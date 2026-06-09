নিজেই উন্নতির রাস্তা তৈরি করবেন এই রাশির জাতকরা
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 9, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : সঙ্গীর কটু কথায় আপনি কষ্ট পেতে পারেন । তবে, আপনার সংবেদনশীল ক্ষমতার কারণে এটি কাটিয়ে উঠতে পারেন । আপনারা কিছুটি ভালো সময় কাটানোর কারণে মিষ্টি-মধুর রোম্যান্টিক কথাবার্তায় আপনাদের মধ্যেকার দূরত্ব কেটে যেতে পারে আজ । আর্থিক ক্ষেত্রে, নিরুৎসাহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আপনার উদ্যম কমে যেতে পারে । কোনও অবস্থার কবল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপের পরিকল্পনা ও সময়সূচি তৈরি করতে পারেন । তবে, নতুন কাজ নেওয়ার আগে আপনার বাকি থাকা কাজগুলি শেষ করার দরকার হতে পারে ।
বৃষ (TAURUS) : ব্যবসায় আজ সাফল্য আসতে পারে । আপনার পরিকল্পনা, অনুমান, জল্পনা এবং ঝুঁকিগুলি আপনাকে আজ ভালো প্রতিদান দিতে পারে । ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনার সততা এবং সাধুতার জন্য আপনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত হবেন । আপনি আজ ব্যবসার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন । আজকের দিনটি আপনার স্বাস্থ্যর পক্ষে ভালো । নিয়মিত অনুশীলন করে এবং শরীরচর্চা করে আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো শুরু করার জন্য আজ একটি ভালো দিন ।
মিথুন (GEMINI) : আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে, অন্যদের কাজকর্ম নিয়ে চিন্তা করার বদলে, আপনাকে নিজের ভাবমূর্তি এবং সমাজে নিজের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে । খুচরা ব্যবসায়ীরা মুনাফার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি দেখতে পাবেন । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনি আনন্দময় সময় কাটাবেন । চরম উৎকর্ষতার সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন । যদিও কখনও কখনও স্পষ্টতার অভাব দেখা দিতে পারে, সেজন্য আপনাকে বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে ।
কর্কট (CANCER) : আপনি নিজেই উন্নতির রাস্তা তৈরি করবেন । লোকজনের থেকে আপনি শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি পাবেন । ব্যাবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অসুস্থতা আপনাকে বিব্রত করবে । শত্রুর কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন । আপনার সর্তকতা তাদের ছক ভেস্তে দেবে । জীবন যে রকম, সে রকমভাবেই তার মুখোমুখি হন এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন । আজকে আপনি নতুন কিছু করার মেজাজে থাকবেন । স্বাস্থ্য আপনার সহায় থাকবে, কাজেই আপনি নতুন জিনিস শুরু করতে পারবেন ৷
সিংহ (LEO) : বিশাল পরিশ্রম করা বা কোনও কাজ না করা, এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে । আজকে, কঠোর পরিশ্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে । বিশেষত, আপনি যদি সাফল্য চান । মনে রাখবেন, কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই ৷ যত তাড়াতাড়ি আপনি তা বুঝতে পারবেন, ততই ভালো হবে । কাজেই, আজকে ঘাম ঝরান । কোনও সম্পর্কে জড়ানোর জন্য এটি সঠিক সময় নয়, কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই কোনও সম্পর্কে আছেন, তারা একসঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে আপনি ধীর স্থির ও শান্ত থাকবেন এবং প্রায় কোনওকিছুই আপনার মানসিক শান্তি ব্যাহত করতে পারবে না । আপনার আত্মীয় ও বন্ধুরা আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন এবং বাধাগুলি পার করার জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবেন । আপনি একাগ্রচিত্তে কাজ করবেন । অন্যদের যে কাজ কঠিন লাগে, আপনি সেই কাজগুলো করতে চাইবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আজকের দিনটি আপনার জন্য খারাপ নয় । আপনি নতুন কিছু শিখবেন, যা আপনাকে উৎসাহিত করবে ।
