দুর্বারের কার্ড থাকলেই মুশকিল আসান ! SIR ফর্ম ফিল-আপ করেছেন 90% যৌনকর্মী
জটিলতার কারণে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সোনাগাছি-সহ বিভিন্ন যৌনপল্লিতে যে ক্যাম্প করার কথা বলেছিল, তা হয়নি বলে দাবি করেছে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি ৷
Published : November 27, 2025 at 7:27 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: সোনাগাছি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন যৌনপল্লির কর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি । সেই কমিটির সদস্যপদ থাকলেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে পারছেন যৌনকর্মীরা । তাঁদের প্রয়োজনীয় অন্য কোনও নথি লাগছে না ! তবে, জটিলতার কারণে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সোনাগাছি-সহ বিভিন্ন যৌনপল্লিতে যে ক্যাম্প করার কথা বলেছিল, তা হয়নি বলেই দাবি করেছেন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সম্পাদিকা বিশখা লস্কর ।
সূত্রের খবর, সোনাগাছি-সহ রাজ্যের 50টিরও বেশি যৌনপল্লির প্রায় 40 হাজার যৌনকর্মী দুর্বারের সদস্য । তাঁরা এবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন । তাঁদের মধ্যে 90 শতাংশ যৌনকর্মী ইতিমধ্যেই এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে স্থানীয় বিএলও-কে হস্তান্তর করেছেন । বাকি 10 শতাংশের ক্ষেত্রে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান ঘটবে বলেই আশাবাদী দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি ।
কমিটির সম্পাদিকা বিশখা লস্কর বলেন, "সমস্যা ছিল । আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম । পরে ডোর টু ডোর ভিজিট করে স্থানীয় বিএলও এন্যুমারেশন ফর্ম দিয়ে যান । আমরা হেল্প পেয়েছি । আমাদের যাঁরা কর্মী রয়েছেন, তাঁরা ভারতীয় কি না আমরা আমাদের মতো করে চেক করে নিচ্ছি । অনেকেই কলকাতা থেকে বিভিন্ন জেলায় চলে যান । ফলে তাঁদের কলকাতায় যেমন ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, তেমনি জেলার ক্ষেত্রেও অনেকের নাম রয়েছে । সে ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, কোনও এক জায়গায় এন্যুমারেশন ফর্ম জমা দিতে ।"
বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণে জটিলতা দেখা দিয়েছিল কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার যৌনকর্মীদের মধ্যে । যাঁদের অধিকাংশেরই বাবা-মায়ের নথি তাঁদের কাছে নেই । কারণ, তাঁরা বহু বছর আগে বাড়ি ছেড়েছেন । কেউ অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়, তো কেউ প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় । তাঁদের সঙ্গে বাড়ির দূরত্ব তৈরি হয় । এই মুহূর্তে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে বাবা-মা বা 2002 সালে ভোটার তালিকা সংগ্রহ করা কার্যত অসম্ভব । এই সমস্যার সমাধান চেয়ে কয়েকদিন আগে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বার-সহ অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলি । সেই সমস্যার ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন যৌনকর্মীদের আশ্বস্ত করেছিলেন, যৌনপল্লিগুলিতে ক্যাম্প করে এই সমস্যার সমাধান ঘটানো হবে ।
কিন্তু সোনাগাছি সূত্রে খবর, সেই ক্যাম্প বসেনি । তবে, যে সমস্ত যৌনকর্মীর 2025 সালের ড্রাফট ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই এন্যুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন । সেক্ষেত্রে, যৌনকর্মীরা দুর্বারের আইডেন্টি কার্ড যেমন দিয়েছে, ঠিক তেমনই ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে যে সমস্ত নথি সেই যৌনকর্মীরা জমা দিয়েছিলেন সেগুলোরও উল্লেখ করা হয়েছে ।