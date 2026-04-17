'বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেব', আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ আইনজীবী

ট্র্যাইব্যুনালে আবেদন জানালেও এখনও নামের নিষ্পত্তি হয়নি ৷ তাই হাইকোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির আবেদন জানালেন আইনজীবী ৷

ভোটাধিকারের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ আইনজীবী (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 17, 2026 at 5:32 PM IST

কলকাতা, 17 এপ্রিল: ভোট দেওয়ার অধিকার চাই ! এই দাবি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন এক আইনজীবী ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম ডিলিট হয়ে যাওয়ায় তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না ৷

আইনজীবী গোলাম মহিউদ্দিনের দাবি, গত 5 এপ্রিল তিনি ট্রাইব্যুনালের কাছে তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার আপিল জানিয়েছেন ৷ ওই আইনজীবীর বক্তব্য, আগামী 23 এপ্রিল তাঁর কেন্দ্রে ভোট রয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দিক যাতে দ্রুত তাঁর নামের নিষ্পত্তি করে দেয় ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ ৷ তাহলে তাঁর ভোট দেওয়া নিশ্চিত হবে ৷

ভোটাধিকারের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ আইনজীবী (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের মন্তব্য, "এইভাবে নির্দেশ দিলে ট্রাইব্যুনাল সমস্যায় পড়বে ৷ আদালতের দরজা (ফ্ল্যাড গেট ওপেন) খুলে যাবে ৷ এটা সম্ভব নয় ৷ তবে ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ করছি, যাতে এই আইনজীবীর আবেদনের দ্রুত শুনানি হয়ে যায় ।"

এদিন আদালতে জরুরিভিত্তিতে মামলা দায়ের করেন ওই আইনজীবী ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বেলা 3টের সময় মামলার শুনানি গ্রহণ করেন ৷ মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, "মামলাকারী কলকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজীবী ৷ তিনি 5 এপ্রিল থেকে অপেক্ষা করছেন, যাতে ট্রাইব্যুনাল তাঁর মামলার শুনানি করে দেয় ৷ কিন্তু এখনও শুনানি হয়নি ৷ ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দেওয়া হোক, যাতে তাঁর আবেদনের নিষ্পত্তি আগে করে দেওয়া হয় ৷"

আগামী 23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল- দু'দফায় রাজ্যে ভোট ৷ প্রথম দফায় 152টি আসন এবং দ্বিতীয় দফায় 142টি আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ এদিকে এখনও অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়ে চলেছে ৷ গতকাল সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের 142 ধারা প্রয়োগ করে নির্দেশ দিয়েছে, আপিলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ভোটাদাতাদের আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়ার পর তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ৷ এই সূত্রে যোগ্য ভোটার হলে তাঁকে ভোটাদান করতে দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যাবস্থা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য 21 এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য 27 এপ্রিল যাদের নামের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন ৷ যদিও যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে বা যাদের নামের নিষ্পত্তি হবে না তাদের ভোটাদান করতে দেওয়া যাবে না বলে নির্দেশে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

