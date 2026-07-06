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বারুইপুরে ফের চাঞ্চল্য, একই পুকুর থেকে উদ্ধার আরও এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ

বারুইপুরে রহস্য আরও ঘনীভূত! নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের মাঝেই একই পুকুর থেকে উদ্ধার আরও এক পচাগলা দেহ ৷ নিখোঁজ ছিলেন শুক্রবার থেকে ৷

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বারুইপুরে উদ্ধার পচাগলা দেহ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 5:27 PM IST

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বারুইপুর, 6 জুলাই: বারুইপুরে বিভীষিকা ! 12 বছরের নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন পুরো রাজ্য উত্তাল, ঠিক সেই সময়েই সামনে এল আরও এক রহস্যজনক ঘটনা। সূর্যপুর এলাকার যে পুকুর থেকে রবিবার সকালে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল, স্থানীয়দের দাবি, সেই একই পুকুর থেকেই সোমবার উদ্ধার হয়েছে আরও একটি পচাগলা মৃতদেহ। ফলে বারুইপুরের ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ও রহস্যের আবহ তৈরি হয়েছে।

এই বিষয়ে বারুইপুরের এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, "আজ সূর্যপুর এলাকার পুকুর থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম কৃষ্ণকান্ত হালদার। মৃতদেহ উদ্ধারের পর তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে যে পূর্বে তাঁর কোনও শত্রু ছিল কি না ৷

পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় মৃতদেহটির সঙ্গে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার কোনও যোগসূত্র এখনও পর্যন্ত তদন্তে সামনে আসেনি। তবুও বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। বারুইপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। মৃত ব্যক্তি গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল।

নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুকুরে সার্চ অপারেশন চালাচ্ছিল পুলিশ কর্মীরা। সেই সময় এই মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতন্ত্রের জন্য পুলিশ নিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে যে কৃষ্ণকান্তের কোনও শত্রু ছিল কি না, সে কি করত বা এটা খুন নাকি অন্য কোনও কারণ তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

এদিকে, 12 বছরের নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে কোনওরকম ঢিলেমি দেখাতে নারাজ পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ছয় সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। জেলার অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত এই সিট ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছে ৷ অভিযুক্তদের গতিবিধি, ঘটনাস্থলের তথ্যপ্রমাণ, ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বারুইপুর আদালতে খুনের পাশাপাশি গণধর্ষণের ধারা 70 (2)-ও যোগ করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে সোমবার আদালতে হাজির করানো হয়। তাঁদের 14 দিনের হেফাজতে চেয়েছে পুলিশ। সোমবার ধৃত তৃতীয় জনকে মঙ্গলবার আদালতে হাজির করানো হবে।

পরিবারের অভিযোগ, শনিবার বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ খাবার কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই নাবালিকা। এরপর আর সে বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের দাবি, চার অভিযুক্ত জোর করে তাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে ধর্ষণের পর তাকে খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। যদিও এই অভিযোগের প্রতিটি দিকই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। রবিবার সকালে পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পরই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে, বারুইপুর থানায় মোট তিনটি পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে। প্রথমটি নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের মামলা, দ্বিতীয়টি পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে এবং তৃতীয়টি গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনা। তিনটি মামলার তদন্তই সমান্তরালভাবে চলছে। ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

TAGGED:

নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন
বারুইপুরে উদ্ধার পচাগলা দেহ
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