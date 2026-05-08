মেষ-সিংহ-কর্কট নাকি কন্যা, শুক্রে লাকি কারা ? ঝটপট পড়ুন রাশিফল

কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।

Published : May 8, 2026 at 12:05 AM IST

মেষ (ARIES): আপনার সঙ্গী নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করবেন। প্রেমের জীবন ভালোই কাটবে, কেননা আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সমণ্বয়পূর্ণ হবে। বিনিয়োগের জন্য এই দিনটি শুভ হতে পারে। যদিও, আপনি বেশি কাজ করবেন ও আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা কম করবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি আজ কাজে মনোনিবেশ করবেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা সহজ হয়ে যাবে। আপনি যেহেতু কঠোর পরিশ্রম করার মেজাজে থাকবেন, আপন অন্যদের থেকেও তাই আশা করবেন, যার ফলে হতাশ হবেন।

বৃষ (TAURUS): এটি একটি শুভ দিন, আপনি পরিবারের নৈতিক সমর্থন পাবেন, যা কিনা আপনাকে প্রবল আনন্দিত করে তুলবে। আপনার প্রিয়তম আপনার সান্নিধ্যে স্বছহন্দ বোধ করবেন, যা সম্পর্কটিকে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে, ভালো উপার্জন করার জন্য আপনাকে আরো সুশৃঙ্খল হতে হবে। সব মিলিয়ে এই দিনটির আনুকূল্যে আপনার চটজলদি কিছু লাভ হতে পারে। সব ক্ষেত্রেই ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে, বিশেষত পেশার ক্ষেত্রে। ভালো যোগাযোগের দক্ষতা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে আপনি সাফল্য অর্জন করবেন।

মিথুন (GEMINI): আপনার বদ মেজাজ ও কটু ভাষার মাধ্যমে অন্য কাউকে আঘাত করবেন না। তাদের বিপদে সাহায্য করুন। আপনাকে মনে করতে হবে খারাপ সময়ে আপনার কেমন অবস্থা হয়েছিল, আর সেই অনুযায়ী অন্যদের জন্য সমব্যাথী হতে হবে।

কর্কট (CANCER): প্রিয়জনদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার এটা উপযুক্ত সময়। আপনি কখনই হৃদয় দিয়ে চিন্তা করেন না, কিন্তু আজ স্ত্রীর ব্যাপারে বেশ আবেগপ্রবণ থাকবেন। বিভিন্ন আবেগ আজ আপনাকে আপ্লুত করবে।

সিংহ (LEO): আপনার মন আজ পরস্পরবিরোধী আবেগপূর্ণ থাকবে। এক সময়ে অত্যন্ত খুশি বোধ করবেন, পরমুহুর্তেই মন খারাপ হয়ে যাবে। আজ কাজে সাফল্য পাওয়ার জন্য নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর্থিক লাভের ইঙ্গিত আছে।

কন্যা (VIRGO): স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কখনও গড়িমসি করবেন না। অতীত ক্ষতগুলির মোকাবিলা করতে আপনি একদম তৈরি আছেন। তবে, আজ সারাদিন শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকবে। আপনাকে আজ মজা ও বিনোদনে সময় কাটাতে জানানো হচ্ছে, যাতে আপনার ব্যাটারি পুরোপুরিভাবে রিচার্জ হয়ে থাকে।

তুলা (LIBRA): সরকারী কাজের জন্য আজ ভালো দিন। সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের কাজের সুফল পাবেন। আপনার কাজ ও দক্ষতা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হবে। প্রিয়জনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): এটা কাজের সময় আর নতুন পণ্য বাজারে এনে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবাক করে দেওয়ার মুহুর্ত। তবে, নক্ষত্রদের অবস্থান খুব একটা অনুকূলে নেই, যার অর্থ হল আপনাকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সময় নিন, সমস্যা সমাধান করুন এবং তারপর নিজের কাজে এগিয়ে যান।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনি চুপ করে বসে থাকার মানুষ নন, কিন্তু আজ ঘুম থেকে ওঠার পর অলসতা আপনার উপর চেপে বসবে। এটা সাম্প্রতিক পরিশ্রমের কারণে হতে পারে। আপনি কাজের দায়িত্ব অন্যদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

মকর (CAPRICORN): আপনি কাজপাগল হয়ে উঠেছেন আর অন্যদের আপনার এই ব্যস্ততার জন্য সমস্যা হতে পারে। তবে এই কাজগুলি অনেক সময় ধরে হাতে পড়ে ছিল তাই তাদের অভিযোগে কান পাতার বিশেষ দরকার নেই। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানোর জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আজ আপনার কাজের চাপ প্রচুর, তবুও হাতে পড়ে থাকা সব কাজ শেষ করতে পারবেন। তবে সামনে এগিয়ে যাওয়াও দরকার, নাহলে আপনার বৃদ্ধি থেমে যেতে পারে।

মীন (PISCES):আজ মিশ্র অনুভূতি বোধ করবেন। একদিকে খারাপ পরিস্থিতি ভালো করার জন্য দুশ্চিন্তা ও চাপ থাকবে, অপরদিকে আপনি যে কোনও বিষয় তাদের নিজস্বতা মেনে নিয়ে গ্রহণ করতে রাজি থাকবেন।

