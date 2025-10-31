ETV Bharat / state

82টি কেমো নিয়ে জীবনযুদ্ধ জয়, এবার উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় অদ্রিজা

রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বংশীহারির দীপান্বিতা পাল ৷ মেধাতালিকায় চতুর্থ স্থানাধিকারী অদ্রিজা চায় সমাজ কল্যাণের স্বার্থে কাজ করতে ৷

HS SEMESTER 3 RESULTS 2026
উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে মেধাতালিকায় চতুর্থ স্থানাধিকারী অদ্রিজা গণ ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
বংশীহারি, 31 অক্টোবর: ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় আচমকাই ধরা পড়েছিল 'টি সেল লিম্ফোমা' অর্থাৎ, ব্লাড ক্যান্সার ৷ তারপর সোজা পাড়ি দিতে হয়েছিল মুম্বই ৷ সেখানেই 2 বছর 8 মাস ধরে চলেছিল তার চিকিৎসা ৷ এই সময়ের মধ্যে 82টি কেমো চলেছে তার ৷ কঠিন সেই সময়ে একাধিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় নিমতার বাসিন্দা অদ্রিজা গণ ৷ উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বের পরীক্ষায় সেই অদ্রিজা মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷

অদ্রিজা কলকাতার রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ৷ উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় নবম স্থান অর্জন করেছে সে ৷ তার প্রাপ্ত নম্বর 97.37 শতাংশ ৷ অদ্রিজা জানাচ্ছে, পরবর্তীকালে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে ৷ কারণ, এই সময়ে তার জন্য মানুষের মনকে বোঝা খুব জরুরি বলে জানাচ্ছে অদ্রিজা ৷

রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন বংশীহারির দীপান্বিতা পালের ৷ (ইটিভি ভারত)

অদ্রিজার বাবা-মা দুজনেই পেশার স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষিকা। তবে, তাঁদের মেয়ের এই সাফল্যের পিছনে তাঁরা বারবার স্কুলের অবদানকেই তুলে ধরেছেন ৷ অদ্রিজার বাবা জয়মঙ্গল গণ বলেন, "স্কুলে আমার মেয়ের বিষয়গুলি নেই ৷ শুধুমাত্র আমার মেয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ এই বিষয়গুলির ব্যবস্থা স্কুলে করেছে ৷ একটা লম্বা সময় ও স্কুলে যেতে পারেনি ক্যান্সারের জন্য ৷ তখন স্কুল ওর পাশে থেকেছে ৷ আমার মেয়ের চিকিৎসার সময় থেকে স্কুলের অবদান অনস্বীকার্য ৷"

অদ্রিজার বাবা জানাচ্ছেন, এখনও তাঁর মেয়েকে খুবই সাবধানে চলা ফেরা করতে হয় ৷ আর দশটা ছেলেমেয়ের মতো খাওয়াদাওয়া বা চলাফেরা সে করতে পারে না ৷ এমনকি, তার ঘরেও সবাই ঢুকতে পারে না ৷ কঠিন এই রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ফেরার পরেও, এক অন্য লড়াই চলছে অদ্রিজার ৷

HS Semester 3 Results 2026
বাবার সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে চতুর্থ স্থানাধিকারী দীপান্বিতা পাল ৷ (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, কলকাতা থেকে মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে গোলাম ফইজল ৷ কমার্সের ছাত্র হিসেবে সেই একমাত্র মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷ ফইজল কমার্স বিভাগ থেকে প্রথম হয়েছে ৷ তার প্রাপ্ত নম্বর 97.50 শতাংশ ৷ গোলাম জানাচ্ছে, ভবিষ্যতে সিএ (চাটার্ড অ্যাকাউন্ট) নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছে আছে ৷ এছাড়া গার্ডেন রিচের স্নেহা সুরাই মেধাতালিকায় দশম স্থানে রয়েছে ৷ সে নিউআলিপুরের বিদ্যা ভারতী স্কুলের ছাত্রী ৷ তার প্রাপ্ত নম্বরের হার 97.30 শতাংশ ৷

অন্যদিকে, উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারির দৌলতপুর হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী দীপান্বিতা পাল ৷ তার প্রাপ্ত নম্বরের হার 98.42 শতাংশ ৷ মেধাতালিকায় তার স্থান চতুর্থ ৷ মাধ্যমিকে ত্রয়োদশ স্থান অর্জন করা দীপান্বিতা উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে সকলকে অবাক করে দিয়েছে ৷ এবার তার লক্ষ্য আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে হওয়া চতুর্থ সেমেস্টারে আর ভালো ফল করা ৷

HS Semester 3 Results 2026
উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে মেয়েদের মধ্যে প্রথম দীপান্বিতা পাল (বাঁ-দিকে) ৷ (ইটিভি ভারত)

দীপান্বিতা বলছে, "খুবই আনন্দ লাগছে আমার ৷ এতটা আশা করিনি আমি ৷ আমি নিউজ চ্যানেলে আমার নাম শোনার পর বিশ্বাস করতে পারিনি ৷ আমি দৌলতপুর হাই স্কুলের ছাত্রী ৷ আমি মানুষের জন্য কাজ করব ৷ তবে, এখনও ঠিক করিনি উচ্চমাধ্যমিকের পরে কী নিয়ে পড়ব ৷ জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বসব ৷"

HIGHER SECONDARY MERIT LIST
HIGHER SECONDARY 3RD SEMESTER
BLOOD CANCER
উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকা
HS SEMESTER 3 RESULTS 2026

