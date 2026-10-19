কেটেছে বিপদ, চোরবাগান ঘটনায় হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন 9 জন
Chorbagan Stampede Incident: ঘটনার পর 14 জনের চিকিৎসা চলছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 19, 2026 at 8:24 PM IST
কলকাতা 19 অক্টোবর : কেটেছে বিপদ। চোরবাগান কাণ্ডে হাসপাতালে ভর্তি থাকা আহতদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। 14 জনের মধ্যে সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি গেলেন 9 জন। বাকি পাঁচজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে দুজন আইসিইউ-তে রয়েছেন । একজন রয়েছেন এইচডিউ-তে। বাকিরা জেনারেল ওয়ার্ডে।
হাসপাতাল সূত্রে খবর জেনারেল ওয়ার্ডে যাঁরা আছেন তাঁদের আগামিকাল ছুটি দেওয়া হতে পারে। বাকিরা একাদশী কিংবা দ্বাদশীর দিন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেতে পারেন। চোর বাগানে ঠাকুর দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে আহত হয়েছিলেন অনেকে। তার মধ্যে 19 জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি 14 জনের চিকিৎসা চলছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু ওই রাতেই তাঁদেরকে রেফার করা দেওয়া হয় বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে।
সেই 14 জনের মধ্যে রবিবার পর্যন্ত তিনজন ছিলেন আইসিইউতে । আরও তিনজন ছিলেন এইচডিইউ-তে। বাকিরা সবাই জেনারেল ওয়ার্ডে । এদের মধ্যে একজনের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। তবে পরের দিন সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হয়। এবার জেনারেল ওয়ার্ডে থাকা ন'জনকে ছুটি দেওয়া হল।
এর আগে রবিবার আহতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়াও ছিলেন রাজার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বারবার হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সোমবারেও তিনি হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।
অন্যদিকে চোরবাগানের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে সাতজনকে। বেড়েছে পুজোর কলকাতার নিরাপত্তাও ।অন্য দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে 9 অভিজ্ঞ আইপিএস-কে কলকাতার পুজোর ভিড় সামলানোর ভার দেওয়া হয়েছে । এঁরা সকলেই অতীতে পুজোর ভিড় সামলেছেন । সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চায় সরকার ।
চোরবাগানের ঘটনার পর চিকিৎসকদের ছুটি বাতিল করেছে স্বাস্থ্য দফতর। তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । কলকাতার যে সমস্ত নামকরা পুজো মন্ডপে এবারও প্রবল ভিড় হচ্ছে সেখানেই চিকিৎসকদের উপস্থিত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মন্ডপ বা তার আশপাশে থেকে তাঁরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন । কারও চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে সেই কাজ করবেন। চোরবাগানের ঘটনার পর সব ধরনের ব্য়বস্থাই করে রাখতে চায় রাজ্য় প্রশাসন । কোথাও যাতে কোনও ফাঁক না থাকে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।