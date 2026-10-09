লক্ষ্যে পৌঁছতে বেশি পরিশ্রম করার পরামর্শ, আর্থিক বিষয় নিয়ে আজ দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন এরা

লক্ষ্যে পৌঁছতে বেশি পরিশ্রম করার পরামর্শ, আর্থিক বিষয় নিয়ে আজ দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন এরা
9 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 9, 2026 at 12:05 AM IST
মেষ (ARIES) : আগের পরিকল্পনাগুলি কার্যকর না হওয়ার জন্য মন খারাপ করবেন না । আজ পুনর্মূল্যায়নের দিন । দিনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আপনি অনেক কিছুই সামলে নিতে পারবেন যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে । জীবন এমনই অনেক সাফল্যকে অর্জন করার আগে পর্যন্ত আপনাকে এভাবেই লড়াই করে যেতে হবে ।
বৃষ (TAURUS) : আজ স্মৃতির পাতা খুলে বসার দিন । আনন্দের পুরানো দিনগুলি মনে করে আপনার মুখে হাসি ফিরে আসবে । কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন যার জন্য আপনার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অনুভূতি বোধ হবে । স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে তুলে রাখা আলোচনাগুলি সেরে নিতে দেরি করবেন না ৷ এর ফলে আপনার জীবনে আরও ভালোবাসার সঞ্চার হবে ।
মিথুন (GEMINI) : কাজের জায়গায় আপনি হয়ত কিছু পরিবর্তন আনতে চাইবেন, সম্ভবত কোনও নতুন ব্যবসায়িক কৌশল । আজকে ব্যক্তিগত ও পেশাগত ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাতেই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে । দু'দিক থেকেই আপনার কাছে প্রচুর দাবি আসবে এবং তার ফলে মানসিক চাপের পরিস্থিতি তৈরি হবে । পরিবার সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সামলানোর ব্যাপারে আপনি চিন্তিত বোধ করবেন । বাণিজ্যিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে, আপনি সম্ভবত বেশি মুনাফা করবেন ।
কর্কট (CANCER) : আজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন । আপনার মাথা ও মন হয়ত বিবাদমান থাকবে ও সহজে একে অন্যের সঙ্গে একমত হবে না । আপনাকে নতুন লাইনে ভাবনাচিন্তা করতে হবে । কিন্তু আপনি আজকে সক্রিয় ও একাগ্রচিত্ত থাকবেন । কাজেই কিছু বিষয় নিয়ে আপনি হয়ত গবেষণা ও বিকাশমূলক কাজ করতে চাইবেন । গভীরভাবে গবেষণা করার ফলে আপনি হয়ত অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করবেন । ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য এই তথ্যগুলি গুছিয়ে রেখে দিন ।
সিংহ (LEO) : আজকে, লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে । যারা কাজকে গুরুত্ব দেন তারা সহজেই আজকের দিনটি পার করতে পারবেন । আপনাকে নিজের মেজাজ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে । শুধুমাত্র কাজের জায়গাতেই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আপনাকে সজাগ থাকতে হবে । সম্ভবত আপনার আর্থিক বিষয়ে অন্যদের অবদান থাকবে । পরিবারের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে ।
কন্যা (VIRGO) : নতুন ব্যবসার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো । যেসব প্রকল্পগুলি সরিয়ে রাখা আছে সেগুলি শেষ হবে । আসন্ন সপ্তাহের দিকে তাকিয়ে আপনি নিজের উদ্যমকে চাঙ্গা করতে চাইবেন । জমায়েতগুলি খুবই মজার ও মনোরঞ্জক হবে । আপনার বাচ্চারা খুশি ও গর্বের কারণ হবে, ফলে মেজাজ আরও ভালো হয়ে উঠবে । কাজের রুটিন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আপনি আরেকটু ভারসাম্য আনতে চাইবেন ।
তুলা (LIBRA) : শরীর রিচার্জ করার জন্য রোজের একঘেয়ে জীবন থেকে ছুটি নিতে চাইবেন । এই অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝেমধ্যে দরকার হয় । দিনের শেষের দিকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনার রোজকার কাজের ধরনে, একটুখানি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব যোগ করুন । আপনি যে বিশৃঙ্খলভাবে কাজ করেন, তাতে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা আনতে হবে । নতুন ভাবে খুঁজে পাওয়া শক্তি ও উদ্যম নিয়ে কাজে ডুবে গিয়ে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করুন । আজকের দিনে, আপনাকে প্রিয়তম বা জীবনসঙ্গীকে গুরুত্ব দিতে হবে । আপনি যদি, আপনার প্রিয়তমা বা জীবনসঙ্গীকে আপনারা কীভাবে একসঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেন, তাহলে তিনি সমাদৃত বোধ করবেন । এর ফলে আপনি আরও বেশি আনন্দিত হবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ সারাদিনটাই কাজ সংক্রান্ত মিটিংয়ে কেটে যাবে । সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়ে নিজের কাজে আরও উন্নতি করার চেষ্টা করতে পারেন । লম্বা সময়ের জন্য এই পরামর্শগুলি খুবই উপযোগী হবে ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার অসাধারণ পেশাদারী দক্ষতা প্রমাণ করার সময় এসে গিয়েছে । নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনি সাধ্যের বাইরে কাজ করবেন, এমনকি দ্বিগুণ প্রচেষ্টা করবেন এবং আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । আপনি ইতিবাচক মেজাজে থাকবেন এবং তা নানা ভাবে আপনাকে সাহায্য করবে । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই ভালো হবে । যদিও, আপনার এমনিতে পরিশ্রম করা স্বভাব; আজকে আপনি খুব বেশি খাটতে চাইবেন না ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আর্থিক দিক থেকে খুবই নিস্তেজ দিন যাবে । আজকে বিশাল উপার্জনের সম্ভাবনা নেই । আপনি যদি শেয়ার বাজার বা জুয়ার ক্ষেত্রেও ভাগ্য পরীক্ষা করেন, তাহলেও আপনার বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । বাকি থাকা কাজের দিকে আপনাকে খুব মনোযোগ দিতে হতে পারে ও সামাজিক কিছু কাজে অংশগ্রহণ করতে হতে পারে । আজকে আপনার শুধু সামাজিক ও অফিসিয়াল কর্তব্যের তালিকা তৈরি করলেই হবে না, সেগুলি পূরণও করতে হবে ।
মীন (PISCES) : সম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে, আপনি যতই চেষ্টা করছেন, ততই যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে । আজকে আপনি জেদ করে নিজের দেখাশোনা করার জন্য সময় বার করবেন ও দায়িত্ব থেকে দূরে পালাবেন । নিজেকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করে নিন । আজকে যে কোনও সমালোচনাকে গঠনমূলকভাবে দেখুন । সব মিলিয়ে আজকের দিনে খরচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু আর্থিক দিক থেকে খুব খারাপও নয় ।