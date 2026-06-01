'দুর্নীতির পাঠশালা, কালীঘাটের টালির চালা', অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মের ব্যাখ্যায় তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

'দুর্নীতির পাঠশালা, কালীঘাটের টালির চালা', অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মের ব্যাখ্যায় তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
যাঁরা মিথ্যা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছিল, তাদের কাছ থেকে কি টাকা ফেরত নেওয়া হবে ? জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কাউকে ছাড়া হবে না।
Published : June 1, 2026 at 3:28 PM IST
হাওড়া, 1 জুন: রাজ্যে মহিলাদের আর্থিক সহায়তার জন্য বরাদ্দ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার হাওড়ার নবান্নের সভাঘরে আয়োজিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রকল্পের ভুয়ো অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। একইসঙ্গে, নারীশক্তির ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজ্যে সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা ও বহু চর্চিত 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র অনলাইন আবেদনের অগ্রগতি নিয়েও রাজ্যবাসীকে অবহিত করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিরোধীদের দীর্ঘ ফর্ম ফিলাপ এবং এই দুর্নীতির তদন্তে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট (SIT) গঠন করা নিয়েও এদিন নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
রাজ্যে মহিলাদের জন্য নেওয়া নতুন পদক্ষেপ এবং বিনামূল্যে বাস পরিষেবা ও অন্নপূর্ণা যোজনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, "বিনামূল্যে বাস পরিষেবা ও অন্নপূর্ণা যোজনা দুটি বিষয় আপনাদের কাছে উল্লেখ করব।" নারীকল্যাণে সরকারের উদ্যোগের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "তার আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে গ্যারান্টি, তথা বিজেপির যে সংকল্পপত্র, সেখানে আমরা আজ থেকে সরকারি বাসে আমাদের বোন-দিদি-কন্যাদের ফ্রি বাস সার্ভিসেস ইতিমধ্যে চালু করেছি এবং সর্বত্র আমাদের নারী শক্তির শুভেচ্ছা এবং শুভাশিস আমাদের এই সরকারের উপরে বর্ষিত হচ্ছে।"
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিরোধীদের একাংশের তৈরি করা জল্পনা ও ফর্ম ফিলাপের প্রসঙ্গে কড়া জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও কিছু বিভ্রান্তি, কিছু মিথ্যা প্রচার গত দু-তিন দিন ধরে যারা চালিয়েছিলেন, এখন তারা নিজেরাই বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম ফিলাপ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং জনগণও সহযোগিতা করছে।"
এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার রূপরেখা দিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমরা এর আগে অফলাইনে চালু রেখেছিলাম, আজ থেকে অনলাইনেও চালু হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের 20 জন আধিকারিক (প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি লেভেলের অফিসার) জেলায় জেলায় গিয়ে এই কাজ মনিটরিং করছে।"
আগামী বুধবারের বিশেষ কর্মসূচির কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "এবং আমরা আশা করছি বুধবার খুব বড় সংখ্যায় আমরা ট্রান্সফার করব এবং সেইদিন রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে, এসডিও অফিসে, মিউনিসিপালিটিতে এই কর্মসূচি সূচনাতে আমাদের ছোট্ট একটা ইভেন্ট হবে এবং আমরা নবান্নর সভাগৃহ থেকে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে একটা মিডিয়া ইভেন্টও করব।"
সাংবাদিক সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দুর্নীতি ও ভুয়ো অ্যাকাউন্ট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমি এই সংক্রান্ত আপনাদের কাছে কেন আমরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি, আমি এর আগে ওই রাকিবুল শেখের কথা বলেছিলাম।"
