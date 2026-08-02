অ্যাকাউন্টে হঠাৎ 99 কোটি! ঘুম উড়ল কুলতলির দিনমজুর-পরিবারের
আনন্দ নয়, আতঙ্কে কাঁপছে গোটা পরিবার ! রান্নার গ্যাসের ভর্তুকির টাকা জমা পড়েছে কি না, তা জানতে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন গৃহবধূ । তারপরই...!
Published : August 2, 2026 at 4:21 PM IST
কুলতলি, 2 অগস্ট: রান্নার গ্যাসের ভর্তুকির কয়েকশো টাকা এসেছে কি না, সেটাই ছিল জানার উদ্দেশ্য । কিন্তু ব্যাঙ্কের পাসবই আপডেট করতেই চোখের সামনে ফুটে উঠল এমন একটি সংখ্যা, যা দেখে প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেননি কাশ্মীরা শেখ । তাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স দেখাচ্ছে 99 কোটি 99 লক্ষ 99 হাজার 997 টাকা ।
মাত্র কয়েক মুহূর্তে বদলে গেল স্বাভাবিক দিনের ছবি । গরিব পরিবারের কাছে এমন খবর আনন্দের হওয়ার কথা হলেও বাস্তবে তার উলটোটা হয়েছে । কোটি কোটি টাকা পাওয়ার উচ্ছ্বাস নয়, বরং ভয়, উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরেছে দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলি ব্লকের কীর্তনখোলা গ্রামের এই দিনমজুরের পরিবারকে ।
কুলতলি ব্লকের কুন্দখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা কাশ্মীরা শেখের সংসার চলে স্বামীর দিনমজুরির আয়ে । কখনও কলকাতার ব্যাগ তৈরির কারখানায়, কখনও অন্য কাজ করে যা আয় হয়, তা দিয়েই কোনও রকমে সংসার চলে । প্রতিদিনের খরচ সামলাতেই হিমশিম খেতে হয় পরিবারকে ।
কয়েক দিন আগে রান্নার গ্যাসের ভর্তুকির টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে কি না, তা জানতে স্থানীয় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জামতলা শাখায় যান কাশ্মীরা । নিয়মমাফিক পাসবই আপডেট করার পরই সামনে আসে অবিশ্বাস্য সেই অঙ্ক । প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো মেশিনে কোনও সমস্যা হয়েছে । কিন্তু একাধিক বার ব্যালেন্স পরীক্ষা করেও একই অঙ্ক দেখতে পেয়ে কার্যত হতবাক হয়ে পড়েন ।
বাড়ি ফিরে বিষয়টি জানাতেই পরিবারের সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন । কারণ, জীবনে কোনও দিন লাখ টাকার লেনদেনও হয়নি তাঁদের । সেখানে হঠাৎ প্রায় 100 কোটি টাকার ব্যালেন্স দেখানো, তা যে কোনও সাধারণ মানুষের কাছেই আতঙ্কের কারণ হতে পারে ।
কাশ্মীরা বলেন, "আমার স্বামী দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালায়। গ্যাসের টাকা এসেছে কি না দেখতে গিয়েছিলাম । তখন দেখি অ্যাকাউন্টে এত কোটি টাকা দেখাচ্ছে । আমি খুব ভয় পেয়ে যাই । সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের কাছে যাই । কিন্তু কোনও সমাধান পাইনি । এখন নিজের টাকাও তুলতে পারছি না ।"
পরিবারের দাবি, বিষয়টি জানাতে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, সমস্যাটিকে গুরুত্ব না-দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয় । পরে আবার যোগাযোগ করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত ব্যাখ্যা বা সমাধান মেলেনি ।
সবচেয়ে বড় সমস্যা, বর্তমানে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত ধরনের লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ । ফলে নিজেদের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের টাকাও তুলতে পারছেন না । দিনমজুরের পরিবার হওয়ায় এই পরিস্থিতিতে নিত্যদিনের সংসার চালানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । স্থানীয়দের একাংশের অনুমান, এটি ব্যাঙ্কের সফটওয়্যার বা সার্ভার সংক্রান্ত কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফল হতে পারে । আবার কেউ কেউ মনে করছেন, অন্য কোনও গ্রাহকের তথ্য ভুলবশত এই অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞদের মতে, কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে তথ্য আপডেটের সময় বিরল ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রযুক্তিগত অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে । তবে তার দ্রুত সংশোধন হওয়া উচিত এবং গ্রাহকের স্বাভাবিক লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার কারণও স্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন ।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কীর্তনখোলা গ্রামে ভিড় জমিয়েছেন কৌতূহলী মানুষ । সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে । তবে কাশ্মীরা শেখ ও তাঁর পরিবারের বক্তব্য একটাই, এই বিপুল অর্থের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই । তাঁরা শুধু চান, দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত কারণ জানানো হোক এবং তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্বাভাবিক লেনদেন ফের চালু করা হোক । তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জামতলা শাখা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ফলে রহস্য যেমন রয়েই গিয়েছে, তেমনই উৎকণ্ঠাও কাটেনি কাশ্মীরা শেখের পরিবারের ।