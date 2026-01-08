সময়ে কাজ শেষ না করলে বিরক্ত হবেন বস, কাদের ভাগ্যে আজ লক্ষ্মীলাভ

সময়ে কাজ শেষ না করলে বিরক্ত হবেন বস, কাদের ভাগ্যে আজ লক্ষ্মীলাভ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : January 8, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ : ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে আপনার জিতে যাওয়ার ক্ষমতা দেখা যাবে । আজকে, আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ৷ আপনাকে নিজের অনন্য ক্ষমতাগুলি ভুলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । সেগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করুন যাতে অন্যরাও সেগুলি থেকে সুবিধা পেতে পারে ।
বৃষ : সামাজিক এবং কর্মজীবনে নিজের ইমেজ নিয়ে আপনি খুবই সংবেদনশীল থাকবেন আজ । আপনি হয়ত এটিকে খুবই গুরুতরভাবে নিতে পারেন এবং সঠিক ছাপ ফেলার জন্য সবকিছু করবেন । আজকে, আপনি যাই কিছু করবেন তাতে শালীন, মর্যাদাপূর্ণ থাকবেন এবং মন কেন্দ্রীভূত রাখবেন । অন্যদের খুশি করতে বেশি আগ্রহী হবেন না ।
মিথুন : রোজের রুটিন থেকে আপনার বেরনো দরকার । আপনার পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা অপ্রয়োজনীয় চিন্তার উদ্রেক করবে । নিজের সময়ের ব্যবস্থাপনা করার জন্য, সৃজনশীলতা মানসিক চাপ মুক্ত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় । বাড়ির বড়দের সঙ্গে কথা বলে মাথা ঠান্ডা রাখুন ।
কর্কট : আপনার সামাজিক সম্মান ঊর্ধ্বমুখী হবে । মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রশংসা করবেন এবং আপনাকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টা করবেন । আপনি একজন রোল মডেল হবেন । আপনার জন্য আজকের দিনটি খুবই লাভজনক । আপনার সমস্ত শক্তি তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুগুলির দিকে সঞ্চালিত করুন । গভীর প্রতিফলন, আত্ম-বিশ্লেষণ এই সমস্ত বেশ মানাবে ।
সিংহ : আপনার সিদ্ধান্ত আজ শুধুমাত্র সঠিক হবে তাই নয়, অটল এবং দৃঢ় হবে । আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে । কর্মক্ষেত্রে, জিনিস স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে যাবে । যাইহোক, আপনি আজ কাজের উপর আরও মনোনিবেশ করবেন । ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে, কিছু ক্ষুদ্র তর্ক হতে পারে । দেখবেন যাতে সেগুলি বড় কলহে না পর্যবসিত হয় ।
কন্যা : আপনি আজ পরিবারিক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন । আলোচনার ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা রয়েছে এবং আপনি সুস্পষ্টভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সেগুলির ব্যবহার করবেন । মাথা ঠান্ডা রেখে নেতৃত্বে থাকার জীবন শিক্ষা নিয়েছেন ৷ আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে বিরোধিতা অবশেষে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে ।
তুলা : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন এবং তাদের সঙ্গে আনন্দ করবেন । তাদের জন্য একটি পিকনিক বা একটি পার্টি আয়োজন করতে এবং তাদের সঙ্গে দিন উপভোগ করতে সক্ষম হবেন । আপনি একটি ধর্মীয় জায়গা বা মন্দিরে যাবেন, যা আপনার মন এবং ধ্যানধারণার উন্নতি সাধন করবে ।
বৃশ্চিক : আজকে, আপনি এমন একটা বেলুন যেটা যে কোনও সময় ফেটে যেতে পারে । আপনি হয়ত সমস্ত ভালো এবং খারাপ অভিজ্ঞতা বলে অনেক হালকা বোধ করতে পারেন । নাহলে, এটি হয়ত আপনার স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে । আপনি নিজের খোলসের মধ্যে থাকতে পছন্দ করবেন, আপনার প্রিয় এবং কাছের মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতায় ।
ধনু : আজ আপনার থেকে অনেক কিছু চাহিদা থাকবে, কারণ আপনি কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন । স্টক এবং শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা আজকে বিকেলের দিকে লাভ করবেন । যদিও, আগে থেকে সাফল্য ধরে নেবেন না । নোটের বান্ডিল গোনার জন্য সন্ধে অবধি অপেক্ষা করুন ।
মকর : আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। আপনি এখনও পর্যন্ত খুব ভালো স্বাস্থ্য বজায় রেখেছেন এবং আজও এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না । বর্তমান প্রকল্পের সফল সমাপ্তি একটি দূরবর্তী লক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে ৷ তবে, আপনি তা শেষ করবেন । সময়ে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য আপনার বস আপনার ওপর বিরক্ত হতে পারেন । আর্থিক সমস্যাগুলি নিয়ে আপনি আজকের দিনে ভাববেন না ।
কুম্ভ : এটি পারিবারিক সময় ৷ আপনার নিকটবর্তী এবং প্রিয়জন ক্ষমতাবান হবে । আপনার প্রেম এবং স্নেহ নিঃসন্দেহে বন্ধ পরিশোধ ৷ পরিবারের প্রতি নিবেদিত থাকার জন্য আপনার আজ প্রশংসা প্রাপ্য ।
মীন : আপনি নিজের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুবই কঠোর প্রচেষ্টা করছেন । আপনি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে হার মানবেন না । ক্রমাগত প্রচেষ্টায় আপনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সফল হবেন । জিত যদিও পাকা, তবে পরিশ্রম প্রয়োজন । এককথায়, আজকের দিনটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ।