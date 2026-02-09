জমিজমা-শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন, স্বাস্থ্য আজ ভোগাবে এই রাশিদের

জমিজমা-শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন, স্বাস্থ্য আজ ভোগাবে এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : February 9, 2026 at 7:14 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ আপনি প্রিয়তমাকে মুগ্ধ করতে চাইবেন এবং হয়ত আবার নতুন করে তার পাণিপ্রার্থনা করবেন । সম্পর্ক জোরালো করার মূল চাবিকাঠি হল সঙ্গীর ওপর বিশ্বাস রাখা । কোন কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা নিয়ে হয়ত আপনি একটু বিভ্রান্ত থাকবেন আজ । যদি কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে । নতুন বন্ধুত্ব করার দিকে সময় বিনিয়োগ করার জন্য আজকে ভালো দিন ৷ কিন্তু জমিজমা, পণ্য বা শেয়ারে বিনিয়োগ করার জন্য ভালো দিন নয় ; কাজেই এগুলো থেকে দূরে থাকুন ।
বৃষ (TAURUS) : আশা অনুযায়ী ফল না পেলে, আপনার হতাশ বোধ করার প্রবণতা আছে । তাও আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে এবং আজকে যেসব কাজ হাতে নিয়েছেন, তা শেষ করতে হবে । কাজ এবং কাজের চাপের জন্য আপনি হয়ত খুবই ক্লান্ত থাকবেন আজ । আপনার খরচের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে । দৈনন্দিন বিষয়ের পিছনে অর্থ খরচ করার ব্যাপারে আপনি এখন আরও বেশি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান হবেন । আজকে প্রযুক্তিগত কাজের চাপ বিশাল থাকবে ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে আপনি আপনার মনের বহু ইচ্ছা পূরণ করার মেজাজে থাকবেন । আপনি আপনার পরিবার এবং সন্তানদের সঙ্গে বহু সময় কাটাতে চাইবেন । ইচ্ছাগুলিকে কাজে পরিণত করার জন্য আপনার উচিৎ নিজের সময়সূচি ব্যালান্স করা ৷
কর্কট (CANCER) : আপনার দ্রুত কাজ করার জন্য উদ্যম থাকবে । বিভিন্নতা জীবনে স্বাদ এনে দেয়, তাই আপনি হয়ত আপনার চাকরি অথবা ব্যবসা পরিবর্তন করতে পারেন । ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো হবে । এটি চ্যালেঞ্জের সময় ।
সিংহ (LEO) : একদল ছন্নছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হিসাবে আপনারা যে বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিলেন তা আজও সত্যি । আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু তারাই যারা সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে সবসময় আপনার পাশে থাকে । কাছের মানুষদের সামনে টাকা পয়সা কখনই কোনও ব্যাপার নয় আপনার কাছে ।
কন্যা (VIRGO) : কাজের পরিসমাপ্তি এবং সাফল্য আজকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে । আজ যা করবেন তাতেই সাফল্য পাবেন ও প্রশংসিত হবেন । বহুদিন থেকে ঝুলে থাকা পদোন্নতি হয়ত আজকে হতে পারে । আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হতে পারেন ।
তুলা (LIBRA) : কাজের কোনও শেষ নেই তাই কোমর বেঁধে নামুন । কারণ কাজের চাপ নিয়েই আজকের দিনটি কাটবে । তাই পরিবারকে খুব একটা সময় দিতে পারবেন না । কিন্তু তারাও বোঝেন আপনার অবস্থা । আজ আপনার থেকে কঠোর পরিশ্রম এবং ন্যায় বজায় রাখা, দুটিরই আশা করা হচ্ছে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনার উচিৎ আজ বেশিরভাগ সময় ধ্যান এবং আত্ম-বিশ্লেষণে অতিবাহিত করা । যদি আপনি ধ্যান না করেন তাহলে নেতিবাচক চিন্তা এবং অন্যদের জন্য তিক্ততায় পরিপূর্ণ থাকবেন । এটি হয়ত কেরিয়ারে আপনার উন্নতি এবং বৃদ্ধিকে বাধা দিতে পারে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকে অনেকগুলি বিশাল বিশাল ব্যবসায়িক মিটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হন, যার থেকে খুবই ভালো ফল পাবেন । গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবসায়িক বিষয় নজর করুন এবং ব্যবসাটি ভালোভাবে শিখুন । আজকে মনোরম কিছু চমকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । প্রেম জীবন মসৃণভাবেই চলবে, শুধুমাত্র আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কয়েকটি আবেগপ্রবণ মুহূর্ত ব্যতিরেকে । আবেগগত জটিলতা সামলানো সমস্যাজনক হবে আজ । অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে কিছু আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে ।
মকর (CAPRICORN) : কর্মক্ষেত্রে, পরিচিতি ও পুরস্কার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং অদ্ভুতভাবে, সহকর্মীরা এবারে আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হবেন না । বরং তারা নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নেওয়ার জন্য আপনাকে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা জোগাবে । প্রিয়জনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এবং তার ফলে ভুল-বোঝাবুঝি সমাধান করতে সাহায্য হবে । আপনি স্বচ্ছন্দ থাকবেন এবং মনের ভাব প্রকাশ করবেন এবং কিছু অসাধারণ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে সক্ষম হবেন । আজকে, আপনি হয়ত পুরনো কথা ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবেন না ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : ভগবান তাকেই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে । আপনারও এই অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে যখন আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে । যদিও আপনার সহকর্মীরা আপনার কাজের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করবেন । আপনার বসের কিন্তু আপনাকে নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকবে না আজ ।
মীন (PISCES) : প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে চলেছেন আজ । ফলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও বেশি উৎসাহী হবেন । আপনি সাধারণত স্পট লাইট থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন, তবে আজ নতুন নতুন কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দলপতির ভূমিকায় খুঁজে পেতে চলেছেন ।