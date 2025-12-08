সোমে শিবের পুজো করার সঙ্গে মেনে চলুন এগুলি, ফল পাবেন; বলছে রাশিচক্র
সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : December 8, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: বাড়ির পরিবেশ উন্নত করার আপনার সঙ্গীর যে চাহিদা, তা আজকে আপনাকে মেনে নিতে হবে। আপনার স্বার্থের কারণেই এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা দ্রুত নিন এবং তাতেই মন দিন, কেননা এই অবহেলার দায় আপনারই। আপনি এতই প্রফুল্ল এবং উদ্যমী থাকবেন, যে শেষমেষ আপনার সঙ্গীর মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন। আপনার প্রাণবন্ততাতে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।
বৃষ: চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দ্রুত সেগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজকে আপনি সম্ভবত এরকম প্রচুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। এই ধরনের আকস্মিক ঘটনা সামলানোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুইই আপনার আছে। সবকিছু সঠিক ভাবে বোঝা এবং যথার্থ সমাধান খুঁজে বার করতে, আপনার কোনও সমস্যা হবে না। আপনার উদ্যমকে ঠিক দিকে চালিত করুন এবং আপনার সময় বুদ্ধিমানের মতো ব্যয় করুন। কিছু সৃজনশীল কাজ করে আজকের দিনটির সদ্ব্যবহার করুন। আজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করবেন।
মিথুন: আপনার রসিক স্বভাব এবং আবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা হয়তো আপনাকে আপনার প্রিয়জনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে, যা আপনার প্রেমের জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার আপনার ইচ্ছা কে পূরণ করবে। আপনি নিজের আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য দিনটি কাটাতে পারেন। আর্থিক সঙ্গতি বাড়াতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও আপনি নিজের আয় বাড়ানোর উপায়গুলি খুঁজে পাবেন না। কাজের জায়গায়, ইনসেন্টিভ পাওয়ার জন্য ইতিবাচক মানসিকতায় রয়েছেন। দুর্দান্ত যোগাযোগের দক্ষতা এবং মৃদু শিষ্টাচার সহকর্মী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ককেমসৃণ করতে পারে।
কর্কট: আপনি মানসিক সক্ষমতা দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতি করতে পারেন। আপনি ব্যক্তিগত জীবন এবং কর্মজীবন উভয়েই সাফল্য পাবেন। আপনাকে বহু কাজ এবং দায়িত্ব ভরসা করে দেওয়া হবে। তাও সন্ধ্যে অবধি, আপনি নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকবেন।
সিংহ: শারীরিক আকর্ষণ রোম্যান্টিক সন্ধ্যায় পর্যবসিত হতে পারে। মজার সারপ্রাইজগুলি আপনাকে আপনার প্রিয়জনের কাছে নিয়ে আসতে পারে, আপনারা কিছু বিশেষ মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। আর্থিক ব্যাপারে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি সুবিধাজনক হবেনা। অতএব, ভালো সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করার জন্য আপনার বাজারের প্রবণতাগুলি নিয়ে গবেষণা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে, অনাকাঙ্ক্ষিত কাজগুলি আপনার অগ্রগতির পথে বাধা হতে পারে। আপনি চিন্তাভাবনার মেজাজে নাও থাকতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হতে পারে। যোগব্যায়াম কার্যকর কাজের জন্য চাপ ধ্বংসকারী হিসাবে সাহায্য করতে পারে।
কন্যা: আপনার ব্যক্তিগত জীবন আপয়ান্র সবথেকে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সেই সম্বন্ধে চিন্তা আপনার মনকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখবে। ব্যবসায়ীদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। সন্ধ্যাবেলা হয়তো কিছু চাপমুক্ত সময় কাটবে। আপনি পূজার জায়গায় যেতে পারেন।
তুলা: আর্থিক বিষয়ে আপনার কিছু উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, অন্ততপক্ষে দিনের পরের দিক অবধি তা থাকবে। তারপরে, এই আর্থিক সমস্যাগুলি, লাভজনক সুযোগে বদলে যাবে। বিকালের পরের দিকে সব ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা করতে পারেন। পেশার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, আপনার কথাই শেষ কথা। আপনার আর্থিক বা ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দিনের প্রথমার্ধে আপনি বেশি পরিশ্রম করবেন। আপনার অবদানে, আপনার কর্মকর্তা খুশি হবেন।
বৃশ্চিক: দীর্ঘ কর্মব্যস্ততার পরে বিরতি নেওয়ার সময়। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বিদেশের কোনও স্থানে একটি স্বল্প ছুটি কাটানো আপনার জন্য ভালো হতে পারে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণগুলি আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য বয়ে আনতে পারে। কাজের জায়গায়, আপনার সহকর্মীরা আপনার চিত্তাকর্ষক মতামত, ধারণা এবং পরামর্শের স্বীকৃতি দেবেন। যদিও অযৌক্তিক হবেন না, তবে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন।
ধনু: আজকে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। যদিও, প্রবাদটা মনে রাখবেন, সময় যখন কঠিন হয়, কঠিন মানুষই এগিয়ে যেতে পারে। তাই চাপের মুখে কুঁকড়ে যাবেন না, বরং এই সুযোগে উঠে দাঁড়ান আর সবাইকে দেখিয়ে দিন আপনি কি জিনিস।
মকর: আপনার অনুভূতি আজকে আপনার থেকে ভালো কাজ করবে, আপনাকে সম্মান আর স্বীকৃতি এনে দেবে। যদিও, আপনি রোজ রোজ এতো ভাগ্যশালী হন না, তাই আজকে সময়টার সম্পূর্ণ সুযোগ দিন, কারণ কে বলতে পারে, অনুভূতি হয়তো মেজাজের মতোই বদলায়।
কুম্ভ: কাজের প্রতি নিষ্ঠা আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের সম্পর্কে ফাটল তৈরি করতে পারে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন। বাচ্চাদের এবং বিনোদনের জন্য ব্যয় হতে পারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। যদি বিশাল অঙ্কের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চান তবে আজ থেকে সঞ্চয় করতে শিখুন। আপনার কাজের সময়, আত্মবিশ্বাস এবং নিষ্ঠা আপনাকে দ্রুত ফলাফল পেতে সাহায্য করবে। আপনাকে হয়তো অফিসে অতিরিক্ত সময় থেকে কাজ করতে হবে। তবে নিশ্চিত থাকুন ভালো লাভ পাবেন।
মীন: বিদেশে থাকা বন্ধু বা আত্মীয়দের সঙ্গে আজ আপনার কথা হবে। এই কথাবার্তা থেকে আপনার সরাসরি কোনও গুরুত্বপূর্ণ লাভ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আপনি আজ সামাজিকতা করার মেজাজে থাকবেন। সন্ধ্যাবেলা, আপনি সম্ভবত বন্ধুবান্ধবদের নিজের বাড়িতে খেতে ডাকবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো কাটবে। নিজের ও অন্যান্যদের পিছনে আপন বেশ কিছুটা অর্থ খরচ করতে পারবেন।