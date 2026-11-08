আদিশক্তির আরাধনায় শক্তিশালী যোগ, কালীপুজো কেমন কাটবে আপনার ?

আদিশক্তির আরাধনায় শক্তিশালী যোগ, কালীপুজো কেমন কাটবে আপনার ?
আজ কালীপুজো ও দীপাবলি ৷ এদিনটা অত্যন্ত পবিত্র এবং শক্তিশালী বলে মানা হয়। কালী মাকে ভক্তিভরে ডাকলেই মনোবাসনা পূরণ হয়। আজ কাদের কেমন যাবে ?
Published : November 8, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): আজ আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমাকে মুগ্ধ করতে চাইবেন এবং হয়তো আবার নতুন করে তাদের পাণিপ্রার্থনা করবেন। সম্পর্ক জোরালো করার মূল চাবিকাঠি হলো সঙ্গীর উপর বিশ্বাস রাখা। কোন কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা নিয়ে হয়তো আপনি একটু বিভ্রান্ত থাকবেন। আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে। নতুন বন্ধুত্ব করার দিকে সময় বিনিয়োগ করার জন্য আজকে ভালো দিন, কিন্তু জমিজমা, পণ্য বা শেয়ারে বিনিয়োগ করার জন্য ভালো দিন নয়; কাজেই এগুলো থেকে দূরে থাকুন।
বৃষ (TAURUS): আশা অনুযায়ী ফল না পেলে, আপনার হতাশ বোধ করার প্রবণতা আছে। তাও আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে এবং আজকে যেসব কাজ হাতে নিয়েছেন, তা শেষ করতে হবে। আজ কাজ এবং কাজের চাপের জন্য আপনি হয়তো খুবই ক্লান্ত থাকবেন। আপনার খরচের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে। দৈনন্দিন বিষয়ের পিছনে অর্থ খরচ করার ব্যাপারে আপনি এখন আরও বেশি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান হবেন। আজকে প্রযুক্তিগত কাজের চাপ বিশাল থাকবে।
মিথুন (GEMINI): আজকে আপনি আপনার মনের বহু ইচ্ছা পূরণ করার মেজাজে থাকবেন। আপনি আপনার পরিবার এবং সন্তানদের সঙ্গে বহু সময় কাটাতে চাইবেন। আপনার ইচ্ছাগুলিকে কাজে পরিণত করার জন্য আপনার উচিৎ আপনার সময়সূচী ব্যাল্যান্স করা।
কর্কট (CANCER): আপনার দ্রুত কাজ করার জন্য উদ্যম থাকবে। বিভিন্নতা জীবনে স্বাদ এনে দেয়। তাই আপনি হয়তো আপনার চাকরি অথবা ব্যবসা পরিবর্তন করতে পারেন। তাই আপনি হয়তো চাকরি অথবা ব্যবসা পরিবর্তন করতে পারেন। ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো হবে। এটি চ্যালেঞ্জের সময়।
সিংহ (LEO): একদল ছন্নছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হিসাবে আপনারা যে বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিলেন তা আজও সত্যি । আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু তারাই যারা সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে সবসময় আপনার পাশে থাকে। কাছের মানুষদের সামনে টাকাপয়সা কখনই কোনও ব্যাপার নয় আপনার কাছে।
কন্যা (VIRGO): কাজের পরিসমাপ্তি এবং সাফল্য আজকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে। আজ যা করবেন তাতেই সাফল্য পাবেন ও প্রশংসিত হবেন । বহুদিন থেকে ঝুলে থাকা পদোন্নতি হয়তো আজকে হতে পারে । আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হতে পারেন ।
তুলা (LIBRA): কাজের কোনও শেষ নেই তাই কোমর বেঁধে নামুন । কারণ কাজের চাপ নিয়েই আজকের দিনটি কাটবে । তাই পরিবারকে খুব একটা সময় দিতে পারবেন না । কিন্তু তারাও বোঝেন আপনার অবস্থা। আজ আপনার থেকে কঠোর পরিশ্রম এবং ন্যায় বজায় রাখা, দুটিরই আশা করা হচ্ছে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার উচিৎ আজ বেশীরভাগ সময় ধ্যান এবং আত্ম-বিশ্লেষণে অতিবাহিত করা। যদি আপনি ধ্যান না করেন তাহলে নেতিবাচক চিন্তা এবং অন্যদের জন্য তিক্ততায় পরিপূর্ণ থাকবেন। এটি হয়তো কেরিয়ারে আপনার উন্নতি এবং বৃদ্ধিকে বাধা দিতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): আজকে অনেকগুলি বিশাল বিশাল ব্যবসায়িক মিটিং এর জন্য প্রস্তুত হন, যার থেকে খুবই ভালো ফল পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবসায়িক বিষয় নজর করুন এবং ব্যবসাটি ভালোভাবে শিখুন। আজকে মনোরম কিছু চমকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আপনার প্রেম জীবনে মসৃণভাবেই চলবে, শুধুমাত্র আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কয়েকটি আবেগপ্রবণ মুহূর্ত ব্যতিরেকে। আবেগগত জটিলতা সামলানো সমস্যাজনক হবে। আজকে, অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে কিছু আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে।
মকর (CAPRICORN): কর্মক্ষেত্রে, পরিচিতি ও পুরস্কার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং অদ্ভুতভাবে, সহকর্মীরা এবারে আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হবেন না। বরং তারা নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নেওয়ার জন্য আপনাকে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা যোগাবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এবং তার ফলে ভুল-বোঝাবুঝি সমাধান করতে সাহায্য হবে। আপনি স্বচ্ছন্দ থাকবেন এবং মনের ভাব প্রকাশ করবেন এবং কিছু অসাধারণ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে সক্ষম হবেন। আজকে, আপনি হয়তো পুরনো কথা ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবেন না।
কুম্ভ (AQUARIUS): ভগবান তাকেই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে। আপনারও এই অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে যখন আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। যদিও আপনার সহকর্মীরা আপনার কাজের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করবেন । আপনার বসের কিন্তু আপনাকে নিয়ে কোন অভিযোগ থাকবে না।
মীন (PISCES): আজ নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে চলেছেন। ফলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও বেশী উৎসাহী হবেন। আপনি সাধারণত স্পট লাইট থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন, তবে আজ নতুন নতুন কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দলপতির ভূমিকায় খুঁজে পেতে চলেছেন।