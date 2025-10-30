পানিহাটির পর ইলামবাজার! SIR আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ বৃদ্ধের, অভিযোগ পরিবারের
মৃতের নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার৷ বয়স 95 বছর৷ এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে৷
Published : October 30, 2025 at 2:56 PM IST
ইলামবাজার (বীরভূম), 30 অক্টোবর: পানিহাটির পর কি এবার ইলামবাজার! বীরভূমের এই এলাকায় ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার নামে 95 বছরের এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে৷ পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে এই চরম পদক্ষেপ করেছেন ওই বৃদ্ধ৷
ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই বৃদ্ধের বাড়িতে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল৷ তারা এই ঘটনায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছে৷ অন্যদিকে বিজেপিও পালটা এর জন্য তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তুলেছে৷
ইলামবাজারে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বীরভূমের ইলামবাজারের স্কুলবাগান সুভাষপল্লীর একটি বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার হয়৷ মৃতের নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার (95)৷ যে বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার হয়, সেটি মৃতের মেয়ের বাড়ি৷ সেখানে গত পাঁচমাস ধরে তিনি থাকছিলেন৷ মৃতের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত তোড়াপাড়া গ্রামে৷ এদিন, তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ইলামবাজার থানার পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়৷ ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে৷
অস্বাভাবিক মৃত্যুর নেপথ্যে SIR আতঙ্ক
এই ঘটনার নেপথ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) দায়ী বলে পরিবারের অভিযোগ৷ তারা জানিয়েছে, 1971 সালে ওপার বাংলা থেকে সপরিবারে এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার৷ তার পর তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা হন৷ পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন৷ কিছু কাল আগে তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন। মেয়ে পুতুল বিশ্বাসের বিয়ে হয়েছে বীরভূমের ইলামবাজারের স্কুলবাগান সুভাষপল্লীতে। পাঁচ মাস আগে মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন ওই বৃদ্ধ৷
পরিবারের দাবি, 2002 সালে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না৷ পরবর্তীতে যদিও ভোটার তালিকায় নাম ওঠে৷ বেশ কয়েকবার ভোটও দিয়েছেন৷ বেশ কয়েকবার ভোটও দিয়েছেন৷ এসআইআর আবহে 2002 সালে ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এই গুঞ্জনে আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন ওই বৃদ্ধ৷
আর সেই আতঙ্কেই 29 অক্টোবর রাতে ফ্যানের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে নিজের জীবন শেষ করেন৷ তাঁর মেয়ে পুতুল বিশ্বাস বলেন, "কয়েকদিন ধরে সবাই বলাবলি করছে এনআরসি, এসআইআর, সেই থেকে একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল বাবার মনে৷ বলত না বাবা কিছু৷ তবে মনে মনে ভয় ছিল আবার যদি আমাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় যদি৷ সেই আতঙ্কেই গলায় দড়ি দিয়েছে।"
মৃতের নাতনি হীরুবালা মজুমদার বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে মোদি সরকার যে এসআইআর শুরু করেছে ওই নিয়েই দাদু আতঙ্কে ছিল। চিন্তা করছিল 2002 সালে ভোটার লিস্টে দাদুর নাম যদি না থাকে, আর যা নথি চেয়েছে, সেগুলো নেই দাদুর কাছে৷ অনেকটা বয়স হয়ে গিয়েছে, দাদুকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, দাদু কোথায় যাবে, এই টেনশনেই দাদু নিজের জীবন শেষ করে দিলেন৷" তিনি আরও বলেন, "দু’দিন আগেই দাদু ফোনে বলছিল সবাই যে বলাবলি করছে এসআইআর নিয়ে, এগুলো কি সত্যি? তাহলে আমার কি হবে? দাদু প্রথম থেকে ভোটের কার্ড করেনি, তাই আতঙ্কে ছিল।"
|আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়: যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।