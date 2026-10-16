'মাংস রেঁধেছিস, ভাগ দিতে হবে', রাজি না হওয়ায় পালিশ মিস্ত্রির মাথায় কোপ

'মাংস রেঁধেছিস, ভাগ দিতে হবে', রাজি না হওয়ায় পালিশ মিস্ত্রির মাথায় কোপ
Habra Mason Attack: রান্না করা মাংসের ভাগ না-পেয়ে এক দিনমজুরের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল মুহুরির বিরুদ্ধে ৷ পলাতক দুই অভিযুক্ত ৷
Published : October 16, 2026 at 8:41 PM IST
হাবড়া, 16 অক্টোবর: দুপুরে খাওয়ার জন্য রান্না করা মাংসের ভাগ না দেওয়ায় পালিশ মিস্ত্রির মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ পাড়ার এক মাতব্বরের ৷ শুক্রবার মহাষষ্ঠীর সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় ওই পালিশ মিস্ত্রিকে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ তাঁর মাথায় আটটি সেলাই পড়েছে ৷ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে জাকির মল্লিক ও জামাল হোসেন নামে দুই যুবকের বিরুদ্ধে হাবড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ পুলিশ ওই দুই যুবককে ধরতে তল্লাশি শুরু করেছে ৷
বারাসতের এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "যুবককে মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত করার একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত দুই যুবককে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত পালিশ মিস্ত্রির নাম মঙ্গল পাল ৷ তাঁর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে। তিনি হাবড়ার এক নম্বর ওয়ার্ডের আয়রা বাজারে একটি কাঠের আসবাবপত্রের দোকানে কাজ করেন ৷ অন্য কয়েকজন মিস্ত্রির সঙ্গে তিনি ওই দোকানের পাশে একটি বাড়িতে থাকেন ৷
অভিযোগ, জাকির মল্লিক নামে এক যুবক প্রায়ই দলবল নিয়ে তাঁদের খাবার জোর করে খেয়ে নেয় ৷ জাকির মুহুরির কাজ করেন ৷ ওই মিস্ত্রিরা আসবাবপত্রের দোকানের মালিককে জাকির বাহিনীর অত্যাচারের কথা জানিয়েছিলেন ৷ তিনি জাকিরকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাতে কাজ হয়নি ৷
শুক্রবার সকালে পালিশ মিস্ত্রি মঙ্গল মাংস রান্না করছিলেন ৷ হঠাৎ সেখানে জাকির ও তাঁর শাগরেদ মঙ্গল চড়াও হন ৷ তাঁরা মঙ্গলকে বলেন, "মাংস রান্না করেছিস ৷ আমাদের ভাগ দিতে হবে ৷" মঙ্গল উত্তরে জানান, তিনি কম মাংস রান্না করেছেন ৷ মিস্ত্রিরা সবাই দুপুরে খাবেন ৷ তাই, মাংস দেওয়া যাবে না ৷"
অভিযোগ, তখন জাকির ও জামাল মঙ্গলের উপর চড়াও হন ৷ তাঁরা তাঁকে মারতে শুরু করে দেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে ওই দু'জনের হাত থেকে মঙ্গলকে উদ্ধার করেন ৷ গোলমাল তখনকার মতো মিটে যায় ৷ কয়েক মিনিট পরে জাকির ধারালো একটি অস্ত্র নিয়ে আচমকা মঙ্গলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন ৷ ওই অস্ত্র দিয়ে মঙ্গলের মাথায় কোপ বসিয়ে দেন ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় ওই পালিশ মিস্ত্রি রাস্তার উপরে লুটিয়ে পড়েন ৷ তখন প্রতিবেশীরা সেখানে জড়ো হন ৷ জাকিরকে তাঁরা ধরে ফেলেন ৷ শুরু হয় মারধর ৷ মারমুখী জনতার হাত থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে জাকির সেখান থেকে পালিয়ে যায় ৷
স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত ওই পালিশ মিস্ত্রিকে উদ্ধার করে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ তাঁর মাথায় আটটি সেলাই পড়েছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জাকির বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে এলাকার সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছেন ৷ জাকির মুহুরির কাজ করেন বলে সাধারণ মানুষকে থানা-পুলিশের ভয় দেখান ৷
হাসপাতালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মঙ্গল বলেন, "আমার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ৷ পেটের দায়ে সংসার ফেলে এত দূরে হাবড়ায় এসে কাজ করি ৷ পুজোর ছুটিতে বাড়ি যেতে পারিনি ৷ আমরা কয়েকজন এখানে কাজ করি ৷ সবার দুপুরের খাওয়ার জন্য অল্প মাংস রান্না করেছিলাম ৷ ওই দুই যুবক তা থেকে ভাগ চেয়েছিল ৷ অল্প মাংস বলে আমি দিতে রাজি হইনি ৷ তখন আমাকে ওরা মারধর করে ৷ আমার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে ৷ আমি চাই, দোষী ওই দুই যুবকের যেন শাস্তি হয় ৷"
খবর পেয়ে জখম ওই পালিশ মিস্ত্রিকে দেখতে হাবড়া হাসপাতালে গিয়েছিলেন বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দীপঙ্কর চক্রবর্তী ৷ তিনি সাংবাদিকদের প্রস্তর উত্তরে বলেন, "দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠীর দিনে এই ঘটনা কোনওভাবেই প্রত্যাশিত নয় ৷ জাকির ও জামালের বিরুদ্ধে অতীতেও সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করার কথা শুনেছি ৷ হাবড়া থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জকে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি ৷"