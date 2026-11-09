টালায় রেল লাইনের নীচে পানীয় জলের পাইপ ফেটে বিপত্তি, ভাসল গোটা এলাকা
burst water supply pipe Tala: টালা ব্রিজের নীচে রেল লাইনের তলায় রয়েছে দীর্ঘদিনের পানীয় জলের পাইপ লাইন। সেখানে চিড় ধরে জল বের হতে থাকে।
Published : November 9, 2026 at 11:11 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: বৃষ্টি নেই তাও জলে ভাসছে কলকাতার টালা এলাকা ! সাতসকালে টালা ট্যাঙ্কের অদূরে টালা স্টেশনের রেলের লাইনের নীচে থাকা পানীয় জলের পাইপে ফাটল। বিপুল পরিমাণ জলে ভাসছে আশপাশের এলাকা। জলমগ্ন পুজো মণ্ডপ থেকে মানুষের ঘর, দোকানপাট। বিশেষ করে সমস্যার মুখে বনমালী সরকার স্ট্রিট এলাকা।
জানা গিয়েছে, টালা ব্রিজের নীচে রেল লাইনের তলায় রয়েছে দীর্ঘদিনের পানীয় জলের পাইপ লাইন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বেশ কিছু দিন ধরে সেখানে চিড় ধরে অল্প অল্প জল বের হতে থাকে। সেই বিষয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের কাছে খবরও দেওয়া হয়। তবে, কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি। সোমবার সকালে আচমকাই বড় ফাটল ধরে পাইপ লাইনে। এরপরই হু-হু করে জল বেরোতে থাকে ৷ জলমগ্ন হয়ে যায় আশপাশের সব এলাকা। বনমালী সরকার স্ট্রিটসহ আশপাশের যে এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে, সেখানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
যদিও কর্পোরেশনের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের তরফে কর্মী-আধিকারিকরা ওই পাইপ লাইনে জলের চাপ ধীরে ধীরে কমানোর চেষ্টা করছে। একেবারে টালা ট্যাঙ্কের কাছে হওয়ায় জলের চাপ অত্যন্ত বেশি ৷ ফলে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে আসতে থাকে সকাল থেকেই। কর্পোরেশেনর কর্মীদের মতে, এই মুহূর্তে সেই জল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।
এই ঘটনার জেরে শুধু টালার বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়নি, ওই পাইপলাইন দিয়ে যে সমস্ত এলাকায় জল সরবরাহ করা হয় সেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সকাল থেকেই জলের চাপ কমে যায়। বেশ কিছুক্ষণ চাপ কমানোর পর আচমকায় জল বন্ধও হয়ে যায় বলে দাবি। ফলে উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা সমস্যার মুখে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জরুরী ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়েছে। এদিন 11টায় যে জল আসে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে একটু সমস্যা হলেও হতে পারে। জল নাও আসতে পারে বা এলেও তার চাপ অনেকটাই কম থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে, মঙ্গলবার থেকে পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলেই আশা করছে কর্পোরেশন।