তুলা (LIBRA) : ভবিষ্যতে সুযোগ পাওয়ার জন্য আপনাকে হয়তো অতীতের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতে হবে । আপনার কাছের জিনিসগুলোর প্রতি হয়তো আপনার মালিকানাবোধ জন্মাবে । আপনাকে হয়তো এরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলাতে হবে, যেখানে আপনার সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে । মোটের ওপর, কিছু তুচ্ছ সমস্যা ছাড়া আপনার দিনটি ভালো যাবে এবং আপনার সহানুভূতিশীল স্বভাব আজ প্রশংসাযোগ্য হবে । সব মিলিয়ে, পেশাগত দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা কাটবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : ভিন্ন রুচি ও মেজাজের লোকের সঙ্গে হয়তো আপনার সাক্ষাৎ হবে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে বিস্মিত করবে, আবার কেউ কেউ বিরক্তি উৎপাদন করবে । লোকজন যখন আপনার সাফল্যে উদাসীন থাকেন, তা বোঝা কখনও কখনও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । চতুরতা ও কূটনীতির সাহায্যে তা সামলান । আজ বাতাসে প্রেমের ছোঁয়া এবং আপনি যাকে ভালোবাসেন, তার সঙ্গে অসাধারণ সময় কাটাবেন । আপনি যদি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন, কিন্তু লেনদেনকে গুরুত্ব সহকারে না দেখেন, তাহলে লেনদেন করা শুরু করুন, কেননা তার থেকে বিশাল রিটার্ন পাবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন এবং উচ্ছাসের অনুভূতি আপনাকে ঘিরে থাকবে । আপনি কাজ করতে ভালোবাসেন এবং যে কাজ হাতে নেবেন তাতেই আপনার সেরাটা দেবেন । নিজের মনের কথা শুনুন, তা আপনাকে সঠিক পথে চালিত করবে । আজকে আপনার একটু বিষণ্ণ বোধ হতে পারে । সবকিছুতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন । উদ্যম ও আশাবাদ আপনার স্বভাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু আজকে উদ্যমের অভাব আপনাকে বিব্রত করতে পারে ।
মকর (CAPRICORN) : দিনের বেলা, প্রবল কাজ ও দায়িত্বের চাপ আপনার শক্তি নিঃশেষ করে দেবে ঠিকই, কিন্তু উৎসাহ কমবে না । দিনের দ্বিতীয়ার্ধ ক্লান্তিকর হবে, কেননা আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কঠিন লড়াই লড়তে হবে । আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করবেন ও তা সঠিকভাবে করবেন বলে, এই লড়াইয়ে জয়ী হবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকে আদর্শ দিন না হলেও, খুব খারাপ দিনও নয় । আপনি অনেক বেশি যৌক্তিক ভাবে চিন্তা করবেন এবং বেশি হিসেবী হবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি চারদিকে শান্তি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চান, আর আজকে হয়তো আপনি তা করতে পারবেন । যদিও সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে গিয়ে, আপনাকে নিজের পছন্দ ও শখের বলিদান দিতে হতে পারে । শান্তির দূতের ভূমিকা পালন করা খুবই ভালো ব্যাপার, কিন্তু লোকজন আপনাকে পেয়ে বসতে পারে । দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে । আজকে কোনও স্বাস্থ্যের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই । আজকে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা ভবিষ্যতে ভাল ফল নিয়ে আসবে ।
মীন (PISCES) : যে ব্যক্তিরা আপনার মনের কাছাকাছি আছেন, তাদের সম্বন্ধে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন । আপনাকে যারা চেনেন, তারা আপনার এই গুণের জন্যই আপনাকে ভালোবাসেন । কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, যাদেরকে আপনি আপনার আবেগের কারণে মনের কাছাকাছি রাখেন, কিন্তু তাদের খারাপ গুণগুলি খেয়াল করেন না বা ভুলগুলোকে ক্ষমা করে দেন । আজকে আপনি উদ্বুদ্ধ বোধ করবেন এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবেন । আজকে আপনি অন্যদের জন্য অনেক কিছু করতে এবং তাদের জন্য বলিদান দিতে চাইবেন ।