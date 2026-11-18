AB পজিটিভ রোগীকে A পজিটিভ রক্ত ! মারাত্মক ভুলে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে মারা গেলেন রোগী
Blood transfusion: রোগীর পরিবার জানিয়েছে, দু'টি রক্তের ব্যাগ একই জায়গায় রাখা ছিল । তাতেই এই বিপত্তি ৷ হাসপাতালের তরফে চূড়ান্ত এই গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ তারা ৷
Published : November 18, 2026 at 2:07 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 নভেম্বর: এক গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রোগীর দেহে 'পুশ' করা হয়েছিল ভুলবশত ৷ মারাত্মক এই ভুলের জেরে আজ সকালে মারা গেলেন সেই রোগী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৷ চূড়ান্ত এই গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ রোগীর পরিবার ৷ ইতিমধ্যেই অভিযোগের তদন্তে 3 সদস্যের টিম গঠন করেছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ।
জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অভিযোগ উঠেছে, 'এবি' পজিটিভ রক্তের পরিবর্তে ওখানে ভর্তি হওয়া রোগী বীরেন্দ্র শর্মাকে দেওয়া হয়েছিল 'এ' পজিটিভ রক্ত । অন্যদিকে 'এ' পজিটিভ রক্তের বদলে আর এক রোগী, বলিন রায়কে 'এবি' পজিটিভ রক্ত পুশ করা হয় ৷ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীনে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আজ সকালে মারা যান বীরেন্দ্র শর্মা । বলিন শর্মা অবশ্য স্থিতিশীল রয়েছেন বলে জানিয়েছে পরিবার ৷
একজন রোগীর রক্ত আর একজন রোগীর শরীরে কীভাবে রক্ত দেওয়া হল এই প্রশ্ন উঠেছে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্সদের বিরুদ্ধে । একজন রোগীকে তাঁর রক্তের গ্রুপ যাচাই না করে কীভাবে অন্য এক রোগীর জন্য আনা রক্ত দেওয়া হল ,তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ইতিমধ্যেই রোগীর পরিবার মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে ।
জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেছেন, "আমি খবর পেয়েছি একজনের রক্ত আর এক জনকে পুশ করে দেওয়া হয়েছে । রক্ত পাল্টে দেওয়ার জন্যই যদি রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ কার গাফিলতিতে এমন ঘটনা ঘটল সেটা দেখার জন্য মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
এবি পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ ছিল প্রয়াত রোগী বীরেন্দ্র শর্মার ৷ তাঁর ভাই ভূপেন্দ্র শর্মা বলেন, "দাদার শ্বাসকষ্ট ছিল। দাদার জন্য এবি পজিটিভ রক্ত আনতে বলা হয়েছিল হাসপাতালের তরফে । আমরা ঠিক গ্রুপের রক্ত আনার পরেও দাদাকে এবি পজিটিভ রক্ত না দিয়ে ভুল করে এ পজিটিভ রক্ত দেওয়া হয়েছে । সেই রক্ত ছিল এ পজিটিভ গ্রুপের রোগীর জন্য ৷ এই মারাত্মক ভুলের জেরে চলে একটা প্রাণ ৷ আজ দাদা আর নেই । আমরা ঘটনার তদন্ত চাই ।"
অন্যদিকে জলপাইগুড়ির রানিনগর এলাকার বাসিন্দা বলিন রায়ের হিমগ্লোবিন কমে যাওয়ায় তাঁকে চলতি মাসের দশ তারিখ ভর্তি করা হয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৷ 12 তারিখ বলিন রায়কে এক ইউনিট রক্ত দেওয়া হয় । রক্ত দেওয়ার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করেন তিনি । এরপরে চিকিৎসক আরও এক ইউনিট রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন ।
রোগীর পরিবারের দাবি অনুযায়ী, সেইমতো গত 14 তারিখ জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে 'এ' পজিটিভ গ্রুপের আরও এক ইউনিট রক্ত কর্তব্যরত নার্সদের হাতে তুলে দেন তাঁরা ৷ এরপরেই ঘটে বিপত্তি । বলিন রায়ের জন্য আনা রক্ত বীরেন্দ্র শর্মাকে ও বীরেন্দ্র শর্মার জন্য আনা রক্ত বলিন রায়কে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
রোগী বলিন রায়ের ছেলে সত্যম রায় অভিযোগ করে বলেন, "বাবাকে এ পজিটিভ রক্ত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল । আমরা সেই মতো এ পজিটিভ রক্ত এনে দেওয়ার পরেও বাবাকে ভুল করে এবি পজিটিভ রক্ত দিয়ে দেওয়া হয় । অন্যদিকে এবি পজিটিভ রোগীকে এ পজিটিভ রক্ত দিয়ে দেওয়া হয় । যদিও আমার বাবা এখন সুস্থ আছে । আমরা লিখিতভাবে অভিযোগ করেছি ।" তাঁরা জানিয়েছেন, দু'টি রক্তের ব্যাগ একই জায়গায় রাখা ছিল । বলিন রায়কে রক্ত দেওয়ার সময় 'এ' পজিটিভ গ্রুপের রক্তের বদলে ভুলবশত 'এবি' পজিটিভ গ্রুপের রক্ত পুশ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ । পরিবারের নজরে বিষয়টি আসায় দ্রুত নার্সদের জানালে ওয়ার্ডে ভেতরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন নার্সরা ।
জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সহ সভাপতি বুবাই কর বলেন, "গতকালই বীরেন্দ্র শর্মাকে আমি রক্ত দিলাম । তিনি আজ আর নেই । যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক । বীরেন্দ্র শর্মা কিডনির রোগে আক্রান্ত ছিলেন । চিকিৎসার জন্য সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনা হয়েছিল তাঁকে । কিন্তু চিকিৎসার সময় একটা বিপত্তি ঘটে । প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে শুনেছি । আমি গতকাল শোনার পরেই এবি পজিটিভ রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কে দিই । বাড়ির লোকের সঙ্গে একাধিক বার কথা হয়েছে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা হয়েছে । যে ভুল হয়েছে তা বাঞ্ছনীয় নয় । মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলছেন 'জিরো এরর' করতে হবে । সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসায় এই ধরনের গাফিলতি মেনে নেওয়া যায় না । তবে ভুল রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রেও রোগীর মৃত্যু হয়েছে কি না তা মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন ।"