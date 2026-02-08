রবিতে রয়েছে সুখবর, ছুটির দিনে মন ভালো হবেই; পড়ুন রাশিফল

রবিতে রয়েছে সুখবর, ছুটির দিনে মন ভালো হবেই; পড়ুন রাশিফল
মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে রবিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : February 8, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): নিজের উপস্থাপন ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পেলে, তার সদ্ব্যবহার করুন। আপনার কথা বলার দক্ষতা সকলের প্রশংসা কুড়াবে। সন্তানরাও আপনাকে গর্বিত করতে পারে। পরিবারের বয়স্ক মানুষগুলির জন্যও হাতে একটু সময় রাখুন।
বৃষ (TAURUS): স্বতঃস্ফূর্ততা-সহ আন্তরিকতা আজ আপনাকে চালিত করবে। চোখ-কান খোলা রাখুন, বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। আজ কোনও আইনি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। নিরাময়ের থেকে প্রতিরোধ বেশি ভালো।
মিথুন (GEMINI): আজকে আপনি নিজের আগ্রহের বিষয়গুলির পিছনে সময় দিতে চাইবেন। আপনি পরিবারকে অনেক বেশি সময় দেবেন এবং আপনার সন্তানদের সঙ্গে যত-সম্ভব সময় কাটাবেন এবং তাদেরকে আপনার স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবেন। আজকে আপনি কল্পনাপ্রবণ এবং রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন। আপনার উচিত নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে, নিজের জন্য সুযোগ তৈরি করা। ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে, আপনার সঙ্গী হয়তো আপনার আসল রূপ দেখতে চাইবে।
কর্কট (CANCER): আপনার কাজের দ্রুত গতি সবাইকে অবাক করবে। পড়ে থাকা সব কাজ আর প্রজেক্ট ফলপ্রসূ হবে। তবে, এলোমেলো বা উদাসীনভাবে কোনও কাজ না-করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
সিংহ (LEO): সহজে আসে, সহজে যায়, এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়, টাকাপয়সার ক্ষেত্রে। টাকা রেখে দেওয়ার চেষ্টা করুন কারণ সম্ভাবনা আছে আপনি অনেক নষ্ট করার মতো খরচা করবেন। আপনার কষ্টার্জিত টাকা খরচ করার আগে দুবার ভাবুন।
কন্যা (VIRGO): আপনি ব্যবসার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন। আপনার সাজানোর দক্ষতা নিখুঁত। আপনার ব্যবসায় উন্নতি করার জন্য অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে আপনার সমস্ত সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী বুদ্ধি, এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনি হয়তো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন এবং আপনার বিচারের সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবেন।
তুলা (LIBRA): ছোটোখাটো বিষয়ে মানসিক চাপ না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। টেনশন কমাতে এবং মানসিক শান্তি পেতে, যোগ অথবা ধ্যান অভ্যাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কাজের জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারে আপনার উপর চাপ দেওয়া হবে। শুধুমাত্র মন দিয়ে ভালো খারাপ বোঝার পরেই সংকটপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সাহায্য করবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার পরিবার এবং বন্ধুরা আপনার অগ্রাধিকার তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে আছে। ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রে জীবন অসাধারণ দেখাছে। ব্যবসায়িক উন্নতি ছাড়া, রোম্যান্টিক সম্পর্কগুলি বিকশিত হচ্ছে। সৃজনশীল বস্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকা আপনার জীবনে নতুন মাত্রা এনে দেয়!
ধনু (SAGITTARIUS): আপনার সঙ্গে আজ এমন একজনের দেখা হবে যিনি আপনাকে পছন্দ করেন। কারও মনের কেন্দ্রে থাকা উপভোগ করুন। বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা এবং তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন।
মকর (CAPRICORN): আপনি আজকে যাই কিছু করবেন তা আপনার পরিবারের সদস্যদের আশা পূরণ করার ইচ্ছা থেকে করবেন। আপনাদের মধ্যে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের বাকি থাকা প্রজেক্টগুলি শেষ অবধি সম্পূর্ণ হবে। আপনি নতুন অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করবেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): ভাগ্যবীরের সঙ্গী, আপনি ছাড়া এটা আর কে এতো ভালো জানে? আপনার কর্মক্ষমতা হয়তো আজকে খুঁটিয়ে দেখা হতে পারে, কিন্তু আপনার বসেরা ভীষণই খুশি হয়ে যাবে আজ। যদি আপনি কিছু টাকাপয়সা রোজগার করতে চান, জমি জায়গা এবং কন্সট্রাকশনের ব্যবসা চেষ্টা করুন।
মীন (PISCES): আপনার প্রাত্যহিক রুটিনটি ভালোভাবে গোঝানোর জন্য আপনি পরিশ্রম করবেন, কিন্তু আপনার গ্রহের অবস্থান ভালো না-হওয়ার কারণে আজকে আপনি সবকিছু সাফল্যের সঙ্গে সামলাতে পারবেন না। আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে এবং যা যেরকম সেভাবেই ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে; কিন্তু পরিবর্তনের ভাবনাটিকেও ছেড়ে দেবেন না। যদিও, আজকে আপনি অন্য ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করবেন এবং নিজের চাহিদাগুলিকে উপেক্ষা করবেন। আপনি দয়াশীল, কিন্তু দেখবেন অন্যেরা যেন আপনাকে পেয়ে না-বসে।