কালীপুজোর ভাসানে গিয়ে জেনারেটরে আটকে গেল চুল, মৃত্যু স্কুল ছাত্রীর

কালীপুজোর ভাসানে গিয়ে জেনারেটরে আটকে গেল চুল, মৃত্যু স্কুল ছাত্রীর
TAHERPUR STUDENTS DEAD: বাদকুল্লা বাপুজি নগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই স্কুল ছাত্রীর নাম দিয়া সরকার (18) ৷
Published : November 14, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 3:56 PM IST
তাহেরপুর, 14 নভেম্বর: কালীপুজোর ভাসানে বেরিয়ে বিপত্তি, জেনারেটরে চুল জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল স্কুল ছাত্রীর। ঘটনা নদিয়ার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত বাদকুল্লা বাপুজি নগর এলাকায় ঘটেছে। ওই স্কুল ছাত্রীর নাম দিয়া সরকার (18) ৷ সে বাবুজি নগর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী বলে জানা গিয়েছে।
জানা গিয়েছে, শুক্রবার বাদকুল্লা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপুজি নগর পুরন্দরপুর এলাকার শুভশ্রী সংঘ বারোয়ারির কালীপুজোর ভাষণ ছিল। প্রতিবছরই সেই পুজোর ভাষাণে ব্যাপক জাঁকজমক। ওইদিন রাতে গড়িয়াপোতা ঘাটে বিসর্জন দিয়ে ফিরছিল। ঠিক তখনই আচমকা জেনারেটর ভিতরে তাঁর চুল ঢুকে যায়। এরপর সজোরে জেনেরেটরের সঙ্গে মাথায় আঘাতও লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকে ওই স্কুল ছাত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই ওই স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তাহেরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই এদিন ওই স্কুল ছাত্রীর দেহের ময়নাতদন্ত হবে। পাশাপাশি ভাসানে ব্যবহার করা সমস্ত গাড়ি এবং ওই ইঞ্জিন ভ্যান আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।
পরিবারের সূত্রের খবর, দিয়া সরকারের আরও এক বোন আছে। ছোট বোন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে এবং দিয়া একাদশ শ্রেণিতে পড়ত। দিয়ার বাবা ভিন রাজ্যে কাজ করে। কিছুদিন আগে সংসারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ফেরাতে ফের ভিন রাজ্যে সেন্টারিং-এর কাজে যায়। বর্তমানে দিয়ার বাবা সেখানেই রয়েছে।
এবিষয়ে ওই স্কুল ছাত্রীর আত্মীয় প্রদীপ সরকার বলেন, "প্রতিবছরই কালীপূজো উপলক্ষে এখানে বিসর্জনের আয়োজন করা হয়। বিসর্জন শুরু হওয়ার পর আমার ভাইজিও গিয়েছিল। বিসর্জন শেষে যখন বাড়ি ফিরছিল সকলে, তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে। যে ভ্যানে ইঞ্জিন ছিল তার পাশেই ছিল ওরা ৷ সেখানেই আচমকা তাঁর চুল জেনারেটরের ইঞ্জিনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মাথায় আঘাত পায় মারাত্মক ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।"
অন্যদিকে, ওই স্কুল ছাত্রীর আরও এক আত্মীয় সরজিত সরকার বলেন, "বিসর্জনের সবার সঙ্গে ও নিজেও গিয়েছিল। তবে যেহেতু আমি যাইনি পুরো বিষয়টা শুনেছি। আমি শুনতে পেরেছি যে ভ্যানে ইঞ্জিন ছিল তার পাশে ওরা বন্ধুরা নাচ করছিল। তখনই আচমকা ওর চুল জেনারেটরের ইঞ্জিনে ঢুকে যায়। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে।"
এই বিষয়ে রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিষ মৈজ্য বলেন, "রাতেই পুলিশ গিয়ে বিসর্জনে ব্যবহার করা সব গাড়িগুলি আটক করে ৷ ওই স্কুল ছাত্রীকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিন ওই ছাত্রীর ময়নাতদন্ত হবে।" অন্যদিকে, সম্পূর্ণ বিষয়টি পরিবার এবং এলাকাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