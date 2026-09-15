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রেলযাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ ! পুজোর মুখে বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন, জানুন দিনক্ষণ

Trains cancel ahead of Puja: যাত্রার আগে নিজেদের ট্রেনের পরিষেবা চালু রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের আবেদন করেছে রেল কর্তৃপক্ষ ।

Trains cancel
ট্রেন বাতিল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 8:19 PM IST

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হাওড়া, 15 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে রেলযাত্রীদের জন্য বড়সড় ভোগান্তির আশঙ্কা । খড়গপুর বিভাগের চেঙ্গাইল ইয়ার্ডে রিমডেলিংয়ের কাজের জেরে 28 সেপ্টেম্বর থেকে 11 অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে বাতিল থাকবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একাধিক লোকাল, মেমু এবং দূরপাল্লার ট্রেন । মঙ্গলবার বাতিল ট্রেনের তালিকা প্রকাশ করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর বিভাগ ।

বাতিল লোকালের তালিকায় রয়েছে হাওড়া–খড়গপুর এবং খড়গপুর–হাওড়া শাখার একাধিক পরিষেবা । 38703 হাওড়া–খড়গপুর লোকাল 28 সেপ্টেম্বর, 6 ও 9 অক্টোবর বাতিল থাকবে । 38705 হাওড়া–খড়গপুর লোকাল চলবে না 28 সেপ্টেম্বর, 9 ও 11 অক্টোবর । একই ভাবে 38704 খড়গপুর–হাওড়া লোকাল 28 সেপ্টেম্বর এবং 6, 9 ও 11 অক্টোবর বাতিল । 38706 খড়গপুর–হাওড়া লোকাল বাতিল 28 সেপ্টেম্বর এবং 9 ও 11 অক্টোবর ।

হাওড়া–মেচেদা শাখাতেও বাতিলের তালিকা দীর্ঘ । 38321 হাওড়া–মেচেদা লোকাল 28 সেপ্টেম্বর, 30 সেপ্টেম্বর এবং 1, 3, 5, 8 ও 10 অক্টোবর চলবে না । মেদিনীপুর–হাওড়া 38830 বাতিল 28, 29 ও 30 সেপ্টেম্বর এবং 2, 3, 4, 6, 7, 8 ও 9 অক্টোবর । 38801 হাওড়া–মেদিনীপুর লোকাল বাতিল থাকবে 29, 30 সেপ্টেম্বর এবং 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ও 11 অক্টোবর । 38302 মেদিনীপুর–হাওড়া লোকাল চলবে না 29 সেপ্টেম্বর এবং 2, 4, 6, 8, 9 ও 11 অক্টোবর ।

এ ছাড়াও 38803, 38808, 38451, 38453, 38805, 38403, 38405, 38810, 38414, 38306, 38420, 38422, 38402, 38301, 38304, 38404, 38406, 38408, 38410, 38319, 38455, 38807, 38103, 38707, 38412, 38814, 38104, 38303, 38425 এবং 38802 নম্বর লোকাল বিভিন্ন দিনে বাতিল থাকবে ।

শুধু লোকাল নয়, মেমু পরিষেবাতেও পড়েছে কাজের প্রভাব । 68139 হাওড়া–খড়গপুর মেমু 10 অক্টোবর এবং 68140 খড়গপুর–হাওড়া মেমু 11 অক্টোবর বাতিল থাকবে ।

দূরপাল্লার ট্রেনেও পুজোর আগে যাত্রীদের দুর্ভোগের আশঙ্কা রয়েছে । 12021/12022 হাওড়া–বারবিল–হাওড়া, 22861 হাওড়া–কাঁতাবাঞ্জি ইস্পাত এবং 22862 কাঁতাবাঞ্জি–হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেসের নির্দিষ্ট পরিষেবা 9 ও 11 অক্টোবর বাতিল থাকবে । 12872 জুনাগড় রোড–হাওড়া ইস্পাত এবং 12883/12884 সাঁতরাগাছি–পুরুলিয়া–হাওড়া এক্সপ্রেস 11 অক্টোবর চলবে না ।

এ ছাড়া 12885/12886 শালিমার–ভোজুডিহ–শালিমার এবং 12857/12858 হাওড়া–দিঘা–হাওড়া এক্সপ্রেস 9 অক্টোবর বাতিল । 12837/12838 হাওড়া–পুরী–হাওড়া, 18005/18006 হাওড়া–জগদলপুর–হাওড়া, 18011/18012 হাওড়া–চক্রধরপুর–হাওড়া এবং 18013/18014 হাওড়া–বোকারো স্টিল সিটি–হাওড়া এক্সপ্রেস 10 অক্টোবর বাতিল থাকবে । 58034 রাঁচি–বোকারো প্যাসেঞ্জার 10 অক্টোবর এবং 58033 বোকারো–রাঁচি প্যাসেঞ্জার 11 অক্টোবর চলবে না ।

পুজোর আগে ট্রেনের টিকিট কাটার আগে যাত্রীদের তাই যাত্রার দিন আরও সতর্ক থাকতে হবে । দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে সংশ্লিষ্ট দিনে যাত্রার আগে নিজেদের ট্রেনের পরিষেবা চালু রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে ।

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AHEAD OF PUJA
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INDIAN RAILWAYS
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