ফলপ্রকাশের আগে তারালি সীমান্তে উদ্ধার 9 লক্ষ বাংলাদেশি টাকা, গ্রেফতার ভারতীয় যুবক

ফলপ্রকাশের আগে তারালি সীমান্তে উদ্ধার 9 লক্ষ বাংলাদেশি টাকা, গ্রেফতার ভারতীয় যুবক
স্বরূপনগরে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে বাইকে করে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন ধৃত যুবক ৷ সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশিতে উদ্ধার হয় নগদ বাংলাদেশি টাকা ৷
Published : May 3, 2026 at 8:22 PM IST
স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 3 মে: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা সোমবার ৷ তার আগে রবিবার উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর থানার তারালি সীমান্ত এলাকায় বড়সড় সাফল্য পেল বিএসএফ ৷ 9 লক্ষ বাংলাদেশি টাকা-সহ এক ভারতীয় যুবককে আটক করলেন বাহিনীর জওয়ানরা ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করে স্বরূপনগর থানার পুলিশ ৷ ধৃতের নাম ইলিয়াস গাজি ৷ তারালি এলাকাতেই তাঁর বাড়ি ৷
পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে বিএসএফের 112 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তারালি সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন ৷ তখন এক যুবককে মোটর বাইক নিয়ে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ৷ যুবকের গতিবিধি দেখে জওয়ানদের সন্দেহ হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয় ৷
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক বলে তার নাম ইলিয়াস গাজি ৷ জানায় তার বাড়ি তারালি এলাকাতেই ৷ তবে, সীমান্ত এলাকায় বাইক নিয়ে কী করছিল তা নিয়ে কোনও সঠিক উত্তর দিতে না-পারায় তার বাইকে তল্লাশি চালানো হয় ৷ তল্লাশির সময় বাইকের সিটের তলা থেকে একটি লুকানো ব্যাগ উদ্ধার হয় ৷ ব্যাগটি খুলতেই জওয়ানরা রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যান; ভেতরে ঠাসা ছিল বাংলাদেশি নোটের বান্ডিল ৷ দেখা যায় সেখানে মোট 9 লক্ষ বাংলাদেশি টাকা রয়েছে ৷ ওই যুবক এই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা সঙ্গে রাখার কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে না-পারায় বিএসএফ তাকে আটক করে ৷ এরপর আইনি প্রক্রিয়া শেষে ধৃতকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, "ধৃতের কাছ থেকে নগদ টাকার পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ রবিবার ধৃত ইলিয়াস গাজিকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷" ভোটগণনার ঠিক আগে এই বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ এই টাকা কোনও অসাধু উদ্দেশ্যে সীমান্ত পার করা হচ্ছিল কি না, তা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ ৷
পুলিশ এই ঘটনার গভীরে পৌঁছতে চাইছে এবং এই পাচার চক্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করা হচ্ছে ৷ মূলত এই বিদেশি টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কোথায় পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া জারি রেখেছে পুলিশ ৷