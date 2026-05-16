আরজি কর মামলার জন্য কলকাতা হাইকর্টে গঠিত হল নতুন বেঞ্চ

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 5:56 PM IST

কলকাতা, 16 মে: আরজি কর মামলায় তিন আইপিএস-কে সাসপেন্ড করার পর এবার কলকাতা হাইকোর্টে গঠিত হল নয়া বেঞ্চ ৷ এই মামলা বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে। গত 12 মে এই মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়।

সেই সময় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা জানিয়েছিলেন, তিনিও চান এই মামলার তদন্ত হোক। প্রাক্তন কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হোক। কিন্তু তাঁর বেঞ্চ মামলা শুনতে পারবে না সময়ের অভাবে। এই মামলা শুনতে হলে অন্যান্য সমস্ত মামলার শুনানিতে সমস্যা হবে বলেও জানিয়েছিলেন বিচারপতি। এরপর এদিন কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে এই আরজি কর নিয়ে যাবতীয় মামলার জন্য নতুন বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এখানে ঘটনার মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবিতে সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলাও রয়েছে ৷

পাশাপাশি সঞ্জয় রায় নিজে আবেদন করেছিলেন, যেখানে তিনি আবেদন করেছিলেন, তাকে যাতে বেকসুর খালাস করা হয় মামলা থেকে। অন্যদিকে, আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার ফের তদন্তের আবেদন জানিয়েছিল। প্রসঙ্গত, এর আগে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ব্যাক্তিগত কারণে মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবারই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরজি করের ঘটনায় তিন আইপিএস আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছেন। কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, তৎকালীন ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং ডিসি (নর্থ) অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেণ্ড করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি মামলার সঙ্গে যুক্ত আরও যারা আছে তাদেরও তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ এবার হাইকোর্টেও মামলার জন্য গঠিত হল নতুন বেঞ্চ ৷

অন্যদিকে, কয়েকদিন আগেই নির্যাতিতার বাবা শিয়ালদা আদালতে আবেদন জানিয়েছেন সাসপেন্ড হওয়া তিন পুলিশ কর্তাকে গ্রেফতার করার জন্য। শিয়ালদা আদালতে করা মামলায় প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব মুখোপাধ‍্যায় এবং ঘোলা থানার তৎকালীন ওসি সোমনাথ দাসের গ্রেফতারি চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে।

নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তে বাধা দেওয়া হয়। এমনকী কোনও নথি হস্তান্তর না করেই দেহ তড়িঘড়ি দাহ করা হয়। আর এই ঘটনায় পানিহাটির তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সঞ্জীব মুখোপাধ‍্যায় এবং সোমনাথ দাসকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

