বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য, তদন্তে বরানগর থানার পুলিশ
Mysterious Death of a Young Woman in Baranagar: গভীর রাতে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল তরুণীর মৃতদেহ ৷ এই ঘটনায় বরানগরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
Published : November 11, 2026 at 1:37 PM IST
বরানগর, 11 নভেম্বর: ভাইফোঁটার আগের রাতে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার যুবতীর মৃতদেহ ৷ কলকাতার বরানগরে যুবতীর রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় ৷ এই ঘটনা আত্মহত্যা, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য, খতিয়ে দেখছে বরানগর থানার পুলিশ ।
এদিন বরানগর থানার এক আধিকারিক জানান, এলাকায় একাধিক সিসি ক্যামেরা রয়েছে ৷ সেগুলির ছবি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ৷ তদন্তের স্বার্থে তরুণী বা তরুণীর পরিবারের কারও নাম সামনে আনতে চাইছেন না তাঁরা ৷
গভীর রাতে বরানগরের 17 নং ওয়ার্ড সংলগ্ন লেক পল্লি এলাকায় বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় । প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, এই ফ্ল্যাটটিতে গত চার বছর বসবাস করেন মৃত তরুণীর দিদি ও জামাইবাবু । তবে, ব্যবসার সূত্রে বর্তমানে তাঁরা হুগলির শ্রীরামপুর এলাকায় থাকেন ৷
সোমবার রাতে প্রতিবেশী লতিকা মান্নার কাছে ফ্ল্যাটের চাবি রেখে চলে যান বাড়ির মালিক অর্থাৎ মৃত তরুণীর দিদি-জামাইবাবু ৷ মঙ্গলবার দুপুরে ফ্ল্যাট মালিকের শ্যালিকা প্রতিবেশীর থেকে চাবি নিয়ে ফ্ল্যাটটি খোলেন ।
এরপর রাতে তরুণীর দিদি-জামাইবাবু ওই প্রতিবেশীকে ফোন করে জানতে চান, তাঁদের বোন ফ্ল্যাটে আছেন নাকি চাবি দিয়ে চলে গিয়েছেন ? যদি না-গিয়ে থাকেন, তাহলে যেন ফ্ল্যাটে গিয়ে তাঁদের বোনের খোঁজ নিতে ৷ কারণ তারা অনেকক্ষণ ধরে বোনকে ফোন করছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না ৷ ফোন বেজে চলেছে ৷ বোন ফোন ধরছেন না ।
এই অবস্থায় প্রতিবেশীরা ফ্ল্যাটের দরজায় ডাকাডাকি করলে তরুণীর কোনও সাড়া না পেয়ে বরানগর থানায় খবর দেন ৷ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বরানগর থানার পুলিশ ৷ তাঁরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা ভেঙে ঢোকেন ৷ পুলিশ ও প্রতিবেশীরা ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখেন, বিছানায় তরুণী অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন ৷
পুলিশ তরুণীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ এই মৃত্যু স্বাভাবিক নাকি আত্মহত্যা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ।
প্রতিবেশী লতিকা মান্না বলেন, "এদিন দুপুরে চাবি নিয়ে পাঁচ তলার ফ্ল্যাটে ঢোকেন ওই তরুণী ৷ কিন্তু রাতে তরুণীর দিদি আমায় ফোন করে বলেন তিনি তাঁর বোনকে ফোনে পাচ্ছেন না ৷ ফোন রিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না ৷ ফোনে উত্তর না পেয়ে আমায় ফোন করেন বোনের খোঁজ নেওয়ার জন্য ৷ দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা বরানগর থানায় বিষয়টি জানাই ৷"
তিনি আরও বলেন, "পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় স্থানীয় বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ৷ তবে, দিদি-জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে কেন এসেছিল, সেটা আমরা বলতে পারব না ৷ আর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল ৷ তাই কী ঘটেছে বা আত্মহত্যা না খুন, সেটা পুলিশই বলতে পারবে ৷ তবে, আমরা মেয়েটিকে বিছানায় নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি ৷ রক্তের দাগ ছিল না কোথাও ।"
আরেক প্রতিবেশী রাকেশ সাহাও একই কথা বলেন, "তরুণীর দিদি-জামাইবাবু এখানে থাকতেন ৷ তাঁরা ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে চলে গিয়েছেন ৷ কিন্তু তরুণী অর্থাৎ, ফ্ল্যাটের মালিকের শ্যালিকা চাবি নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন ৷ তারপর থেকে তাঁর কোনও সাড়াশব্দ প্রতিবেশীরা পাননি ৷ এমনকী তাঁর দিদিও বারবার ফোন করে সাড়া না পাওয়ায় প্রতিবেশীদের খোঁজ নিতে বলেন এবং তখনই বিষয়টা জানা যায় ৷"