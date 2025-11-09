ETV Bharat / state

উন্নতি থেকে অর্থপ্রাপ্তি, রবিবারে কারা লাভের মুখ দেখবেন ?

আজ কাদের ভাগ্যে চমক, কোন রাশির জাতক-জাতিকারা পদে পদে বাধা পাবেন ? আর কারাই বা থাকবেন সতর্ক হয়ে ? রবিবারের রাশিফলে জেনে নিন ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 9, 2025 at 12:31 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ: আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে বৌদ্ধিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার দুর্দান্ত একটি সন্ধ্যা উপভোগ করতে পারেন। আপনি কিছু উত্তেজনাপূর্ণ প্রেমের খেলাগুলির সঙ্গে আপনার প্রেমকে আরও ঘনীভূত করতে পারেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আপনি কর্মের পরিবর্তে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরিতে আপনার মনোনিবেশ বজায় রাখতে পারেন, যা আপনার পক্ষে ভালো হতে পারে। আপনি যদি আইটি সেক্টরে কাজ করে থাকেন তবে আপনার বস আপনার দুর্দান্ত কাজের ক্ষমতার আশ্বাস দিতে পারেন। আপনার মস্তিষ্কটি নতুন ধারণা এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে পারে। আপনি সফলভাবে হাতে থাকা জটিল প্রকল্পগুলি কার্যকর করতে পারেন।

বৃষ: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক নৈশভোজন আপনার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। একটি অমূল্য উপহার আপনার রোম্যান্সে আরও আনন্দ এনে দিতে পারে। আর্থিকভাবে আপনি আপনার আর্থিক ভবিষ্যত সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং আপনার আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে জল্পনা শুরু করতে পারেন। আপনি কোনও সভায় বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনায়, আপনি কর্মক্ষেত্রে ভাব প্রকাশ করতে পারেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি জটিল সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারে তবে সংবেদনশীল মতামত নতুন সুযোগগুলি অন্বেষণে সিনিয়রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

মিথুন: আপনার দারুণ মজার কথা বলে আপনার প্রিয়জনকে আনন্দ দেবেন, মজার জোকস দিয়ে তার মন জিতে নেবেন। আর্থিকভাবে আপনি তহবিল সম্পর্কে অনিশ্চিত হবেন। কীভাবে আপনার আয় বাড়ানো যায় তা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। অর্থ সাশ্রয়ের উপায় এবং পথ বিচার করা কঠিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার শক্তির মাত্রা শীর্ষে উঠতে পারে কারণ আপনি ক্রমাগত উন্নতির জন্য কাজ করতে পারেন। আপনি আপনার দলের পক্ষে শক্ত লক্ষ্য অর্জনের অনুপ্রেরণা হতে পারেন

কর্কট: আপনার প্রিয়তমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন আপনার আমার সমস্যা দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে শান্ত মেজাজে এনে দেবে। এটি একটি রোম্যান্টিক সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনার আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। কাজের জায়গায় ছবিটি খুব সুখকর নাও হতে পারে। আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। এটি বিশাল প্রকল্পগুলিতে শক্তি অপচয় করার পরিণতি হতে পারে। তাই একটু বিরতি নিন এবং আপনার হাস্যরসের অনুভূতি প্রজ্বলিত করুন।

সিংহ: আপনার প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আপনি আনন্দিত অবস্থায় থাকতে পারেন। এটি আপনার জীবনের সেরা পর্ব হতে পারে কারণ আপনি একে অপরের সঙ্গে একটি মন ভালো করে দেওয়া সন্ধ্যা কাটাতে পারেন। আর্থিকভাবে আপনি উপার্জনের জন্য ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আপনার আগের পাওনা আদায় করার আশা থাকতে পারে। অফিসে, আপনি আপনার বসের প্রশংসা এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার সৌভাগ্য হতে পারেন। যদিও, আপনাকে নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে।

কন্যা: আপনি আপনার সঙ্গীকে মোহিত করতে পারেন। কেবল আপনার বুদ্ধি প্রমাণ করুন এবং আপনার সঙ্গীর মনোযোগ যতটা পারেন ততটুকু ধরে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে লাভজনক কাজের অফার আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে। নতুন কাজে পরিবর্তন করার জন্য এটি আদর্শ সময়। ব্যবসা এবং অর্থের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল আনতে কিছু নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং জেতার সম্ভাবনা আছে। আপনার বিশ্লেষণাত্মক চেতনার সাহায্যে আপনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দখল করতে পারেন।