বহরমপুরের একটি নির্দিষ্ট মামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই কেসে অনেক বড় পর্দা ফাঁস হয়েছে।" তিনি নির্দিষ্ট তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, "বহরমপুর পিএস কেস নম্বর 843/2026, এখানে এখনো পর্যন্ত 22টা ফলস অ্যাকাউন্ট পাওয়া গিয়েছে যেখান থেকে মহিলারা নয়, পুরুষরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নিচ্ছে এবং এটা অনেক বড় সংখ্যা হবে।" পুলিশের ভূমিকা এবং তদন্ত নিয়ে তিনি বলেন, "এবং যত এটা... আরও আমরা তদন্তের গতি পুলিশকে বাড়াতে বলেছি।"
এই ভুয়ো অ্যাকাউন্টগুলির হিসাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই 22টা অ্যাকাউন্টের মধ্যে 1টি অ্যাকাউন্ট: রাকিবুল শেখের সঙ্গে লিঙ্কড।" তিনি আরও বলেন, "15টি অ্যাকাউন্ট: পাওয়া গিয়েছে মুস্তাফিজুর রহমান এবং তার স্ত্রী তুহিনা, এরা 15টা অ্যাকাউন্ট চালাচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে।" পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, "৬টি অ্যাকাউন্ট: পাওয়া গিয়েছে তারিকুল রহমানের।"
বিরোধীদের দীর্ঘ ফর্ম ফিলাপ এবং এই দুর্নীতির যোগসূত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় কটাক্ষ করে বলেন, "যারা 12 পাতা, 16 পাতা, 18 পাতা করছেন, এই রিজেক্টেড (জনগণের দ্বারা রিজেক্টেড) নেতা এবং তাদের দলের লোকেদের বলব যে, এই সংখ্যাটা কত হবে আমরা জানি না।"
এই বিপুল দুর্নীতিতে পূর্বতন শাসকদলের নেতাদের যুক্ত থাকার অভিযোগ করে তিনি বলেন, "অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা তো পাচ্ছেন, তার সাথে সাথে হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা যারা মহিলা নন বা এই কর্মসূচির আওতায় আসেন না, তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুট করছেন— করেছেন।" কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "সেটাও আমরা পেয়েছি, আমরা কাউকে ছাড়ব না।" তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি বলেন, "আমি ডিজিপিকে বলেছি সিট (SIT) গঠন করতে এবং যেহেতু মানিটারি ডিফলকেশন আছে, মানি লন্ডারিংয়েও এদের কেসকে ট্রান্সফার করার জন্য আমরা ডাইরেকশন দিয়েছি।"
এই দুর্নীতির ব্যাপ্তি ঠিক কতদূর, তার একটি চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা হিসাব করে দেখেছি এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া এবং এই রাকিবুল, মুস্তাফিজুর, তারিকুলরা মিলে অন্তত 30 লক্ষ ফলস লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তুলেছেন।" আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়ে তিনি বলেন, "30 লক্ষ গুণিতক 1000 টাকা করে যদি হিসাব করেন, কত হাজার কোটি টাকা আপনাদের জনগণের টাকা কিভাবে এরা লুট করেছে, এই লুটেরাদের পার্টি— এটা তার প্রমাণ।" সবশেষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, "আমরা এদেরকে একেবারে গ্রাসরুট থেকে ক্র্যাক ডাউন করব আইনের মাধ্যমে।"
এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, যারা মিথ্যা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছিল, তাদের কাছ থেকে কি টাকা ফেরত নেওয়া হবে? জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কাউকে ছাড়া হবে না। পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে আমি বলতে চাই না। যা পদক্ষেপ নেবে সবটাই পুলিশ নেবে। একইসঙ্গে তাকেও প্রশ্ন করা হয়, এদের কাছ থেকে কি টাকা ফেরতের কোনো সংস্থান থাকছে? যেহেতু তারা দুর্নীতি করেছে? শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ইট ইজ টু আর্লি টু সে। এখুনি বলা সম্ভব নয়। আমরা ভলিউম অফ মানি দেখবো, দিয়ে মানি লন্ডারিংয়ের অ্যাক্ট রয়েছে, দেখা যাক।"
তবে তিনি সরাসরি আধিকারিকদের দোষ দিতে চান না। কিছু আধিকারিক যুক্ত থাকলেও, তার দাবি, কলকাতা কর্পোরেশন থেকে হয়েছে এগুলি। এই জঙ্গিপুরেরটাও এখানেই হয়েছে। আগের সরকার কি ভেরিফিকেশন করেছে? দুজন লিখে দিয়েছে ইনি ইমাম, উনার কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নেই, কোনো মসজিদের উনি অ্যাটাচ নন, তাকেও ইমাম ভাতা দেওয়া হয়েছে!
তিনি বলেন, "আপনার এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভেরিফিকেশন হয়েছে? যুবশ্রীতে ভেরিফিকেশন হয়েছে? আপনি টেন পাসকে দিয়েছেন তো? আমি আপনাকে কয়েকশো দেখিয়ে দেবো ফোর পাসকেও যুবশ্রী দেওয়া হয়েছে। আজকে পশ্চিম মেদিনীপুরে অ্যারেস্ট হয়েছে, একটা পুরুষ সে বিধবা ভাতা পাচ্ছিল! একটু টাইম দিন। সব প্রকাশ্যে আসবে। দুর্নীতির পাঠশালা, কালীঘাটের টালির চালা।"