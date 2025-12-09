ETV Bharat / state

গ্রহ-নক্ষত্র আজ আপনার পক্ষে, মঙ্গলে মহাজাগতিক প্রবাহে কীসের ইঙ্গিত ?

আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী মঙ্গলবার কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 9, 2025 at 12:02 AM IST

5 Min Read
মেষ: অন্য লোকজনের জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি যেহেতু খুবই সহানুভূতিশীল ও যত্নবান, লোকজন আপনাকে সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন হিসাবে শ্রদ্ধা করে। এই অতিরিক্ত উদ্যমের সদ্ব্যবহার করে স্পর্শকাতর সমস্যার সমধান করুন। আপনাকে বড় মাপের কোনও প্রকল্প হাতে নিতে বলা হচ্ছে। আজকে হয়তো আপনার কোনও হাসিখুশি মেজাজের মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে। আপনি যেহেতু ভালো মেজাজে আছে, আপনি হয়তো কোনও গোষ্ঠী বা ক্লাবে সামাজিকতা করতে চাইবেন।

বৃষ: আজকে সম্ভবত আপনি কাজ থেকে ছুটি নেবেন ও নিজেকে সাংসারিক কাজে ডুবিয়ে দেবেন। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে অনেকটা সময় শান্তিতে কাটবে, কথা বলে বা এটাওটা করে। আপনার মাথায় বাড়ির অন্দরসজ্জা পালটে বাড়িটিকে নতুন রূপে সাজানোর চিন্তা আসবে। আপনি যদি ধীরস্থির মনে থাকেন, তাহলেই একমাত্র আপনি আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন।

মিথুন: আপনার প্রেমিকসুলভ মনোভাব আপনার প্রিয়তমের পছন্দ হবে, ফলে সন্ধ্যাটি অসাধারণ কাটবে। অন্যদিকে, আপনার মনে রাখা দরকার যে দ্রুত গতিশীল গ্রহের কারণে শুধু ক্ষণস্থায়ী আনন্দই পাওয়া যায়। আজকে আপনি যাই পাবেন, তা আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ নাও দিতে পারে, বিশেষত আর্থিক ক্ষেত্রে। কাজের ক্ষেত্রে আপনি সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন। আপনার বিবেচক মনোভাব আপনার সহকর্মীদেরও প্রশংসা পাবে।

কর্কট: আপনি আপনার প্রিয়তমাটিকে একটি চমৎকার ডিনার দিয়ে সন্তুষ্ট করার মেজাজে রয়েছে। এটি একটি স্মরণীয় সন্ধ্যায় পরিণত হতে পারে! কোনও পুরনো বন্ধু বা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার সময় আপনার উদার প্রকৃতি উন্মুক্ত হতে পারে। তবে আপনাকে আবেগ কাটিয়ে বুদ্ধি করে অর্থ খরচ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীল, বৌদ্ধিক এবং স্বজ্ঞাত দক্ষতা দেখা যাবে। আপনি সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতার সঙ্গে নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি কাঁধে তুলে নিতে পারেন।

সিংহ: প্রেমের ক্ষেত্রে মতামতের পার্থক্যের প্রভাব আপনাদের সম্পর্কে পড়তে দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আপনার সঙ্গীর প্রেমে এই কারণেই পড়েছিলেন, কেননা আপনার তাকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে হয়েছিল। আর্থিক লাভ আপনাকে শুধু সাময়িক আনন্দ দেবে। বরঞ্চ আধ্যাত্মিক বিকাশ, ধ্যানের ক্লাস বা এমন কিছুতে অর্থ বিনিয়োগ করুন যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেয়। মহাজাগতিক প্রবাহ বলছে যে আজ আপনাকে একটি কাজেই মনোনিবেশ করতে হবে, যেটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

কন্যা: প্রেমের ব্যাপারে আপনার আর আপনার সঙ্গীর মেজাজ আজ আলাদা। গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত প্রভাব থেকে জানা যায় যে আপনার প্রিয়জনটি আজকের দিনের জন্য প্রেমে উদ্যোগ নিতে পারেন। আর্থিক স্বাধীনতা চাইলে গ্রহনক্ষত্র আপনার পক্ষে আছে। আপনি হয়তো আপনার পরিচিতিগুলির সাহায্যে আর্থিক অগ্রগতি করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে হিসাবে এটি একটি সন্তোষজনক দিন হতে পারে কারণ আপনি উন্নতি অব্যাহত রাখবেন। প্রশংসনীয় কৌশলে কাজ উদ্ধার করা আজকে আপনার জন্য জলভাত।