তুলা: প্রেমে আপনার সিদ্ধান্তগুলি আবেগপূর্ণ হবে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে বিদেশ পরিদর্শন করার সম্ভাবনা দেখা যায়। দিনটি দেখায় যে আপনি আপনার আর্থিক অগ্রগতির জন্য ভাগ্য এবং অন্যের উপর নির্ভর করতে পারেন। তবে আর্থিক প্রচেষ্টা অর্জনে আপনার প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের একটি ছোট ভূমিকা থাকতে পারে। পেশাগতভাবে আপনার বৌদ্ধিক শক্তি পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবুও, আপনি নতুন একটি সফটওয়্যার তৈরি করে সবাইকে চমক দিতে পারেন।

বৃশ্চিক: আপনার প্রিয়জনকে তাদের সংগ্রাম এবং বেদনা থেকে মুক্ত করার জন্য আপনাকে কিছু দয়াপূর্ণ এবং মধুর কথা দিয়ে তাদেরকে সমর্থন করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আপনি অনুভব করতে পারেন যে আপনার উপার্জন আপনার সম্ভাবনার অনুপাতে নাও পারে। তবে, আপনি দিনের শেষে আশাবাদী হতে পারেন। অফিসের ক্ষেত্রে, আপনার দিন মোটামুটি যাবে, আপনি নেতিবাচক বোধ করতে থাকতে পারেন কারণ প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি আপনার কাজকে ব্যাহত করতে পারে। যদিও, সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করলে আপনি এই বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

ধনু: আপনি কিছু সমস্যায় জর্জরিত হলে আপনার প্রণয়ী আপনাকে ভরসা দেবে, সমর্থন করবে। নমনীয় স্বভাবের সঙ্গে আপনি সম্পর্কের সুখের মূল চাবিকাঠিটি ধরে রাখতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনার সঞ্চয়ের চেয়ে আপনার প্রিয়জনকে সুখী করার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। যদিও, আজকের দিনের জন্য একটি শক্তিশালী আর্থিক স্থিতি প্রদর্শিত হতে পারে। কাজের জায়গায় চাপ মেটাতে আপনার পর্যাপ্ত শক্তির স্তর নাও থাকতে পারে। অতিরিক্ত বোঝা আপনাকে সমস্যা দিতে পারে।

মকর: সব মিলিয়ে আজকে আপনার নীরস দিন কাটবে। যদিও তা আপনার প্রতিকূলে যাবে না বা এতে নেতিবাচক কিছু নেই। গ্রহের চলন অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, সম্ভবত যা ইতিবাচক বদল। কাজেই মাথা উঁচু করে রাখুন ও আরো ভালো আগামী দিনের জন্য অপেক্ষা করুন। কর্মব্যস্ত দিনের পরে আপনি হয়তো সঙ্গীর সঙ্গে অল্পই সময় কাটাতে পারবেন, কিন্তু একসঙ্গে থাকা সেই কয়েক ঘণ্টাই ভীষণ আনন্দে কাটবে। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো না।

কুম্ভ: অন্যদের নিয়ে অত্যধিক চিন্তাভাবনা করার কারণে আপনার স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আপনার বস্তুগত সম্পত্তি পর্যালোচনা করার এটি ভালো সময়। এর ফলে আপনি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পাবেন। আপনি যে জিনিসগুলি সম্প্রতি কিনেছেন তার একটি তালিকাও বানাতে পারেন ও দেখতে পারেন যে তার মধ্যে কতগুলি আদৌ ব্যবহার করছেন। আপনাকে নতুন পদ্ধতি ও কৌশল শিখতে হতে পারে। আপনার মহাজাগতিক গণনা বলছে আপনি কোনও অনলাইন কোর্সে যোগদান করুন।। আপনার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অবস্থান বলছে, এটি আপনার পেশাগত পটুত্ব চট করে ঝালিয়ে নেওয়ার সময়।

মীন: মাথা ও মনের বিশাল দ্বন্দ্বের কারণে আজ আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি বাধা পাবে। যদিও এতসব ওঠানামা সত্ত্বেও আপনি ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারবেন। শক্তি সঞ্চয় করার জন্য বাইরের কোনওরকম বিবাদ এড়িয়ে চলুন। আজকে হয়তো আপনি খুব বেশি অর্থ উপার্জন করবেন না। আবার খুব বেশি খরচও করবেন না। এর ফলে আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে ভারসাম্য বজায় থাকবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই আপনি একটু সমস্যায় পড়বেন ৷

TAGGED:

HOROSCOPE SUNDAY 9TH NOVEMBER
আজকের রাশিফল
ASTROLOGICAL PREDICTIONS
9TH NOVEMBER RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE FOR 9TH NOVEMBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.