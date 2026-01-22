মধ্যমগ্রামের রাসায়নিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল চারপাশ
6 বছরের মাথায় ফের মধ্যমগ্রামে একই রাসায়নিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। সেবার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ তার পরেও হুঁশ ফেরেনি কারখানা কর্তৃপক্ষের।
Published : January 22, 2026 at 8:36 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 22 জানুয়ারি: ফের রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ কালো ধোঁয়ায় ঢাকল এলাকা। ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রাম। ভরদুপুরে সেখানে একটি রাসায়ানিক কারখানায় আগুন লেগে যায় ৷ বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গিয়েছে বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের।
কারখানায় প্রচুর দাহ্য বস্তু মজুত ছিল । যার জেরে নিমেষে সেই আগুন বিধ্বংসী আকার নেয় । খবর পেয়ে প্রথমে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। কিন্তু, আগুনের লেলিহান বিভীষিকার ধারে কাছে পৌঁছতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের । ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের আরও তিনটি ইঞ্জিনকে নিয়ে আসা হয় ঘটনাস্থলে । শেষে দমকলের 7টি ইঞ্জিনের যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টায় প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর রাসায়নিক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
দমকলের এক আধিকারিক অরিজিৎ ঘোষ বলেন, "কেমিক্যাল কারখানার আগুন এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে । তিনটি পদ্ধতিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করা হয়েছে । কোনও হতাহতের খবর নেই ।অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কি না, তা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনার পর খতিয়ে দেখা হবে ।"
এদিকে, আগুন লাগার সময় কারখানার ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন শ্রমিকরা। হঠাৎই আগুন দেখতে পেয়ে হুলস্থুল বেধে যায় তাঁদের মধ্যে। কোনও রকমে কারখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন তাঁরা । তবে, অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর না-থাকলেও বিধ্বংসী আগুনে কারখানাটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলে খবর।
6 বছর আগে মধ্যমগ্রামের এই রাসায়নিক কারখানাতেই ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। সেই সময় আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছিল এক শ্রমিকের । সেই ঘটনার 6 বছরের মাথায় একই কারখানায় আবারও আগুন লাগায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা। সেবারও কারখানার অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন তুলে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন স্থানীয় লোকজন । দমকল কর্তৃপক্ষ অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মধ্যমগ্রামের বাদু দিগবেড়িয়া এলাকায় পরপর বেশ কয়েকটি কারখানা গড়ে উঠেছে । কোনওটা কেমিক্যাল, আবার কোনওটা প্যাম্পারস-এর গোডাউন। সেরকম একটি রাসায়নিক কারখানায় বৃহস্পতিবার দুপুরে আগুন লাগে বলে জানা যায়। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ।ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । আগুনের ভয়াবহতা দেখে ভয়ে এলাকার লোকজনও বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে। তার পরেই শুরু হয় আগুন নেভাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা । রাসায়ানিক কারখানা হওয়ায় সেখানে প্রচুর পরিমাণে দাহ্যপদার্থ মজুত ছিল। ফলে নিমেষে আগুন ভঙ্ককর আকার নেয় ৷ তবে কীভাবে এই আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট-সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
সুব্রত মুখোপাধ্যায় নামে এক শ্রমিক বলেন, "হঠাৎই বিস্ফোরণের শব্দ শুনে গোডাউন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি । দেখতে পাই পাশের রঙের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লেগেছে । ওই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে আসায় কোনও অঘটন ঘটেনি । নইলে এবারও বড়সড় অঘটন ঘটতে পারত । কয়েক বছর আগে এখানেই আগুন লেগেছিল । তার পর তো কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি।আমরা ভীষণ আতঙ্কিত ।"
স্থানীয় বাসিন্দা রাজীব মণ্ডল বলেন,"কয়েক বছর আগে ঠিক একইভাবে এই কেমিক্যাল কারখানায় আগুন লেগেছিল। সেই ঘটনায় একজনে মারাও গিয়েছিলেন। তার পরেও কোনও হুঁশ নেই কারখানা কর্তৃপক্ষের। বড় বড় পাইপ এনে কারখানা চত্বরে শুধু ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু, সুরক্ষা ব্যবস্থা বলে এখানে কিছুই নেই । বেশির ভাগ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র অচল হয়ে রয়েছে । পাশেই রয়েছে সব বসতবাড়ি ।সেখানে যদি আগুন ছড়িয়ে পড়ত তাহলে কী হত,ভাবুন ! এটা ভেবেই আমরা আতঙ্কিত । প্রশাসনের এদিকে নজর দেওয়া উচিত ।"