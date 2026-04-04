নবজাতকের ওজন 6 কেজি ! বিস্মিত লেডি ডাফরিন হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সাধারণত নবজাতকের ওজন আড়াই কেজি থেকে সাড়ে চার কেজির মধ্যে থাকে । সেই তুলনায় 6 কেজি ওজনের শিশু অত্যন্ত বিরল ঘটনা ।
Published : April 4, 2026 at 7:38 PM IST
কলকাতা, 4 এপ্রিল: এ যেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ের বাইরে এক বিস্ময়কর ঘটনা । কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে জন্ম নিল প্রায় 6 কেজি ওজনের এক নবজাতক ! যা অত্যন্ত বিরল বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা । ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চিকিৎসক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ।
ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য কলকাতার লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে । মধ্য কলকাতার বাসিন্দা, প্রসূতি নাজিয়া পারভিন (32), দ্বিতীয়বার মা হলেন এমন এক সন্তানের, যার ওজন মাপতে গিয়ে কার্যত চোখ কপালে উঠেছে চিকিৎসকদের ! জানা গিয়েছে, গত 22 মার্চ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি । পরে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁর সন্তানের জন্ম দেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নিবেদিতা পাল ।
এ ব্যাপারে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নিবেদিতা পাল বলেন, "সাধারণত নবজাতকের ওজন আড়াই কেজি থেকে সাড়ে চার কেজির মধ্যে থাকে । সেই তুলনায় 6 কেজি ওজনের শিশু অত্যন্ত বিরল ঘটনা । এক্ষেত্রে মায়ের অতিরিক্ত ওজনও একটি বড় কারণ হতে পারে ৷ একই সঙ্গে জেনেটিক বা বংশগত কারণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ।"
হাসপাতাল সূত্রে খবর, নাজিয়ার প্রথম সন্তানের জন্ম প্রায় দশ বছর আগে হলেও তখন এমন কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি । কী কারণে নবজাতকের এহেন অস্বাভাবিক ওজন হল, তা জানতে চিকিৎসকদের মধ্যে চলছে জোর আলোচনা । একই সঙ্গে মা ও সদ্যোজাতকে রাখা হয়েছে গভীর পর্যবেক্ষণে ৷ হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে তারা সুস্থ আছেন ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, গর্ভাবস্থায় মায়ের ডায়াবেটিস একটি বড় কারণ হতে পারে । রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে অতিরিক্ত গ্লুকোজ প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণের শরীরে পৌঁছে তার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় । পাশাপাশি, মায়ের অতিরিক্ত ওজন, জেনেটিক কারণ এবং নির্ধারিত সময়ের বেশি দিন গর্ভে থাকা, এসবও ভূমিকা রাখতে পারে । তবে প্রসূতি নাজিয়া পারভিনের ক্ষেত্রে ঠিক কোন কারণ দায়ী, তা স্পষ্ট নয়৷ এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও ।
সব মিলিয়ে, বিরল এই ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় এসেছে মাতৃস্বাস্থ্য ও গর্ভকালীন পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব । চিকিৎসকদের একাংশের মতে, নিয়মিত চেকআপ এবং সচেতনতা থাকলে এমন পরিস্থিতি আগে থেকেই চিহ্নিত করা সম্ভব ।
