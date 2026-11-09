আজ থেকে রাজ্যে হাওয়া বদল, হালকা বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা
weather in west bengal : মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
Published : November 9, 2026 at 7:30 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর : আজ, সোমবার থেকে আবহাওয়া বদলাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।
বিশেষ করে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে হালকা বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে । তবে ঝমঝমিয়ে নয়, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আলোর উৎসবের আবহে।
উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। তার প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। ফলস্বরূপ হেমন্তের আকাশে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সোমবার দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উপকূলের কাছাকাছি 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
আগামীকাল, মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে ।
বুধবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে কোথাও কোথাও 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। উত্তরবঙ্গে সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা এবং দুই দিনাজপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে হালকা দমকা বাতাস বইবে। দার্জিলিং সহ উপরের দিকের জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে আগামীকাল, মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং দু'এক জায়গায় দমকা বাতাস থাকতে পারে।
বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা মূলত উপরের দিকের জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নিচের দিকে তিন জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন, বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
আজ কলকাতাতেও আবহাওয়া পরিবর্তন হবে। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.02, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন ছিল 56 শতাংশ।
আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ বেলার দিকে মেঘলা হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে।