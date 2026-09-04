কাড়া লড়াই ঘিরে রণক্ষেত্র পুরুলিয়া, পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ, গ্রেফতার 9
পুরুলিয়ার বরাবাজারের ঘটনা ৷ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ ৷ দু’জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন ৷
Published : September 4, 2026 at 10:29 PM IST
পুরুলিয়া, 4 সেপ্টেম্বর: কাড়া লড়াইকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল পুরুলিয়ার বরাবাজারে ৷ সেখানে কাড়া লড়াইয়ের সময় আয়োজক ও দর্শকদের মধ্য়ে গোলমাল হয় ৷ পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশও আক্রান্ত হয় ৷ দু’জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন ৷ ন’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, কাড়া লড়াই হল দু’টি পুরুষ মহিষের মধ্যে লড়াই ৷ বহু বছর ধরে আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়ার একটা অংশে এই লড়াই খুব জনপ্রিয় ৷ বহু মানুষ ভিড় জমান এই লড়াই দেখতে ৷ পাশের ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু মানুষ আসেন ৷ কিন্তু বর্তমানে এই লড়াই আইনত নিষিদ্ধ ৷ একে পশুদের উপর অত্যাচার হিসেবেই দেখা হয় ৷ সেই কারণেই এই ধরনের লড়াইয়ের অনুমতি পুলিশ-প্রশাসন দেয় না ৷
যদিও পুলিশ-প্রশাসনের অনুমতির তোয়াক্কা অনেকেই করেন না ৷ নিষিদ্ধ এই কাড়া লড়াই এখনও আয়োজন করা হয় গ্রামে গ্রামে ৷ আগে শীতকালে এই লড়াই আয়োজন করা হত ৷ এখন সারা বছরই হয় ৷ তেমনই শুক্রবার পুরুলিয়ার বরাবাজার থানা এলাকার লাকা গ্রামে এমনই একটা কাড়া লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ বহু মানুষ সেখানে মহিষের লড়াইয়ের দেখতে হাজির হয়েছিলেন ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দর্শকদের একাংশের সঙ্গে আচমকাই আয়োজকদের গোলমাল লেগে যায় ৷ তা ক্রমশ বড় হতে শুরু করে ৷ খবর যায় পুলিশের কাছে ৷ ঘটনাস্থলে যায় বরাবাজার থানার পুলিশ ৷ তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ৷ অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি লেগে যায় উপস্থিত জনতার ৷ উত্তেজিত জনতা পুলিশের উপর চড়াও হয় ৷ ফলে যে লড়াই প্রথমে দর্শক ও আয়োজকদের মধ্যে হচ্ছিল, পরে তা পরিণত হয় পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধে ৷
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ । তার পর ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷ উত্তেজিত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ৷ জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতরা সকলেই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা । দু’জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন ।’’ ধৃতদের আগামিকাল শনিবার পুরুলিয়া আদালতে তোলা হবে ।
যদিও প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে পুলিশ-প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিষিদ্ধ এই লড়াইয়ের আয়োজন করা হচ্ছে ? এই ধরনের লড়াইয়ের আয়োজন ঠেকাতে কি সক্রিয় নয় পুলিশ-প্রশাসন ? এই নিয়ে অবশ্য পুলিশ বা প্রশাসনের কেউ মুখ খোলেনি ৷
প্রসঙ্গত, কাড়া লড়াই ঘিরে অতীতে একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ কখনও দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ আবার কখনও কাড়া লড়াইয়ের জন্য আনা মহিষের গুঁতোয় মানুষ আহত হয়েছেন ৷ অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানিও ঘটেছে ৷ তাই বিপজ্জনক এই লড়াই বন্ধের দাবি তুলেছেন পশুপ্রেমীরাও । পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে বহুবার এই নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়েছে ৷ কিন্তু সাধারণ মানুষের হুঁশ ফেরেনি ৷ ফলে লড়াইও বন্ধ হয়নি ৷