দু'কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত, BLO মৃত্যুর দায় কমিশনের: অভিযোগ তৃণমূলের
এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি রয়েছে, এই অভিযোগ আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ শনিবার শাসকদলের মন্ত্রী-সাংসদরা দেখা করলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে ৷
Published : November 22, 2025 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: বিএলও'র মৃত্যুর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন ! কৃষ্ণনগরে বিএলও রিঙ্কু তরফদার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) কাজের চাপে নিজেকে শেষ করেছেন ৷ তাঁর লেখা নোটে তিনি কমিশনকে দায়ী করেছেন ৷ এই খবর পাওয়ার দিন সকালে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি-সহ একগুচ্ছ আর্জি নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক ৷
কমিশন থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা সাংবাদিকদের বলেন, "কমিশনের কাজের চাপেই বিএলও নিজের জীবন শেষ করার মতো চরম পদক্ষেপ করেছেন ৷ তিনি নিজে তা লিখে গিয়েছেন ৷ 2002 সালের যে তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, তা ভুলে ভরা ৷ ফলে সাধারণ মানুষ থেকে বিএলও- সবাই বিভ্রান্ত হচ্ছেন ৷" শাসকদলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার জন্য রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত 34 জন নিজের জীবন শেষ করেছেন ৷
মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বক্তব্য, "এই কাজের চাপে যাঁরা নিজের জীবন শেষ করছেন, তাঁদের মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে ৷ বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে সুবিধা করে দিতেই 2002 সালের ভোটার লিস্টে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেকটা বুথ থেকে 150-200 জনের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ৷ ভোটার কার্ডের নম্বর ভুল, ভোটারদের ছবিতে ভুল ৷ বাবার নাম, স্বামীর নাম ভুল ৷ একটি রাজনৈতিক দলকে খুশি করতে দু'বছরের কাজ দু'মাসে করা হচ্ছে ৷ একটি রাজনৈতিক দলের কথায় নির্বাচন কমিশন ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা দাবি করছি, একটা নির্ভুল ওয়েবসাইট আপলোড করা হোক ৷ আজও চাপড়ায় একজন বিএলও নিজের জীবন শেষ করেছেন ৷ তিনি নোটে তাঁর মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছেন ৷ এর সম্পূর্ণ দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে ৷ আমরা সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি ৷"
তৃণমূলের জমা দেওয়া স্মারকলিপি পড়ে শোনান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "বাংলার প্রত্যেক নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার সুরক্ষিত করার স্বার্থে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অবিলম্বে কয়েকটি পদক্ষেপ করার আর্জি জানাচ্ছি ৷"
Across the state, a large number of voters are on the verge of being deprived of their voting rights due to the widespread failure of the BLOApp mapping process. Raising serious concerns over the lack of adequate training for BLOs and the infrastructural collapse of the SIR… pic.twitter.com/AaFlFIBZGm— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 22, 2025
- বিএলও এবং অন্যান্য ভোটকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের দিন পিছিয়ে দেওয়া হোক ৷ এসওপি-গুলি ঠিকঠাক মেনে চলা হোক ৷ এসআইআর-এর সাপোর্ট সিস্টেমগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগানো হোক ৷
- একটি হেল্পডেস্ক, প্রযুক্তিগত সহায়তা ব্যবস্থা এবং জেলাস্তরে সমস্য়া সমাধানের জন্য অবিলম্বে একটি টিম মোতায়েন করা প্রয়োজন ৷
- কী কী নথি প্রয়োজন তা নিয়ে সব বিএলও-কে স্পষ্ট ও লিখিত নির্দেশিকা দেওয়া হোক ৷
- বাস্তবে যে সব ঘটনা ঘটছে, সেদিকটি মাথায় রেখে এসআইআর-এর সময়সীমা আরেকবার বিবেচনা করা হোক ৷
- সিস্টেম ব্যর্থ হওয়ার কারণে কোনও বিএলও'র যদি কাজে দেরি হয়, তাহলে তাঁকে জরিমানা বা শাস্তি দেওয়া উচিত নয় ৷
গত 4 নভেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে ৷ চলবে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ বুথ স্তরের আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করছেন ৷ এরপর দিনের শেষে তথ্য আপলোড করতে হচ্ছে তাঁদের ৷ এই ক'দিনের রাজ্যে বেশ কয়েকজন বিএলও'র মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ কেউ কেউ কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ৷ এই সবকিছুর জন্য এসআইআর-এর কাজের চাপকেই দায়ী করেছে মৃত ও অসুস্থ বিএলও'দের পরিবার ৷ ইতিমধ্যে এসআইআর অবিলম্বে বন্ধের আবেদন জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে কড়া চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