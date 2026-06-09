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অশ্বখুরের শব্দে কবি-স্মরণ ! মিনাখাঁর গ্রামে 89 বছরের ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড়

এই ঘোড়া দৌড়কে কেন্দ্র করে গ্রামে বসেছিল জমজমাট মেলা । একই সঙ্গে দু'দিন ব্যাপী নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ।

horse racing competition
ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 12:39 PM IST

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মিনাখাঁ, 9 জুন: নাচ, গান বা কবিতার চেনা ছকে নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ৷ আর সেই উপলক্ষে উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁর নলফা ছয়নী গ্রামে আয়োজিত হল ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে শুরু হওয়া এই গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির উৎসবটি এবার 89 বছরে পদার্পণ করল । প্রতিবছরের মতো এবারও এই প্রাচীন পরম্পরার টানে মিনাখাঁর মাঠে নেমেছিল দূর-দূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার মানুষের ঢল । অশ্বখুরের শব্দ, দর্শকদের উল্লাস আর গ্রামীণ মেলার আবহে গোটা এলাকা এক অভাবনীয় উৎসবের রূপ নেয় ।

অশ্বখুরের শব্দে কবি-স্মরণ ! মিনাখাঁর গ্রামে 89 বছরের ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড় (ইটিভি ভারত)

নলফা ছয়নী ঘোড়া দৌড় কমিটির অন্যতম সদস্য রেজাউল ইসলাম এই উৎসবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন ৷ তিনি জানান, ব্রিটিশ আমল থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষরা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন । পরাধীন ভারতে তৎকালীন মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের মনে কিছুটা আনন্দ জোগাতে ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়াতেই এই অভিনব উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল । তিনি আরও বলেন, "অতীতে 25 বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিনে এই রেসের আসর বসত । পরবর্তীতে তা পিছিয়ে 11 জ্যৈষ্ঠ নজরুল জয়ন্তীতে করা হলেও, এবার নজরুল জয়ন্তীর পুণ্য তিথিতে 'ঈদ' থাকায় কমিটির সিদ্ধান্তে তারিখ কিছুটা পরিবর্তন করে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।"

horse racing competition
মিনাখাঁর নলফা ছয়নী গ্রামে আয়োজিত হল ঘোড়া দৌড় (নিজস্ব ছবি)

বর্তমানে মাঠের ফসল উঠে যাওয়ায় প্রায় তিন কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছিল দৌড়ের ট্র্যাক । মাঠের দু'পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার মানুষ এই রোমাঞ্চকর খেলা উপভোগ করেন । গ্রামীণ বাংলার এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে এবারের প্রতিযোগিতায় উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা-সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মোট 36টি ঘোড়া অংশ নিয়েছিল । উদ্যোক্তাদের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয় সমগ্র আয়োজন ৷

horse racing competition
ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে ভিড় (নিজস্ব ছবি)

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীকে 9000 টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে 7000 টাকা, তৃতীয় স্থানাধিকারীকে 5000 টাকা, চতুর্থ স্থানাধিকারীকে 4000 টাকা এবং পঞ্চম স্থানাধিকারীকে 2000 টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয় । এছাড়া অংশগ্রহণকারী বাকি সমস্ত প্রতিযোগীর হাতে 500 টাকা করে সান্ত্বনা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ।

এই ঘোড়া দৌড়কে কেন্দ্র করে মাঠ প্রাঙ্গণে হরেক মালের পসরা নিয়ে বসেছিল জমজমাট গ্রামীণ মেলা । একই সঙ্গে দু'দিন ব্যাপী নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় । পুরনো এই গৌরব ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে ভবিষ্যতেও এই আয়োজন সগৌরবে জারি থাকবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মিনাখাঁর উদ্যোক্তারা ।

TAGGED:

TRADITIONAL HORSE RACING
MINAKHAN HORSE RACING
ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা
নলফা ছয়নী গ্রাম
HORSE RACING COMPETITION

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