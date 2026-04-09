লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় আজ সুখ সমৃদ্ধি উপচে পড়বে এই রাশিদের

লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় আজ সুখ সমৃদ্ধি উপচে পড়বে এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : April 9, 2026 at 7:06 AM IST
মেষ (ARIES) : আজকের শুভ দিনটি উপভোগ করুন, কেননা আপনার উদ্যম আপনাকে ও প্রিয়তমকে হাসিখুশি মেজাজে থাকতে সাহায্য করবে । আপনার সক্রিয়তা ও অ্যাডভেঞ্চারাস মেজাজ আপনার সঙ্গীকে সম্পর্কে চাপমুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে আজ । আর্থিক ক্ষেত্রে, মার্কেটিং কৌশল ব্যবসায়ীদের সাফল্য লাভে সহায়তা করবে । বৈদেশিক লেনদেন থেকে প্রচুর মুনাফা আসতে পারে । পেশার ক্ষেত্রে আপনার ইতিবাচক চিন্তা ও পরামর্শ সহকর্মীরা সহজেই মেনে নেবেন । আপনি অনায়াসেই চ্যালেঞ্জগুলি জয় করবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার কাজ ও চিন্তা আপনার প্রণয়ীকে অনুপ্রাণিত করবে । যদিও আপনাকে প্রেমজীবনে একটু উত্তেজনা নিয়ে আসতে হতে পারে, কেননা ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সবকিছু একটু নীরস ও একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে । আর্থিক দিকটি ততটা ভালো যাবে না কেননা আজকের দিনে কাঙ্খিত লাভ আসবে না । যদিও এটি একটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায় ও শীঘ্রই কেটে যাবে । পেশাগত দিকে আপনি হয় কঠিন কাজ করা এড়িয়ে যেতে চাইবেন । আজকের দিনে চিন্তা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য কম থাকায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে হয়ত আপনার বিশেষ কারওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে । সম্ভবত আপনাকে আপনার প্রিয়তমের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে যাতে তার আবেগ বিশ্লেষণ করা যায় । কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে ৷ তাড়াহুড়ো করবেন না । আর্থিক বিষয়েও আপনাকে সজাগ থাকতে হবে কেননা কিছু ভালো সুযোগ থেকে প্রচুর লাভ হতে পারে । কাছের মানুষদের মারফত আপনার মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা আছে । পেশার জায়গায় আপনি অকাজের জিনিস নিয়ে আলোচনা করে অনেক সময় নষ্ট করবেন । যদিও দিনের দ্বিতীয় ভাগে লেনদেন লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে মানিয়ে নিতে শিখতে হবে । ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে নমনীয়তা অর্জন করাই আপনার কাছে প্রাধান্য পাবে । বিচক্ষণ লেনদেন দিনটিকে মনোরম করে তুলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি একটু অস্বচ্ছল হয়ে পড়বেন আজ । রোজকার বাঁধা-ধরা খরচ বেড়ে যেতে পারে । আজকের দিনে বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন । কর্মক্ষেত্রে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম ও মনোনিবেশ করে যেতে হবে । মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা চাপ-মুক্ত থাকবে ও আপনি সম্ভবত খুব মসৃণভাবেই সমস্যা মিটিয়ে ফেলবেন ।
সিংহ (LEO) : সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়ত ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন । সামান্য কল্পনা ও ঘনিষ্ঠতা আপনাকে আপনার প্রিয়তমের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে । আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ হতে পারে । যদিও আপনি যদি নতুন চাকরির খোঁজে থাকেন, তাহলে সময় আপনার অনুকূলে যেতে পারে । পেশার ক্ষেত্রে, এটি আপনার দরজায় কড়া নাড়া সঠিক সুযোগটিকে ধরে নেওয়ার সময় । আজকের দিনে উৎপাদনশীলতা ও কার্যকারিতা ভালো থাকবে ।
কন্যা (VIRGO) : প্রিয়তমের সঙ্গে গল্প ও বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে আপনার দিগন্ত প্রসারিত হবে । আজকের দিনে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ৷ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে ও আপনি জীবনকে আরও আরামদায়ক করে তোলার জন্য বিলাসবহুল জিনিসের পিছনে খরচ করতে চাইবেন । ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে আজ । কোন প্রয়োজনগুলি অগ্রাধিকার পাবে, তা আপনাকে ঠিক করতে হবে । আপনি লোকজনের সঙ্গে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে কথাবার্তা বলবেন ও আবশ্যক প্রভাব কী হতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবেন, ফলে সবকিছু ঠিকও হয়ে যেতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : আপনার ও প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে আজ । সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়ত কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন । সংযোগ সম্পর্কিত বিষয়ে খরচ হতে পারে, কেননা আপনি হয়ত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট জাতীয় গ্যাজেট কিনবেন । কিন্তু সাফল্যের জন্য যোগাযোগ ও আলাপচারিতা খুবই জরুরি, কাজেই যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিনিয়োগ থেকে ভালোই প্রতিদান পাওয়া যায় । কর্মক্ষেত্রে আপনি সম্ভবত জিনিসগুলিকে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করবেন, যার ফলে কাঙ্খিত ফল লাভ করবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : সমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চিড় ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বেন আজ । আক্রমণাত্মক হয়ে পড়বেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান । পরিবারের অনুপ্রেরণা ও সমর্থনের সাহায্যে আপনার নিয়মিত উপার্জন বাড়তে পারে । অফিসে অন্যদের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা ও আলাপচারিতা অনুযায়ী বিষয়গুলি কাজ করবে । পেশাদারী কৃতিত্ব অর্জনের জন্য কূটনীতি প্রধান চাবিকাঠি । কাজের জায়গায় উন্নতির জন্য এই নিয়মটি মেনে চলুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন । আপনি হয়ত প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন আজ । প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে । আজকে হয়ত আপনার স্বভাবের অপব্যয়ী ও বেহিসেবী দিকটি প্রাধান্য পাবে । পছন্দের জিনিস কেনা থেকে আপনি নিজেকে আটকাতে পারবেন না আজ । কর্মক্ষেত্রে আপনার আচরণ ও কাজে স্পষ্টভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হবে । ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগোলে চ্যালেঞ্জিং কাজের দায়িত্ব নিতে ও সময়ে শেষ করতে সাহায্য হবে ।
মকর (CAPRICORN) : প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আপনি হয়ত নিজের আত্মাকে নতুন করে খুঁজে পাবেন । আজকে সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার দিন । আর্থিক দিকে খরচ বেড়ে যাতে পারে, কেননা চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ বাড়তে পারে ও তাছাড়াও দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করার জন্যও খরচ হতে পারে । বিনিয়োগের জন্য এটি আদর্শ সময় । কর্মক্ষেত্রে আপনার দেওয়া ধারণা বা পরামর্শগুলির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গভীরতার অভাব থাকতে পারে বা বেশি দার্শনিক মনে হতে পারে, যার ফলে সেগুলি অকার্যকর হবে ও বাস্তবায়নের উপযোগী হবে না ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে উৎফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে । প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলবে । আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকবেন । যাই হোক, বেশি চিন্তা করে আজকে কোনওই সাহায্য হবে না । পেশার দিক থেকে এটি মুনাফা অর্জনের দিন । বিভিন্ন সূত্র থেকে লাভ হতে পারে । আপনি দৃঢ়সঙ্কল্প থাকবেন ও পেশাদারী সম্প্রীতি বজায় রাখবেন, যা আপনার স্থির করা লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য লেগে থাকতে সাহায্য করবে ।
মীন (PISCES) : আপনি সম্ভবত শান্তিতে থাকবেন, কেননা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে । একসঙ্গে কাটানো সুন্দর কিছু মুহূর্ত আপনাদের একে অন্যের আরও কাছে নিয়ে আসবে । আপনার আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য পেশা বা চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবার জন্য আজ একটি শুভ দিন । কর্মক্ষেত্রে আপনি হয়ত দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার ওপরে গুরুত্ব দেবেন । আপনি সম্ভবত এমন কোনও প্রকল্পে হাত দেবেন যা দিনের শেষে ইতিবাচক ফল নিয়ে আসবে, কাজেই বাস্তববাদী স্বভাব আপনার কাজে লাগতে পারে ।