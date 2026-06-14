মাত্র 5 দিনের আয়ু ! তবু অসংখ্য প্রাণ বাঁচানোর ভরসা প্লেটলেট

মাত্র 5 দিনের আয়ু ! তবু অসংখ্য প্রাণ বাঁচানোর ভরসা প্লেটলেট
বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে উচ্চারিত হোক একটাই বার্তা: স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন, প্লেটলেট দান সম্পর্কেও সচেতন হোন । পুলক যশ ও সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর বিশেষ প্রতিবেদন৷
Published : June 14, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা ও বর্ধমান, 14 জুন: রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা । হাসপাতালের করিডোরে উদ্বিগ্ন পায়চারি করছেন এক বাবা । ডেঙ্গি আক্রান্ত মেয়ের প্লেটলেটের মাত্রা দ্রুত কমছে । চিকিৎসক জানিয়ে দিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে হবে । প্রয়োজনে লাগতে পারে প্লেটলেট । শুরু হয় ফোনের পর ফোন । আত্মীয়, বন্ধু, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন- যে যেভাবে পারেন, সাহায্যের হাত বাড়ানোর চেষ্টা করেন । শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় মেলে প্লেটলেট দাতা । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরিবার ।
এমন দৃশ্য রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায়ই দেখা যায়। তাই এটি কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় । ডেঙ্গি, ক্যানসার, লিউকেমিয়া, অস্থিমজ্জাজনিত নানা রোগ কিংবা জটিল সংক্রমণের চিকিৎসায় প্লেটলেটের প্রয়োজন পড়ে নিয়মিত । অথচ সাধারণ মানুষের এক বড় অংশ এখনও জানেন না, রক্তের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সংরক্ষণকাল খুবই সীমিত । ব্লাড ব্যাংকে সংগ্রহের পর প্লেটলেট মাত্র পাঁচ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় । ফলে চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হয় নিয়মিত রক্ত ও প্লেটলেট দানের ৷
প্লেটলেট আসলে কী ?
কলকাতার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ইন্টারন্যাল মেডিসিন অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডা. দীপঙ্কর সরকারের কথায়, "প্লেটলেট রক্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে । পাশাপাশি শরীরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও এর ভূমিকা রয়েছে ।"
চিকিৎসকদের মতে, শরীরে প্লেটলেটের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে গেলে রক্ত জমাট বাঁধার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে । ফলে নাক বা মাড়ি থেকে রক্তপাত, ত্বকে লালচে দাগ, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ কিংবা অভ্যন্তরীণ রক্তপাতের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । তবে শুধুমাত্র প্লেটলেটের সংখ্যা কমেছে বলেই আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই । রোগীর সামগ্রিক শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করেই চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেন ।
কেন কমে যায় প্লেটলেট ?
ডা. সরকারের মতে, প্লেটলেট কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ অস্থিমজ্জা বা বোন ম্যারোর কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া । ব্লাড ক্যানসার, কেমোথেরাপি, কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, এমনকি ডেঙ্গুর মতো ভাইরাল সংক্রমণেও প্লেটলেট কমে যেতে পারে । এছাড়া মারাত্মক সংক্রমণজনিত সমস্যার ক্ষেত্রেও এই পরিস্থিতি দেখা যায় ।
ডেঙ্গি মানেই কি প্লেটলেট ?
ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি প্লেটলেট সংক্রান্ত অযথা আতঙ্ক এড়ানোরও পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । ডা. দীপঙ্কর সরকার বলেন, "ডেঙ্গি হলেই প্লেটলেট দিতে হবে, এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । সাধারণত প্লেটলেটের সংখ্যা 10 হাজারের নীচে নেমে গেলে অথবা রোগীর রক্তক্ষরণের ঝুঁকি থাকলে প্লেটলেট ট্রান্সফিউশনের কথা ভাবা হয় । বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে, চিকিৎসকরা প্লেটলেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।"
তিনি আরও জানান, ডেঙ্গির ক্ষেত্রে প্লেটলেট দিলেই যে তা স্থায়ীভাবে বেড়ে যাবে, এমন নয় । অনেক সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা সংক্রমণের প্রকৃতির কারণে প্লেটলেটের সংখ্যা ফের কমে যেতে পারে । তাই প্রয়োজন ছাড়া প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন করা উচিত নয় ।
ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে কেন জরুরি ?
ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপির প্রভাবে অস্থিমজ্জার কার্যক্ষমতা কমে যায় । ফলে শরীরে প্লেটলেটের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । সেই পরিস্থিতিতে প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন অনেক সময় চিকিৎসার অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে ।
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ: সংরক্ষণ
প্লেটলেটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা এর সংরক্ষণকাল । ডা. দীপঙ্কর সরকারের কথায়, "প্রকৃতির নিয়মেই প্লেটলেটের আয়ু মাত্র পাঁচ দিন । তাই দীর্ঘদিন মজুত করে রাখা সম্ভব নয় । ফ্রেশ প্লেটলেট ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো ।"
বর্তমানে হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশনের পরিবর্তে 'কম্পোনেন্ট ট্রান্সফিউশন' এর উপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে । অর্থাৎ রক্তের বিভিন্ন উপাদান-লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, প্লাজমা এবং প্লেটলেট-আলাদা করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় । বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে এই পৃথকীকরণ করা হয়, যাকে বলা হয় প্লেটলেট সেপারেটর । সাধারণত উন্নত ব্লাড ব্যাংক বা অনকোলজি পরিষেবা রয়েছে এমন হাসপাতালগুলিতে এই প্রযুক্তি উপলব্ধ ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লেটলেট সংরক্ষণ অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি প্রক্রিয়া । নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা, নির্দিষ্ট নিয়মে সংরক্ষণ ও নাড়াচাড়া করা এবং পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার না করলে প্লেটলেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে । ফলে এই মূল্যবান উপাদানের অপচয় রোধ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
সচেতনতার বার্তা
বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদানের পাশাপাশি প্লেটলেট দান সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন চিকিৎসকরা । কারণ প্লেটলেটের সংকট অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় । আর সেই সংকট কাটাতে প্রয়োজন সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ।
মাত্র পাঁচ দিনের আয়ু নিয়েই ব্লাড ব্যাংক থেকে হাসপাতালের শয্যা পর্যন্ত পৌঁছে যায় প্লেটলেটের এই নীরব যাত্রা । আর সেই যাত্রার প্রতিটি ধাপে জড়িয়ে থাকে আশা, উৎকণ্ঠা এবং বেঁচে থাকার লড়াই । কারণ কখন, কার জীবনে প্লেটলেট হয়ে উঠবে শেষ ভরসা, তা কেউ জানে না ।
বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে তাই নতুন করে উচ্চারিত হোক একটাই বার্তা: স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন, প্লেটলেট দান সম্পর্কেও সচেতন হোন । কারণ, আপনার সামান্য উদ্যোগই ফিরিয়ে দিতে পারে কারও আগামিকাল ।