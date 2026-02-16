একমাসে 9 বিজেপি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলার অভিযোগ বিজেপি'র
নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন কোচবিহার জেলার বিজেপি বিধায়ক । তাঁদের বক্তব্য শোনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
Published : February 16, 2026 at 7:18 PM IST
কোচবিহার, 16 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিনহাটা, সিতাই-সহ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে 11 জন বিজেপি নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়েছেন ৷ একের পর এক বিজেপি নেতা, কর্মীদের মাদক মামলায় গ্রেফতার করছে পুলিশ ৷ জেলায় 11 জন গ্রেফতার হওয়া এই বিজেপি নেতাকর্মীর মধ্যে 9 জনকে NDPS মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ বাকি দু'জনকে মারামারির ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আর প্রতিটি মামলাই মিথ্যে বলে দাবি করেছে বিজেপি ৷
একই সঙ্গে, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন কোচবিহার জেলার বিজেপি বিধায়ক ৷ বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী বলেন, "তৃণমূলের দলদাস পুলিশ মিথ্যে মামলা দিয়ে একের পর এক বিজেপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে ৷ সবার ক্ষেত্রে সাজানো মাদক আইনে মামলা করা হয়েছে ৷ এসব নিয়ে পুলিশকে জানালাম যাতে পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করে। এতে কাজ না-হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।"
যদিও কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বিজেপি বিধায়করা এদিন এসেছিলেন বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে। তাঁদের যাবতীয় বক্তব্য শোনা হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে ৷ কিছুদিন আগে দিনহাটা বিধানসভা এলাকা থেকে কৃষ্ণ মণ্ডল ও সুশান্ত দাস নামে দুই বিজেপি'র মণ্ডল সভাপতিকে NDPS মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পরবর্তীতে বিদ্যুৎ বর্মন নামে দিনহাটা বিধানসভার আহ্বায়ক-সহ সাত জন বিজেপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে, গত শনিবার কোচবিহার জেলার সাহেবগঞ্জ থানার শিবপ্রসাদ মুস্তাফি এলাকা থেকে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ-সহ বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সুকুমার বর্মনকে গ্রেফতার করা হয়।
যদিও সুকুমার বর্মনের স্ত্রী শিবানী বর্মন দাবি করেন, তাঁর বাড়ির এলাকা থেকে পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে যায়। সেই মর্মে সিতাই থানাতে নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়। পরবর্তীতে দেখা যায় তাঁকে কাফ সিরাপ-সহ গ্রেফতার করা হয় ৷ একের পর এক এধরণের ঘটনা ঘটায় ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতৃত্ব। এরপরই এদিন বিজেপি নেতৃত্ব পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতৃত্ব।