রবীন্দ্রনাথের শেষ চিকিৎসার স্মৃতি বুকে, শতবর্ষের পথে ‘মহাত্মা অ্যান্ড কোং’
Kolkata Rabindra Sarani Old Medicine Shop: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল, ওষুধও কেনা হয়েছিল এই দোকান থেকে ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 2, 2026 at 9:44 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনা হয় 1941 সালের 25 জুলাই ৷ সে সেময় আজকের মতো দু'পা এগোলেই ওষুধের দোকান পাওয়া যেত না ৷ রবীন্দ্র সরণির একটি ওষুধের দোকানে তাঁর রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল ৷ সেখান থেকেই কবিগুরুর জন্য আনা হয়েছিল ওষুধ ৷ বিশ্বকবির শারীরিক পরীক্ষার সেই রিপোর্ট, ওষুধের প্রেসক্রিপশন এখন বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত ৷
ব্রিটিশদের হাতে তৈরি শহর অনেকটাই বদলে গিয়েছে ৷ তাও ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্য আর ইতিহাস ৷ যেমন গণেশ টকিজ মোড়ের অদূরে সেই ওষুধের দোকান ‘মহাত্মা অ্যান্ড কোং, কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস' ৷ 278, রবীন্দ্র সরণি ঠিকানায় অবস্থিত এই দোকানের বয়স এখন 97 বছর ৷
শুধু বিশ্বকবি নন, নীলরতন সরকার ও বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিও বইছে দোকান
একসময় রবীন্দ্র সরণিতে বিখ্যাত এই ওষুধের দোকানে আসতেন ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো কিংবদন্তি চিকিৎসকরা ৷ বাইরে থেকে সাধারণ ওষুধের দোকানের মতোই দেখতে । কিন্তু ভিতরে ঢুকলে অন্য এক কলকাতার দেখা মেলে ‘মহাত্মা অ্যান্ড কোং'-এ ৷
অত্যাধুনিক যুগেও দোকানে কাঠের শোকেসে সারি সারি ওষুধ সাজানো ৷ দোকানের ভিতরের আবহ আর সর্বত্র দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ছাপ— সবমিলিয়ে মনে হয়, এই দোকান শুধু ওষুধ বিক্রি করছে না, নিজের ভিতরে জমিয়ে রেখেছে বহু দশকের স্মৃতি ৷ আর মাত্র তিন বছর পরেই শতবর্ষ পূরণ করবে ৷
এই ঐতিহ্যবাহী দোকানটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধাবিনোদ রায় । তাঁর ছোট ছেলে শম্ভুনাথ রায় বর্তমানে দোকানের কর্ণধার ৷ তাঁর কথায়, “এটা প্রায় 100 বছরের দোকান ৷ 97 বছর হয়েছে ৷ আর তিন বছর পরেই 100 বছর হবে ৷”
বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে শম্ভুনাথ নিয়মিত দোকানে আসতে পারেন না ৷ তাঁর মেয়ে ও জামাই দোকান সামলান ৷ তবু দোকানের প্রতিটি কোণ তাঁর ভীষণ চেনা ৷ কীভাবে দোকান চলত, কীভাবে ওষুধ তৈরি হত, কার প্রেসক্রিপশন নিয়ে কে কোন ওষুধের খোঁজে আসতেন— সবই শম্ভুনাথের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল রয়েছে ৷
একসময় ‘মহাত্মা অ্যান্ড কোং'-এ মিক্সচার তৈরি হত ৷ আজ যেমন ওষুধ মানেই ট্যাবলেট-ক্যাপসুলের পাতা কিংবা সিরাপ, তখন তেমনই ছিল ডাক্তারের লিখে দেওয়া মিক্সচার ৷ শম্ভুনাথ রায়ের কথায়, “তখন মিক্সচার ছিল ৷ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে রোগীরা আসতেন দোকানে ৷ সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দোকানে নির্দিষ্ট উপাদানে রাসায়নিক মিশিয়ে মিক্সচার ওষুধ তৈরি হত ৷ এখন সেদিন আর নেই ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের ধরন বদলেছে ৷ আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমারও এগিয়েছি ।"
এই দোকানে কলকাতার তাবড় চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন নিয়ে রোগী বা তাঁর পরিজনেরা ওষুধ কিনতে আসতেন । শুধু ওষুধের দোকান নয়, একটা সময় এই দোকান ছিল এলাকার চিকিৎসা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ শম্ভুনাথ রায়ের কথায়, "ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এই দোকান থেকে দেওয়া হত ৷ তাঁরাও এখানে আসতেন ৷”
