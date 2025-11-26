ETV Bharat / state

আবার চমক! আসানসোলের বিএলও 21 দিনে শেষ করলেন SIR-এর কাজ

এর আগে পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুরের এক বিএলও 20 দিনে এসআইআর-এর কাজ শেষ করে নজির গড়েছিলেন৷

SIR
আসানসোলের বিএলও 21 দিনে শেষ করলেন SIR-এর কাজ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 8:18 PM IST

আসানসোল, 26 নভেম্বর: 20 দিনের মাথায় এসআইআর-এর কাজ শেষ করে মঙ্গলবারই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নজির গড়েছিলেন সালানপুর ব্লকের বিএলও বিনীতা কুমারী। এবার আবারও চমক জেলায়। আসানসোল উত্তর বিধানসভা এলাকার আসানসোল পুরনিগমের 53 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত 47 নম্বর বুথের বিএলও করুণা মাজি 21 দিনের মাথায় এসআইআর-এর সমস্ত কাজ শেষ করে জেলা প্রশাসনের প্রশংসা কুড়োলেন।

করুণা মাজি আসানসোলের রাধানগর রোডে শ্যামাদেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে হোমওয়ার্ক ও পরিকল্পনামাফিক কাজ করেই তিনি দ্রুততার সঙ্গে এসআইআর-এর কাজ শেষ করতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন করুণা মাজি।

আবার চমক! আসানসোলের বিএলও 21 দিনে শেষ করলেন SIR-এর কাজ (ইটিভি ভারত)

গত কয়েকদিনে বিএলও-দের কেউ বা ধর্নায় বসেছেন, কেউ কাঁদছেন, কেউ বা নোট লিখে দিয়েই নিজেকে শেষ করার পথ বেছে নিয়েছেন। সেখানে ব্যতিক্রমী চিত্র আসানসোলে। গতকালই আসানসোলের সালানপুর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী 115 নম্বর বুথের বিএলও বিনীতা কুমারী এসআইআর-এর কাজ শেষ করেছেন। ফর্ম দেওয়া, জমা নেওয়া এবং ডিজিটালাইজেশনের কাজ শেষ করেছেন।

এবার আবারও চমক আসানসোলে। আসানসোলের উত্তর আসানসোল বিধানসভার বিএলও করুণা মাজি 21 দিনের মাথায় এসআইআরের কাজ শেষ করলেন। করুণা মাজি আসানসোলের 53 ওয়ার্ডের 47 নম্বর বুথের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি রাধানগর রোড শ্যামাদেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তার বুথে ভোটারের সংখ্যা 671। করুণা মাজির বাড়িও আসানসোলের রাধানগর রোডে। তাই স্কুলের ঝক্কি সামলে বিএলও-র কাজও সামলেছেন।

করুণা মাজি বলেন, "বুথের সমস্ত ভোটার আমাকে সহযোগিতা করেছেন। গত 15 বছর ধরে ওই এলাকায় আমি শিক্ষকতা করছি। তাই এলাকার সব মানুষকে চিনি। সবারই সহযোগিতা পেয়েছি। তাই দ্রুত কাজ শেষ করতে পেরেছি।" করুণা আরও বলেন, "স্কুটি নিয়েই বুথের সব জায়গা ঘুরেছি। দু’বেলা কাজ করেছি। আগের থেকে পরিকল্পনা করে নিয়েছিলাম। হোম ওয়ার্ক করেছি। তাই দ্রুত কাজ শেষ করতে পেরেছি।"

তবে পাশাপাশি অন্যান্য বিএলও-দের উদ্দেশ্যেও করুণা মাজি বলেন, "অযথা হতাশ হবেন না। ধীরে সুস্থে কাজ করুন। প্রয়োজনে প্রশাসন অ্যাসিস্ট্যান্ট বিএলও দিচ্ছেন। তাই কাজটি যখন করতেই হবে ধৈর্য ধরে করুন।"

বিএলও করুণা মাজিকে আসানসোলের মহকুমা শাসক তথা এআরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আসানসোলের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, "ওঁদের শুভেচ্ছা জানাই। বাকি বিএলও-দেরও শুভেচ্ছা। অনেকে 80-90 শতাংশ কাজ করে ফেলেছেন। আশা রাখি বাকিরাও নির্দিষ্ট সময়েই কাজ সেরে ফেলবেন।’’

