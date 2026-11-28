পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ! ঘুমে শুরু অষ্টম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল
Ghoom winter festival: এ বছরের উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ, বিরল উভচর প্রাণী 'হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার'-কে উৎসবের আনুষ্ঠানিক ম্যাসকট হিসেবে বেছে নেওয়া ।
Published : November 28, 2026 at 7:28 PM IST
দার্জিলিং, 28 নভেম্বর: পাহাড়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির মেলবন্ধনে জমজমাট আয়োজন । ভারতের অন্যতম উচ্চতম রেলস্টেশন ঘুমে শনিবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল অষ্টম ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল ।
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঐতিহ্যবাহী স্টেশন চত্বরে উৎসবের সূচনাকে ঘিরে পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল উৎসাহ । এ বছরের উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ, বিরল উভচর প্রাণী 'হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার'-কে উৎসবের আনুষ্ঠানিক ম্যাসকট হিসেবে বেছে নেওয়া ।
ম্যাসকট হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার
শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ম্যাসকটের আবরণ উন্মোচন করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কিরেন্দ্র নারা । পূর্ব হিমালয়ের সংবেদনশীল জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ। হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার পাহাড়ের বিরল ও পরিবেশের ভারসাম্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক উভচর প্রাণী । তার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ি বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতার প্রশ্নও ।
তাই এ বছরের উৎসবে এই প্রাণীকে সামনে রেখে প্রকৃতি সংরক্ষণের বার্তা দিতে চাইছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে । শুধু পর্যটন নয়, পাহাড়ের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়টিকেও উৎসবের অন্যতম প্রধান ভাবনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ।
'পাহাড়ের জীবন্ত ঐতিহ্য'
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন নয় । পাহাড়ের জীবন্ত ঐতিহ্য, পরিবেশ সচেতনতা এবং স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকাকে একসূত্রে বাঁধার প্রয়াস এই উৎসব । হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডারের মতো বিরল প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি ।
ম্যাসকট উন্মোচনের পর শুরু হয় পাহাড়ের বহুমাত্রিক সংস্কৃতিকে তুলে ধরার অনুষ্ঠান । স্থানীয় শিল্পী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দল এবং ডিএইচআরের কর্মীরা লোকনৃত্য, পাহাড়ি গান ও নাট্য পরিবেশন করেন । তাঁদের পরিবেশনায় উঠে আসে দার্জিলিং পাহাড়ের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবের মেজাজে মেতে ওঠে গোটা ঘুম স্টেশন চত্বর ।
পর্যটকদের জন্য নানা আয়োজন
শীতের মরসুমে দার্জিলিং পাহাড়ে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ানো এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাও এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য । স্থানীয় কারিগর, শিল্পী এবং নতুন উদ্যোক্তাদের নিজেদের কাজ তুলে ধরার সুযোগ করে দিচ্ছে এই আয়োজন । আগামী কয়েক দিন ধরে উৎসব প্রাঙ্গণে থাকবে হেরিটেজ জয় রাইড, স্থানীয় হস্তশিল্পের পসরা, নানা ধরনের খাবারের স্টল এবং সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে ঘুম স্টেশনে পর্যটনের আকর্ষণ নতুন নয় । তবে এ বছরের উৎসবে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
একদিকে ঐতিহাসিক রেলপথের আকর্ষণ, অন্যদিকে পাহাড়ের বিরল জীববৈচিত্র্য ও স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচয়- এই তিনের মেলবন্ধনেই ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যালকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা । আয়োজকদের আশা, উৎসবের হাত ধরে শীতের মরসুমে ঘুম ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যটনের আনাগোনা আরও বাড়বে ।