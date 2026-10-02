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পুরনো শত্রুতার জেরে হামলা, গণপিটুনিতে মৃত্যু অভিযুক্তের ! ধৃত তিন

Death Due to Lynching: সোনারপুরের কামরাবাদ ফুলের হাট সংলগ্ন আম্বেদকর নগর এলাকায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

Sonarpur Incident
ঘটনাস্থলে পুলিশ পিকেট, ইনসেটে মৃত গোপাল হালদার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 2:15 PM IST

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সোনারপুর, 2 অক্টোবর: পুরনো শত্রুতার জেরে বাড়িতে হামলার অভিযোগ, তারপর গণপিটুনি ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের কামরাবাদ ফুলের হাট সংলগ্ন আম্বেদকর নগর এলাকায় এই খুনের ঘটনা ঘটে । মৃত ব্যক্তির নাম গোপাল হালদার ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে গোপালকে স্থানীয়রা ধরে বেধড়ক মারধর করেন ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ছড়িয়েছে উত্তেজনা ৷ কী কারণে গোপাল-সহ তিন ব্যক্তি ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে সত্যিই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কি না, এবং ঠিক কী পরিস্থিতিতে গোপালকে মারধর করা হয়েছিল, তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ ৷

বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, 'গোপালের উপর কারা হামলা চালাল, মারধরে কারা জড়িত, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পাড়াপড়শিদের বয়ান সংগ্রহ করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপাল হালদার-সহ তিনজন আম্বেদকর নগরের একটি বাড়িতে যান ৷ অভিযোগ, তাঁদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল এবং ওই বাড়িতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেন ৷ আচমকা বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পান আশেপাশের বাসিন্দারা ৷ শব্দ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এলাকাবাসী ৷

অভিযোগ, স্থানীয়দের আসতে দেখে গোপালের সঙ্গে থাকা বাকি দুই ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যান ৷ কিন্তু গোপাল পালাতে পারেননি ৷ তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা ধরে ফেলেন ৷ এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ অভিযোগ, স্থানীয়রা মিলে গোপালকে বেধড়ক মারধর করে ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকা গোপালকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয় ৷ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সোনারপুর থানার পুলিশ ৷

তদন্তে উঠে এসেছে একটি পুরনো ঘটনার প্রসঙ্গ ৷ তদন্তকারীদের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগের একটি খুনের ঘটনায় গোপালের নাম জড়িয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে ৷ আর বৃহস্পতিবার যে বাড়িতে গোপাল-সহ তিন জন গিয়েছিলেন, সেই বাড়ির মালিকের পরিবারের সঙ্গেও সেই পুরনো ঘটনার যোগ রয়েছে বলে দাবি ৷

বাড়ির মালিক কেবো হাজরার দাবি, কয়েক বছর আগে তাঁর ছেলে লাল্টু হাজরাকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল ৷ ওই খুনের ঘটনায় গোপাল হালদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷ সেই সময় সোনারপুর থানার পুলিশ গোপালকে গ্রেফতার করেছিল ৷

সেই পুরনো খুনের ঘটনার জেরেই কি বৃহস্পতিবারের ঘটনা ? গোপাল কি পুরনো কোনও বিরোধের সূত্র ধরে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন ? নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ ? এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে এই প্রশ্নগুলিই।

পাশাপাশি, তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে গোপালের সঙ্গে থাকা বাকি দুই ব্যক্তি ৷ ঘটনার পর তাঁরা কোথায় পালিয়ে গেলেন, তাঁদের পরিচয় কী এবং তাঁদের কাছে আদৌ কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কি না-সেই বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ ৷

ঘটনায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে— যদি সত্যিই বাড়িতে হামলার চেষ্টা হয়ে থাকে, তাহলে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে কেন আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে মারধর করা হল ? আর সেই মারধরের ফলেই কি গোপালের মৃত্যু হয়েছে ? এই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে ৷

একদিকে বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ, অন্যদিকে স্থানীয়দের হাতে এক ব্যক্তির গণপিটুনিতে মৃত্যু-দুই দিক থেকেই জটিল হয়ে উঠেছে সোনারপুরের এই ঘটনা ৷ গোপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা যেমন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, তেমনই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷

TAGGED:

সোনারপুরে গণপিটুনিতে মৃত্যু
SONARPUR LYNCHING MURDER
সোনারপুরে আম্বেদকরে গণপিটুনি
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