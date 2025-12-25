বাসন্তীতে বোমা ফেটে গুরুতর জখম চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া

বাসন্তীতে বোমা ফেটে গুরুতর জখম চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া
বোমা ফেটে জখম 9 বছরে এক পড়ুয়া ৷ ডানহাতে ও চোখে গুরুতর চোট পায় চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া ৷ চিকিৎসার জন্য আনা হয় কলকাতায় ৷
Published : December 25, 2025 at 1:52 PM IST
বাসন্তী, 25 ডিসেম্বর: বিস্ফোরণের জেরে জখম বছর নয়ের এক শিশু ৷ বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে খড়িমাচান এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় বোমায় ব্যবহৃত সুতলি ৷
পরিত্যক্ত একটি ঘরে বোমা ফেটে জখম হয় শিশুটি বলে, স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ বাসন্তী থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমার সুতুলি উদ্ধার করে । ক্যানিং এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "গতকাল রাতে আমাদের কাছে খবর আসে বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে খড়িমাচান এলাকায় বিস্ফোরণে এক শিশু আহত হয়েছে ৷ খবর পরে ঘটনাস্থলে যায় ৷ সেখান থেকে উদ্ধার হয় সুতলি দড়ি। বিষয়ে আমরা খতিয়ে দেখছি ।"
সূত্রের খবর, কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শিশুটি । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । এলাকাবাসীরা জানান, একটি খেলতে খেলতে পরিত্যক্ত ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছিল শিশুটি ৷ হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় । ছুটে গিয়ে সকলে দেখেন, বোমা ফেটে জখম অবস্থায় পড়ে রয়েছে শিশুটি । পরিত্যক্ত বাড়িটি স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার শেখের বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ আহত চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার নাম কালো গায়েন ৷ তার ডানহাতে ও চোখে গুরুতর চোট লাগে ৷
এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অজিত পিয়াদা বলেন, "একটি বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সময় হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটে, স্থানীয়রা বেশ কয়েকজন জানাচ্ছে যে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে । সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে নাকি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে আহত ওই শিশুটিকে চিকিৎসা করানোর জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই আমরা খুব আতঙ্কে রয়েছি ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়ন করা হয়েছে পুলিশ।"