লক্ষাধিক টাকা ভর্তি ব্যাগ কুড়িয়ে থানায় জমা দিল ন'বছরের মেহেদি

লক্ষাধিক টাকা ভর্তি ব্যাগ কুড়িয়ে থানায় জমা দিল ন'বছরের মেহেদি
ছোট্ট ছেলে সততার পরিচয় আজ বড়দের কাছে শিক্ষনীয় ৷ টাকার ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে তা থানায় জমা দিল সে ৷
Published : March 10, 2026 at 9:00 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 10 মার্চ: লক্ষাধিক টাকা ভর্তি ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে সরাসরি থানায় গেল এক নাবালক ৷ সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকের কাছে ব্যাগ জমা দিয়ে সততার পরিচায় দিল বছর নয়ের বালক ৷ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার হিজলতালার বাসিন্দা এই বালকের নাম মেহেদি হাসান ৷ বিপুল অর্থের টাকা ফেরত দিয়ে সে এখন এলাকার সবার নয়নের মণি হয়ে উঠেছে ৷
সততার এক অনন্য নজির গড়ল এক ছোট্ট বালক ৷ রাস্তায় পড়ে থাকা প্রায় এক লক্ষ 45 হাজার টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে মুহূর্ত দেরি না-করে তা জমা দেয় সামশেরগঞ্জ থানায় ৷ জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় দোকানে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিল মেহেদি ৷ ধুলিয়ানের গ্রিন সিটি পার্কের আশপাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে সে ৷ ব্যাগটি খুলে দেখে, ব্যাগটি ভর্তি টাকা রয়েছে ৷
নগদ টাকা দেখেও লোভ না-করে মেহেদি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় সামশেরগঞ্জ থানায় ৷ পুলিশের হাতে ব্যাগটি তুলে দিয়ে ঘটনাটি পুলিশকে জানায় ৷ এরপর থানার আইসি সুব্রত ঘোষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু করেন ৷ ব্যাগের ভিতরে ব্যাঙ্কের একটি পাসবইও পাওয়া যায় ৷ সেই পাস বইয়ের তথ্য দেখে ব্যাগের প্রকৃত মালিকের খোঁজ করা হয় এবং তাঁকে ফোন করে থানায় ডেকে পাঠানো হয় ৷
পরে জানা যায়, ব্যাগটির মালিক ফরাক্কার ব্রাহ্মণ গ্রামের বাসিন্দা জাকিম শেখ ৷ তিনি একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ বিড়ি শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরি দেওয়ার জন্য টাকা তুলেছিলেন বলে জানান তিনি । বাইকে বাড়ি ফেরার পথে অসাবধানতাবশত তাঁর ব্যাগটি রাস্তায় পড়ে যায় ৷ তিনি জানান, বিড়ি শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরি দেওয়ার জন্য ওই টাকা তুলেছিলেন তিনি । পুরো টাকা সমেত ব্যাগটি যে এত সহজে ফিরে পাওয়া যাবে, এমনটা ধারণা করতে পারেননি জাকিম।
পুলিশের উপস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত ব্যাগটি সঠিক মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ নিজের হারানো টাকা ফিরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন ওই ব্যক্তি ৷ অন্যদিকে, এমন সততার পরিচয় দেওয়ায় সামশেরগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে ছোট্ট মেহেদি হাসানকে একটি চকোলেট উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয় ৷ পুলিশের পাশাপাশি এলাকাবাসীরাও এই ছোট্ট শিশুর সততা ও মানবিকতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ মেহেদি হাসানের এই কাজ আজ প্রাপ্তবয়স্কদের কাছেও বড় উদাহরণ হয়ে রইল ৷