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'সবাইকে টুকরো করে দেব', অধ্যাপক বদলি বিল নিয়ে বিধানসভায় বাম বিধায়ককে আক্রমণ শুভেন্দুর

Professor Transfer Bill: বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি বিষয়ক বিল পেশ করে সরকার।

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বাম বিধায়ককে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 3:20 PM IST

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কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের শুরুতেই উত্তাল হয়ে উঠল অধিবেশন কক্ষ। বৃহস্পতিবার অধিবেশনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত নয়া বিল। বিতর্কের মাঝে ডোমকলের বাম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাম বিধায়কের চোখা আক্রমণের জবাবে একচুলও জমি না ছেড়ে সুর সপ্তমে তোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। রাজনৈতিক মহলের মতে, অধিবেশনের শুরু থেকেই শুভেন্দুর আক্রমণাত্মক মেজাজ বুঝিয়ে দিয়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার ও রাশ টানার প্রশ্নে সরকার কোনও আপস করবে না।

এদিন বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি বিষয়ক বিল পেশ করে সরকার। নতুন এই আইন কার্যকর হলে শূন্যপদের ভিত্তিতে রাজ্যের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করা যাবে। সরকারের বক্তব্য, এক জায়গায় বছরের পর বছর থাকলে আধিপত্য ও অচলাবস্থা তৈরি হয়, যা ভাঙতেই এই পদক্ষেপ। কিন্তু বিরোধীদের দাবি, এই পদক্ষেপ স্বাধিকার হরণের শামিল। সরকারের এই যুক্তির কড়া বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি নিশানা করেন বাম বিধায়ক মুস্তাফিজুর। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী গেরুয়া ধারণ করেছেন। এই বিল কতটা স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের বদলির কোনও নিয়ম নেই। মাঝপথে তো চাকরির শর্ত ভাঙা যায় না। এই বিল পাশ হলে নিয়োগের শর্ত ভাঙবে। যাঁরা গবেষণার কাজে যুক্ত, সেইসব অধ্যাপকদের হঠাৎ করে বদলি করে দিলে পড়ুয়াদের ক্ষতি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে সরকার হাতে নিলে সেটা বেআইনি।"

ডোমকলের বিধায়কের এই মন্তব্যের পরই মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী। অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে বামেদের রাজনীতির ইতিহাস টেনে পাল্টা আক্রমণ শানান শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "তোষণের রাজনীতির জন্যই আজ আপনাদের এই অবস্থা। দেখবেন উপনির্বাচনে এই গেরুয়াধারীরা কী অবস্থা করে ! রেড স্যালুট কিষানজি, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে- লিখলে আমরাই টুকরো করে দেব আপনাদের। আমরা গান্ধিজির ভাষায় কথা বলব না। হস্টেল থেকেই নিয়ে যাবে।"

এখানেই না থেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগে বামেদের কার্যত তুলোধনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "একশ্রেণীর অধ্যাপক বামপন্থীদের জামা গায়ে দিয়ে আছেন। শারদোৎসব লিখলে, দুর্গাপুজো না লিখলে একটা স্টলও করতে দেব না। এক একটা সিপিএম নেতার বাড়িতে 20টা করে লোক চাকরি করে। শুধু 15 বছর না 34 বছরের খতিয়ান বের করতে হবে। সমস্যা হলে চাকরি ছেড়ে কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে নিন। গণশক্তি বিক্রি করুন।"

উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন বনাম রাজনীতি— এই সংঘাতের মাত্রা তীব্র করে বিরোধী বিধায়কদের উদ্দেশে শুভেন্দুর স্পষ্ট বার্তা, "মুস্তাফিজুর রানা ও নওশাদ সিদ্দিকি বুঝতে পারছেন, এই বিলটা কোথায় আঘাত করবে। আমাদের দেখতে হবে ঋষি অরবিন্দের তৈরি যাদবপুরকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করব। হাজার কোটি টাকা দিয়েছে ভারত সরকার। রাজ্য 300 কোটি দেবে। আর আপনারা জোর করে হস্টেল থেকে ছাত্রদের নিয়ে যাবেন ? ওরা বলবে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি ?' সবাইকে টুকরো করে দেব। সবকিছুর সীমা আছে একটা। যাঁরা সমাজ বদল করতে চান, তাঁদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দেব। আপনারা সেখানে গিয়ে নিজেদের মেধা ব্যবহার করুন।" বিল নিয়ে বিতর্ক এবং শাসক-বিরোধীর এই বেনজির বাগ্‌যুদ্ধে সরগরম রাজ্য রাজনীতি।

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UNIVERSITY PROFESSORS TRANSFER BILL
বিধানসভায় অধ্যাপক বদলি বিল
ASSEMBLY PROFESSORS TRANSFER BILL
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
PROFESSORS TRANSFER BILL

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