তুলা: সঙ্গীর দাবিদাওয়ায় প্রেমের জীবন আজ অন্ধকার এবং হতাশাপূর্ণ। ভঙ্গুর পরিস্থিতির যত্ন নিন কারণ ভুলগুলি আপনাকে বিচলিত করে দিতে পারে। বৃত্তিমূলক কাজ বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য আজকে শুভ দিন। স্বল্পমেয়াদি অর্থের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের আশায় থাকুন। অফিসে, আপনি আপনার বসের চোখে ভালো থাকার ব্যাপারে চিন্তিত হতে পারেন। তাই বাকি থাকা কাজগুলি সমাপ্ত করা আপনার অগ্রাধিকার। জটিল পরিস্থিতি হলেও, আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে সন্দেহগুলি নিরসন করতে সক্ষম হবেন।

বৃশ্চিক: আপনার সঙ্গীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নতুন নতুন উপায়ে আপনার আবেগের কথা প্রকাশ করার জন্য আজ আদর্শ দিন। সৌভাগ্যক্রমে আপনার প্রিয়তমও আপনাকে সমর্থন যোগাবেন। আজকে আপনি রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন এবং একসঙ্গে কাটানো সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত আপনি উপভোগ করবেন। আপনার কতটা প্রয়োজন ও কতটা আপনি ছাড়তে পারেন, সে সম্বন্ধে আজ আপনার স্পষ্ট ধারণা হবে। এই মনোভাবের কারণে সবকিছু আপনার অনুকূলে আনতে সাহায্য হবে। সব মিলিয়ে, আপস-আলোচনার জন্য আজকের দিনটি ভালো।

ধনু: আপনার প্রিয়জনকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি সান্ত্বনা পেতে পারেন। এটি আপনাকে প্রচুর আনন্দ এনে দিতে পারে কারণ আপনি মন থেকে সন্তুষ্ট বোধ করছেন। আর্থিক বিষয়গুলি আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না এবং তাই আপনাকে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা নিয়ে শান্ত সংযত থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও কাজের জন্য অবিলম্বে মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। নিজেকে অত্যধিক চাপ দেবেন না কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। কূটনীতি আপনাকে আবেগঘটিত বিষয়গুলি খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে।

মকর: আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন এবং নতুন করে প্রেম এবং প্রতিশ্রুতির কথাগুলি একে অপরকে বলতে পারেন। আনুগত্য এবং বিশ্বাস একটি সুখী এবং সন্তোষজনক সম্পর্ক তৈরি করবে। আজকের দিনে আয় বাড়ার সম্ভাবনা কম তাই গ্রহনক্ষত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে শুভফল দেবে এমন বলা যায়না। তবে আপনার ব্যবসার বৃত্তটি প্রসারিত করার পক্ষে এটি অনুকূল হতে পারে যাতে এটি ভবিষ্যতে কার্যকর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা মানসিক চাপ থাকতে পারে যার জন্য আপনি আক্রমণাত্মক আচরণ করতে পারেন এবং মেজাজ হারাতে পারেন।

কুম্ভ: অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে আপনি আজকে চিন্তিত থাকবেন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে ভুলে যাবেন। বিরতি নিন ও সঙ্গীর সঙ্গে কিছু সময় কাটান। আপনি যদি কোনও সংস্থায় পরিষেবা দেওয়া শুরু করতে চান তাহলে নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে। আপনার পরিষেবার জন্য আপনি ভালো পারিশ্রমিক পাবেন। মূল্য বলার সময় খেয়াল রাখবেন যেন কম টাকা না পান। আজকে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন বলে আপনার উপরওয়ালারা আপনার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।

মীন: একা মানুষেরা হয়তো এক ঝলমলে চরিত্রের মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হত পারেন। যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কে আছেন তাদের একটি অসাধারণ রোম্যান্টিক জীবন থাকতে পারে। বস্তুবাদী আনন্দের জন্য বেপরোয়াভাবে খরচ করা আপনার রোজগারের একটি বড় অংশ ধ্বংস করবে। যদিও আপনি টাকাপয়সা সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে আনন্দ করার দিকে বেশি ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন। কাজের জায়গায়, আপনি সবাইকে আপনার তরতাজা মেজাজ দিয়ে অবাক করে দিতে পারেন। আপনার উৎদনশীলতায় একটি বৃদ্ধি দেখা যেতে পারে কারণ আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে সুস্থ আলাপ আলোচনায় গিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও ভালো করে তুলবেন।

