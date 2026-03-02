মমতার ধর্নার পরেই রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ, জল্পনা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে

মমতার ধর্নার পরেই রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ, জল্পনা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, যেদিন রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসছে, ওই দিনই কমিশনের বিরুদ্ধে ধর্নায় বসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : March 2, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 2 মার্চ: আগামী সপ্তাহে রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর যে, আগামী সোমবার ও মঙ্গলবার অর্থাৎ 9 মার্চ এবং 10 মার্চ রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে ভোটের প্রস্তুতি। তাই বঙ্গের নির্বাচনের নির্ঘণ্ট 10 মার্চের পরবর্তী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই ঘোষণা হতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। প্রসঙ্গত, কমিশনের বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নার পরেই রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷
সূত্রের খবর, আগামী 9 মার্চ দু’দিনের জন্য রাজ্যে আসতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ দল ৷ প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এই সফরের সময়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে করবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। এই বৈঠকে থাকবেন সিইও দফতরের আধিকারিকরা, প্রতিটি জেলার ডিইও, পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা, ডিজি, সিপি, পুলিশ সুপাররা ৷
আগেই জানানো হয়েছিল যে, রাজ্যের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের পালা শেষ হলেও বাংলায় আসবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সেই মতোই আগেই সোমবার ও মঙ্গলবার অর্থাৎ 9 ও 10 মার্চ রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে, আগামী 8 মার্চ রাতের মধ্যেই বাংলায় এসে পৌঁছবে নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ দল।
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 9 ও 10 মার্চ তাঁরা বৈঠক করবেন রাজ্যের আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে। চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বৈঠকের পরেই এক প্রকার চূড়ান্ত হয়ে যাবে রাজ্যে ঠিক কত দফার ভোট হতে পারে। নির্বাচন সুসম্পন্ন করতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের সমন্বয়ে প্রয়োজন। তাই একাধিক দফতরের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চের। পরিবহণ দফতর স্বাস্থ্য, দফতর থেকে শুরু করে পিডব্লিউডি, বিদ্যুৎ দফতর-সহ নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের সঙ্গে বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ।
অন্যদিকে, নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে গেলে যাদের ভূমিকা সব থেকে বড় , সেই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। এই মুহূর্তে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা স্বীকৃত আটটি রাজনৈতিক দল রয়েছে আর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে দশ মিনিট করে সময় দেওয়া হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই কমিশনের কাছে গিয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর কমিশনের এই ফুল বেঞ্চ দিল্লি ফিরে যাওয়ার পরেই সবকিছু সবিস্তারে বিশ্লেষণ করার পর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্টা প্রকাশ করবে। তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে নির্ঘণ্টে প্রকাশ হতে পারে।