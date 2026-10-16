দুর্গামণ্ডপে ঘণ্টা-শঙ্খের ধ্বনি, পাশে কোরান পাঠ ! আরামবাগে সাড়ে তিনশো বছরের সম্প্রীতির ঐতিহ্য
Durga Puja in Arambagh: সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-পুজোর এই তিনদিন সন্ধ্যার আরতির আগে পীরের আরাধনা ও কোরান পাঠের রীতি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়।
Published : October 16, 2026 at 1:07 PM IST
আরামবাগ, 16 অক্টোবর: সন্ধ্যা নামলেই দুর্গামণ্ডপে বেজে ওঠে ঘণ্টা, শঙ্খ আর কাঁসরের ধ্বনি । সেই সুরের সঙ্গে মিশে যায় কোরান পাঠের মধুর আওয়াজ । দেবীর আরাধনার পাশাপাশি চলে পীরের প্রার্থনা । ধর্মের পরিচয় আলাদা হলেও প্রার্থনার মুহূর্তে যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে গোটা গ্রাম । হুগলির আরামবাগের ভালিয়া গ্রামের সরকার বাড়ির দুর্গাপুজোয় এ ভাবেই প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে বয়ে চলেছে সম্প্রীতির ঐতিহ্য । সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী- পুজোর এই তিনদিন সন্ধ্যা আরতির আগে পীরের আরাধনা ও কোরান পাঠের রীতি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় । জাঁকজমকের চেয়ে ঐতিহ্য আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাকেই যেখানে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেই সরকার বাড়ির পুজো আজও ব্যতিক্রমী ।
কথিত আছে, প্রায় 350 বছর আগে মল্ল রাজাদের আমলে ভালিয়া গ্রামে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবুরাম সরকার । সেই সময় গোটা এলাকা ছিল বনজঙ্গলে ঘেরা । গ্রামের এক প্রান্তে ছিল পীরের মাজার । হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের সম্পর্ক । জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোয় দুই সম্প্রদায়ের মানুষই যোগ দিতেন । পুজোর প্রসাদ গ্রহণ থেকে উৎসবে অংশ নেওয়া, সব ক্ষেত্রেই ছিল অবাধ যাতায়াত ।
কিন্তু কোনও এক বছর দুর্গাপুজোর সময়ে বাবুরাম সরকার লক্ষ করেন, মুসলিম প্রজাদের একাংশ আর উৎসবে আসছেন না । তাঁদের অনুপস্থিতি নজর এড়ায়নি জমিদারের । কথিত রয়েছে, এরপরেই তিনি এক মৌলবিকে ডেকে দুর্গামন্দিরের সামনে কোরান পাঠের ব্যবস্থা করেন । উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম প্রজারাও যাতে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখেই পুজোর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন । সেই উদ্যোগ থেকেই শুরু হয় এক অনন্য প্রথা । দেবীমন্দিরে পুজোর ঘণ্টা, শঙ্খ ও কাঁসরের ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় কোরান পাঠের সুর । সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু, কিন্তু বদলায়নি সেই রীতি ।
সরকার পরিবারের সদস্যদের দাবি, জমিদার আমলে শুরু হওয়া এই প্রথা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে । মুসলিম সম্প্রদায়ের পীরের বংশধরেরাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন । বর্তমানে শেখ মতলেব প্রায় 30 বছর ধরে সরকার বাড়ির দুর্গাপুজোয় পীরের আরাধনা করে আসছেন । সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার আরতির আগে থালায় ফল নিয়ে তিনি পীরের প্রার্থনায় বসেন এবং কোরান পাঠ করেন । দুর্গামণ্ডপে যখন দেবীর আরাধনা চলে, তখন তারই পাশে অন্য ধর্মের প্রার্থনাও সমান মর্যাদায় জায়গা পায় ।
সরকার পরিবারের বর্তমান বংশধর সাযুজ্য সরকার জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের একাদশতম পুরুষ হিসেবে তিনি দুর্গাপুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । তাঁর কথায়, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে বাবুরাম সরকার প্রথমে পরিবারের কুলদেবতা রঘুনাথের জন্য টেরাকোটার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । পরে নিজের বাড়িতে টিনের চালের মন্দির তৈরি করে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন । সেই সময় থেকেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য পুজোর দরজা খোলা ছিল । মুসলিম প্রজাদের জন্য দুর্গামন্দিরের সামনে বেদি তৈরি করে কোরান পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । বংশের পরবর্তী প্রজন্মও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে ।
সাযুজ্যের বক্তব্য, "জমিদার আমল থেকেই সব ধর্মের মানুষ এই পুজোয় অংশ নিতে পারতেন । সেই প্রথা আজও চালু রয়েছে । দুর্গাপুজোর পাশাপাশি পীরের আরাধনার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়েছিল সেই সময় থেকেই । আমরা সেই রীতি মেনেই পুজো করে আসছি ।"
সরকার বাড়ির দুর্গাপুজোয় সম্প্রীতির ঐতিহ্যের পাশাপাশি রয়েছে নানা প্রাচীন আচার । প্রতিপদে ঘটপুজোর মাধ্যমে শুরু হয় পুজোর প্রস্তুতি । একশো আট প্রদীপ জ্বালানো থেকে চণ্ডীপাঠ- প্রতিটি রীতিই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় । সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ছাগবলি দেওয়ার প্রথাও রয়েছে । সন্ধিক্ষণের পুজোয় কালো ছাগ বলির রীতি প্রচলিত । নবমীর দিন বর্ধমানের রাজার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরেও বলি দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা । দশমীতে দুর্গামন্দিরে চ্যাং মাছ বলির প্রথা রয়েছে। তারপর সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে হয় দেবীর বিসর্জন ।
তবে, এত প্রাচীন পুজো হলেও সরকার বাড়িতে আলাদা করে জাঁকজমক বা আড়ম্বরের আয়োজন নেই । পরিবারের বক্তব্য, নিয়ম-রীতি মেনে দেবীর আরাধনা করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য । পুজোর মূল আকর্ষণ কোনও বিশাল মণ্ডপ বা চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা ঐতিহ্য ।
আজকের সময়ে ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে যখন নানা জায়গায় বিভেদের ছবি সামনে আসে, তখন ভালিয়া গ্রামের সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো অন্য এক ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেয় । এখানে দেবীর আরাধনা আর পীরের প্রার্থনা পাশাপাশি চলে, একে অপরকে সরিয়ে দেওয়ার বদলে জায়গা করে দেয় । ঘণ্টা-শঙ্খের ধ্বনির সঙ্গে কোরান পাঠের সুর মিলে যায় একই সন্ধ্যায় । প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো এই রীতি তাই শুধু একটি পরিবারের পুজোর ইতিহাস নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের এক জীবন্ত স্মারক ।