রাস্তার উপর পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত দেহ, পাশ থেকে উদ্ধার পিস্তল

মহম্মদ সাবরুদ্দিন নামে 47 বছর বয়সি ওই ব্যক্তির দেহ বলে জানা গিয়েছে ৷ স্থানীয় লোহা ব্যবসায়ী ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে ৷

Businessman Mysterious Dead
মহম্মদ সাবরুদ্দিন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 24, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
আসানসোল, 24 জানুয়ারি: সাত সকালে রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখা গেল রক্তাক্ত দেহ ৷ আর সেই দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল আসানসোলের হীরাপুর থানার করিমডাঙা এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তলও উদ্ধার করেছে পুলিশ । মহম্মদ সাবরুদ্দিন নামে 47 বছর বয়সি ওই ব্যক্তির দেহ বলে জানা গিয়েছে ৷

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ সাবরুদ্দিন ৷ তিনি লোহা ব্যবসায়ী ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে ৷ তবে গুলিতে, নাকি অন্য কোনওভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল তা নিয়ে ধন্ধে পুলিশ । ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ খোলসা করে জানানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে স্থানীয় মসজিদে নমাজ পড়তে যাচ্ছিলেন মহম্মদ সাবরুদ্দিন ৷ এর কিছুক্ষণ পরই স্থানীয়রা দেখতে পায় রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সাবরুদ্দিন। পাশেই পড়ে থাকতে দেখা যায় একটি পিস্তলও । বাড়ির লোক খবর পেয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় । কিন্তু চিকিৎসকরা জানায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পিস্তলটি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷

রাস্তার উপর পড়ে রক্তাক্ত দেহ (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, মহম্মদ সাবরুদ্দিনের একটি গ্রিলের ফ্যাক্টরি আছে ৷ পাশাপাশি স্থানীয় একটি মাদ্রাসার হিসাবরক্ষক হিসাবেও কাজ করতেন তিনি ৷ স্থানীয়দের সন্দেহ গুলি বিদ্ধ হয়েছেন তিনি ৷ আর তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷ যদিও ঘটনাস্থল থেকে কোনও গুলির খোল পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ তবে সাবরুদ্দিনের মাথায় ও নাকে রক্তের দাগ ছিল বলে খবর। হীরাপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই বোঝা যাবে শরীরে কোনও গুলির ক্ষত বা গুলি বিদ্ধ হয়ে আছে কি না।

স্থানীয়দের দাবি, হয়তো তাঁকে কেউ খুন করতেই এসেছিল ৷ কিন্তু পেশাদার খুনি সে ছিল না। বন্দুক দেখে ভয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হতে পারে সাবরুদ্দিনের। বন্দুকবাজও ঘটনার আকস্মিকতায় ভয়ে পালাতে গিয়ে বন্দুকটি ফেলে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণটাই অনুমান ৷ তদন্তে নেমেছে হীরাপুর থানার পুলিশ ৷ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কীভাবে ওই ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে ৷ ময়নাতদন্ত হলেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ ৷ ঘটনাস্থলে বন্দুক কী করে এল, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ এলাকার আশপাশে সিসিটিভিও পরীক্ষা করা হচ্ছে কী ঘটেছিল তা জানতে ৷