97 বছর আগের কলকাতায় এখনকার মতো দু'পা পরপরই ওষুধের দোকান ছিল না ৷ শম্ভুনাথের কথায়, “তখন দোকান বলতে এখানে আমাদের খালি এই দোকানটাই ছিল ৷ আর কোনও দোকান ছিল না ৷” অর্থাৎ কোনও চিকিৎসকের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে ওষুধের খোঁজে বেরোলে এই দোকানই ছিল এলাকার ভরসার জায়গা ৷
একটি ছোট্ট দোকানের কাউন্টারে সেই সময় প্রতিদিন জমা হত অসংখ্য মানুষের গল্প ৷ কারও অসুস্থ বাবা, কারও বা সন্তান, কারও নিজের চিকিৎসা ৷ প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে মিশে থাকত সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষা ৷ আর সেই ইতিহাসে এসে মিশেছে রবীন্দ্রনাথের নাম ৷ কবিগুরুর জীবনের শেষ পর্বে প্রয়োজনীয় ওষুধ এই দোকান থেকে গিয়েছিল ৷
এই প্রসঙ্গে শম্ভুনাথ বলেন, “রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ওষুধ এখান থেকে গিয়েছিল ৷" তিনি জানালেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একসময় তাঁদের কাছে যোগাযোগ করা হয়েছিল ৷ দোকানে থাকা একটি পুরনো প্রেসক্রিপশন মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্য চাওয়া হয় ৷ তিনি বলেন, “রবীন্দ্রভারতী থেকে আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, আমাদের কাছে যে প্রেসক্রিপশন এবং রিপোর্টটা আছে, সেটা দিলে ওরা মিউজিয়ামে রাখবে ৷ আমি সেসব দিয়ে দিয়েছি ৷ শুনেছি এখন মিউজিয়ামে রয়েছে ৷"
দোকান পুরনো হলেও ক্রেতাদের ক্ষেত্রে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে জানালেন শম্ভুনাথ ৷ দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা এই দোকানে আসছেন, তাঁদের অনেকেই এখনও আসেন ৷ তবে ওষুধের বাজারে ডিসকাউন্টের চাপে টিকে থাকার লড়াই একটু শক্ত হয়েছে ।
ডিসকাউন্টের চাপে
ডিসকাউন্টের প্রবল প্রতিযোগিতা ৷ বিভিন্ন দোকান নিজেদের মতো করে কেউ 15 শতাংশ, কেউ 20 শতাংশ কিংবা তারও বেশি ছাড়ে ওষুধ বিক্রি করে ৷ স্বভাবতই তার প্রভাব পড়েছে এই পুরনো দোকানের ৷ প্রবীণ শম্ভুনাথ বলেন, “ এখন ডিসকাউন্টের বাজার । তাতে আমাদেরও গা ভাসাতে হয়েছে ৷ খুব খারাপ হয়েছে ৷ ডিসকাউন্টের জন্য ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে ৷”
তিনি আরও বলেন, “সবাই যখন ডিসকাউন্ট দেয়, তখন আপনাকেও দিতে হবে ৷ কিন্তু 15 শতাংশ, 20 শতাংশ যে যা মনে করে দেয়, সেটা তো সম্ভব নয় ৷ আমাদের একটা সিস্টেম আছে ৷ সেই সিস্টেমে আমরা ডিসকাউন্ট দিই ৷"
সিঙ্গুর থেকে কলকাতায় কাজ করতে আসেন অরবিন্দ গুপ্ত ৷ তাঁর প্রয়োজনীয় ওষুধ তিনি এই দোকান থেকেই কেনেন ৷ ক্রেতা বলেন, “আমার যা ওষুধ লাগে, আমি এই দোকান থেকে নিয়ে যাই ৷ অন্য কোথাও ভরসা করি না ৷” ধুলাগড়ের বাসিন্দা শ্রীকান্ত মাইতির কথাতেও রয়েছে একই ভরসার ছবি ৷ তিনি অনলাইনেই পাঠিয়ে দেন প্রেসক্রিপশন ৷ সেই মতো ওষুধ গুছিয়ে রাখেন দোকানদাররা ৷ কারণ, ওষুধ কিনতে কিনতে বিক্রেতা শম্ভুনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর একটা আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে, সেটা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে ৷
পুরনো আমলের কাঠের শোকেসে সাজানো ওষুধগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় না, কত সহস্র মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই ‘মহাত্মা অ্যান্ড কোং, কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস' ৷ আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে...