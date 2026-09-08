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বিপদ থেকে আজ রক্ষা করবেন বজরংবলী, মঙ্গলে কার ভাগ্যে কী ?

আজ আপনাকে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে ? আর কী ধরনেরই সুযোগই বা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ? জেনে নিন মঙ্গলবারের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 12:02 AM IST

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মেষ (ARIES): আপনার বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধারণা আছে ! তার উপরে, আপনি চাইবেন আপনার ধারণাগুলিকে আগ্রহী লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। আপনার আজ ভালোবাসা এবং দান করার মানসিকতা থাকবে। আজ, আপনি কাজের প্রতি আপনার সেরা অবদান রাখবেন, তবে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, আপনাকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে হবে। আর্থিক দিক থেকে, আপনার যা আছে তাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। অতিরিক্ত কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য, কঠোর পরিশ্রম করার বিষয়ে আপনি খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না।

বৃষ (TAURUS): আজ পরিবারের সকল সদস্যদের দেখানোর দিন যে, আপনি তাদের প্রতি কতটা যত্নশীল এবং উদ্বিগ্ন। আপনাকে আপনার বিভক্ত শক্তিগুলি একত্র করতে হবে এবং আপনার চিন্তাগুলি এমনভাবে সারিবদ্ধ করতে হবে, যাতে আপনি মনোযোগ সহকারে কাজ করতে সক্ষম হন। শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য, দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ, আপনি আজ এটি উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি আজ অপ্রত্যাশিত সুযোগ থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন, তার ফলে আপনার মন খুশি থাকবে।

মিথুন (GEMINI): আপনার ব্যক্তিগত কিছু সম্পত্তি আপনার খুবই প্রিয়। আপনাকে হয়ত অনিচ্ছা সহকারেও কারোর সঙ্গে সেগুলি ভাগ করে নিতে হতে পারে। আজকে আপনার টেবিলে অনেক কাজ জমবে। কিন্তু আপনি আরাম করার ও কাজগুলিকে হালকাভাবে নেওয়ার মেজাজে থাকবেন। আজকে আপনি যাই লাভ করবেন তা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সুবিধা বা স্থায়িত্ব দেবে না। প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকা কোনও প্রকল্পে কাজ করা আজ এড়িয়ে চলুন, কেননা আপনার নাক্ষত্রিক অবস্থান তাতে এগোতে আপনাকে বাধা দেবে।

কর্কট (CANCER): আজকে আপনি এমনকি খুব কঠিন চ্যালেঞ্জও সহজেই সামলাবেন। যদিও আপনি আসলে বলির ছাগলও হতে পারেন। সতর্ক থাকুন, কেননা এতে আপনার আত্মবিশ্বাসে নাড়া পড়তে পারে ও তা কমে যেতে পারে। আপনার দুর্বলতাগুলি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনি উদ্যম ও ইতিবাচকতা ফিরে পাচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হতাশায় ভোগার কোনও কারণ নেই। আপনার প্রিয়তমের থেকে আপনি রাজকীয় সমাদর পাবেন। সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আপনার রসবোধের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিংহ (LEO): একে দৈবের যোগ বলতে পারেন, কিন্তু আজকের দিনটি আপনার কাছে অনেক কিছু উদ্ঘাটিত করবে। শেষমেশ সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, আপনার এই ঘটনাবহুল অভিযান প্রায় শেষের মুখে এবং আপনি আপনার সুপ্ত প্রতিভা মেনে নিতে পারবেন। হৃদয়ের কথা শুনে চলুন ও কল্পনার অতল সাগরে ঝাঁপ দিন। বস্তুগত বিনিয়োগ আপনাকে শুধু সাময়িক সুখ দেবে। তার বদলে আধ্যাত্মিক বিকাশের পিছনে বিনিয়োগ করুন। সাহসী কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য আজ সঠিক দিন নয়।

কন্যা (VIRGO): আপনার লেখনীশক্তির সাহায্যে আপনি অন্যকে আঘাত না দিয়েই আপনার মনের কথা প্রকাশ করতে পারবেন। আপনার বাকি থাকা কাজ আপনি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করবেন। আজকে আপনি যে কাজেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্য পাবেন। আপনার শক্তির মাত্রা যেহেতু আজ বাড়ছে, আপনাকে পরামর্শ এই যে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে কঠিন কাজগুলি করার পিছনে আপনার শক্তি ও সময় ব্যয় করুন। সারা দিন ধরে প্রবল পরিশ্রম করার পরে আপনার উচিত প্রিয় ও কাছের মানুষদের সঙ্গে সন্ধ্যাটি উপভোগ করা।

তুলা (LIBRA): বাড়ি সংস্কারের জন্য আজ খুবই ভালো দিন। আপনার উদ্ভাবনী দক্ষতার সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি শৈল্পিকভাবে সাজিয়ে তুলতে পারবেন। এই কর্মব্যস্ত দিনে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনি খুব সহজে এবং মসৃণভাবে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন। আপনার পেশার দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি খুব ভালো, যা কিনা আপনার পকেটে আরো টাকা আসতে সাহায্য করবে। আপনার আর্থিক শক্তি বাড়ানোর নতুন পদ্ধতিতে উপায় শেখার জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করে ও নিজের দক্ষতার পরীক্ষা নিয়েই আজকের দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করবেন। আপনার পেশাদারী দক্ষতার উন্নতির জন্য সবরকম আবশ্যক পদক্ষেপ আপনি নেবেন। মানুষের স্বভাব বোঝার আপনার বিরল ক্ষমতা ও বিবেচনা আপনাকে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করবে। আজকে আপনার উচিত শুধু নিজের কাজগুলি সম্পন্ন করা। কৌশল নির্ধারণের পিছনে অযথা সময় ও শক্তি খরচ করবেন না। এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কেননা আপনার পরিকল্পনাগুলি সম্ভবত অবাস্তব হবে ও ফলে আপনি কাঙ্খিত ফল পাবেন না।

ধনু (SAGITTARIUS): বর্তমানের নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, ফলে মানসিক শান্তিভঙ্গ হবে। আজকে আপনি হয়ত আর্থিক লেনদেন খুব চতুরভাবে সামলাতে পারবেন না। লাভ বা ফেরত সম্বন্ধে বেশি গভীর চিন্তা না করেই আপনি হয়ত পয়সা খরচ করবেন। আপনার মুঠো শক্ত রাখতে হবে। আপনি কী বলছেন তা নিয়ে সতর্ক থাকুন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়লে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুর একটু নামিয়ে নিন। খুচরো আলাপে আজ আপনি ব্যস্ত থাকবেন। আপনার প্রধান লক্ষ্যগুলি আজকে পালটে যেতে পারে।

মকর (CAPRICORN): সাধারণত আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে খুবই হিসাবী ও প্রচুর সতর্ক চিন্তাভাবনার পরেই আপনি খরচ করেন। যদিও আজকে সঙ্গীসাথীদের প্রভাবে আপনি বয়ে যেতে পারেন। আপনি অফিসে সবথেকে জনপ্রিয় ব্যক্তি বলেই মনে হয়। কিন্তু আজকে, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচুর কাজ করতে হবে, কোনও অবসর পাবেন না। পরিকল্পনার সময়সূচিটি ভরিয়ে ফেলাই আজকে আপনার কাছে প্রাধান্য পাবে। কর্মক্ষেত্রে যে জিনিসকে অগ্রাধিকার দেন, তা আজকে পালটে যেতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আজ আপনার সব বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে থেকে নিজেকে প্রমাণ করবেন। আপনি আপনার নিরাশা থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়বেন। আপনার অমায়িক আচরণ আপনাকে লোকের কাছে প্রিয় করে তোলে ও আপনি সব দিক থেকে প্রশংসা পান। আজকে আপনি কিছু স্বাস্থ্যের সমস্যার মুখোমুখি হবেন। এরকম পরিস্থিতিতে আপনাকে স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে, নাহলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যাবে।

মীন (PISCES): আজকে আপনি গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল করতেই পারেন, কেননা আজকে আপনি যে কাজই করবেন সেখান থেকেই ভালো উপার্জন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শেয়ার বাজারে লেনদেন করার জন্যও আজ ভালো দিন, শুধু মনে রাখবেন এই স্টক মার্কেট খুবই ভয়ের জায়গা। আপনি অন্য ব্যক্তিদের উপদেশ দেওয়ার মেজাজে থাকবেন, কিন্তু তা করে ওঠার মতো আত্মবিশ্বাস আপনার থাকবে না। আপনার প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সঙ্গে আপনার সৃজনশীল প্রবৃত্তি মিশিয়ে কাজ করলে আপনি আরো বড় কিছু অর্জন করতে পারেন।

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HOROSCOPE TUESDAY 8TH SEPTEMBER
আজকের রাশিফল
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