারির ব্যবস্থা করছেন পরিবেশকর্মীরা । কন্ট্রোল রুমে আসা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে । পাশাপাশি, অভিযোগের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার উপরেও নজর রাখবেন সংগঠনের সদস্যরা ।
প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী, কালীপুজো ও দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোর অনুমতি রয়েছে রাত 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত । ছটপুজোয় সকাল 6টা থেকে 8টা এবং বড়দিন ও বর্ষশেষের রাতে 11টা 55 মিনিট থেকে রাত 12টা 30 মিনিট পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজি পোড়ানো যাবে । এই সময়সীমার বাইরে বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ । শুধুমাত্র অনুমোদিত সবুজ বাজি ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে ।
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ । প্রতিটি মাইকে সাউন্ড লিমিটার ব্যবহার বাধ্যতামূলক । ডিজে বক্স ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । মণ্ডপ, শোভাযাত্রা কিংবা রাস্তায় কোনও জায়গাতেই তা বাজানো যাবে না । হাসপাতাল, নার্সিংহোম-সহ ঘোষিত নীরব এলাকায় মাইক ও বাজি ব্যবহারও নিষিদ্ধ । পরিবেশকর্মীদের দাবি, নিয়ম লঙ্ঘন হলে সংশ্লিষ্ট থানাকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে । নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে বাজি পোড়ানো কিংবা নিষিদ্ধ বাজি বিক্রির ক্ষেত্রে পুলিশের দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই ।
কেন এতটা উদ্বিগ্ন পরিবেশকর্মীরা ? তাঁদের বক্তব্য, বাজির বিকট শব্দ শুধু সাময়িক বিরক্তির কারণ নয়, তা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলে । বিশেষ করে প্রবীণ ও হৃদ্রোগীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ তীব্র শব্দে হৃদ্স্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং রক্তচাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে । শিশু, প্রসূতি এবং পড়ুয়াদের ঘুম ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় । আচমকা শব্দে শিশুরা ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে । পড়াশোনাতেও ব্যাঘাত ঘটে ।
বাদ যায় না অবলা প্রাণীরাও । পোষ্য, পথকুকুর, বিড়াল এবং পাখিদের কাছে বাজির শব্দ অনেক সময় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । তীব্র শব্দে পোষ্যরা খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ে, পথের প্রাণীরা দিশাহারা হয়ে ছোটাছুটি করে । অনেক সময় আতঙ্কে রাস্তা পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয় তারা । পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়ে যায় । অনেক ক্ষেত্রে আর ফিরে আসে না । এছাড়া, বাজির ধোঁয়ায় বাতাসে মিশে যায় নানা দূষিত কণা । তার প্রভাব পড়ে শ্বাসযন্ত্রে । হাঁপানি, সিওপিডি এবং অন্যান্য ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্তদের কষ্ট আরও বাড়তে পারে ।
সবুজ মঞ্চের তরফে নব দত্তের বক্তব্য, সবুজ বাজিও দূষণমুক্ত নয় । সাধারণ বাজির তুলনায় দূষণ কম হলেও তা প্রায় 30 শতাংশের মতো । ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে, বিশেষত কলকাতার মতো শহরে এই দূষণও যথেষ্ট উদ্বেগের । তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অনলাইনে বাজি বিক্রির প্রবণতা বাড়ছে । 2018 সালের 23 অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের বাজি সংক্রান্ত নির্দেশের উল্লেখ করে তিনি জানান, অনলাইনে বাজি বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ কার্যকর করতে আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন ।
বাজি শিল্প ও বিক্রির ক্ষেত্রেও একাধিক দাবি তুলেছে সবুজ মঞ্চ । বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং দায়ীদের শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন । পাশাপাশি, বাজি শিল্পকে ফের 'লাল' দূষণ তালিকাভুক্ত করার দাবি উঠেছে । অনুমোদিত বাজি বাজারের বাইরে বিক্রি বন্ধ করা এবং অনলাইন বিক্রির উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার কথাও বলা হয়েছে । শুধু সবুজ বাজি ব্যবহারের নির্দেশ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও নজরদারি গড়ে তোলার দাবিও জানিয়েছে তারা ।
কালীপুজোর রাতে শুধু কন্ট্রোল রুম চালু করেই দায়িত্ব শেষ করতে চাইছে না সবুজ মঞ্চ । কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের পরিদর্শক দল রাস্তায় নেমে পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে । জেলাগুলিতেও সক্রিয় থাকবে সংগঠনের শব্দ নিয়ন্ত্রণ কমিটি । কোথাও নিয়ম ভেঙে বাজি পোড়ানো হলে বা শব্দদূষণ ঘটলে সেই অভিযোগ প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ।
অভিযোগ জানানোর নম্বর:
কালীপুজোর বিশেষ কন্ট্রোল রুম: 9230568902
হোয়াটসঅ্যাপ: 8697568902
সারা বছরের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ: 9163539073 / 9831172060
সব মিলিয়ে, উৎসবের আনন্দ যাতে অন্যের কাছে আতঙ্কের কারণ না হয়ে ওঠে, সেই বার্তাই দিতে চাইছেন পরিবেশকর্মীরা । তাঁদের বক্তব্য, আলোয় সাজুক উৎসব, কিন্তু শব্দ ও ধোঁয়ায় বিপন্ন না হোক মানুষের জীবন । কালীপুজোর রাতে সেই লক্ষ্যেই প্রশাসনের পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে সবুজ মঞ্চ ।
সেই সঙ্গে রবিবার রাতভর কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় পরিদর্শক দল এলাকা ঘুরে দেখবে । রইল জেলা ভিত্তিক যোগাযোগের নম্বর ।
আলিপুরদুয়ার- শরদিন্দু চৌধুরী 8388964372, পীযূষ কান্তি সাহা 9832522124
দার্জিলিং/ শিলিগুড়ি- দীপ নারায়ণ তালুকদার 9233424101
দক্ষিণ দিনাজপুর- তুহিন শুভ্র মণ্ডল 8637046731
জলপাইগুড়ি-রাজা রাউত 7063839770
মালদা- রূপক দেব শর্মা 7908857276 / পূণ্য শ্লোক দাস 9933566841 / তাপস বরণ চন্দ 9800375880
পশ্চিম মেদিনীপুর- ঝর্না আচার্য-9732780878
নদিয়া। চাকদা- 9593584149 / বিবর্তন ভট্টাচার্য / অভিজিৎ অধিকারী 9064078517
হুগলি- গৌতম সরকার 9007455001 / চন্দননগর, কুনাল সেন 7003140589 / তারকেশ্বর, শুভ্রকান্তি সামন্ত 9332577896
উত্তর 24 পরগনা- নৈহাটি, জগদ্দল সন্দীপ সিনহা রায় 6291911167
দক্ষিণ 24 পরগনা- সুমন সরদার 8609463170/ তপানন্দ সরকার 8001260087/ দিবাকর শাসমল 9732604674
হাওড়া- মুজিবর রহমান মল্লিক 9836705661/ কল্যাণী পালুই 9836018434
পূর্ব মেদিনীপুর- মানবেন্দু রায় 9932764503 / অমলেশ পাত্র 9614266235