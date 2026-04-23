লাঠিতে ভর দিয়ে বুথে 87 বছরের বৃদ্ধা, বাহিনীর মানবিকতার ছোঁয়া ! প্রশ্নের মুখে কমিশন

লাঠিতে ভর দিয়ে বুথে 87 বছরের বৃদ্ধা, বাহিনীর মানবিকতার ছোঁয়া ! প্রশ্নের মুখে কমিশন
নিয়ম অনুযায়ী 85 বছরের ঊর্ধ্বে ভোটারদের জন্য বাড়িতে ভোটগ্রহণের সুবিধা থাকলেও, এক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা কেন করা হল না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : April 23, 2026 at 11:06 AM IST
বংশীহারী ও মালতিপুর, 23 এপ্রিল: বাংলার বিধানসভা ভোট মানেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে অভিযোগের অন্ত নেই । কিন্তু এ বার সেই ছবিতে যোগ হল অন্য রং, কড়া নজরদারির পাশাপাশি মানবিকতার স্পর্শও ধরা পড়ল ভোটের সকালেই ।
দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের ধুমসাদিঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 193 নম্বর বুথে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য । 87 বছরের এক বৃদ্ধা, দু'টি লাঠির উপর ভর করে, নাতি-নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছেন ভোট দিতে । বুথে পৌঁছনোর আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এগিয়ে এসে হাত ধরে তাঁকে নিরাপদে পৌঁছে দেন ভোটকেন্দ্রে । ভিতরে ঢুকতেই সাহায্যের হাত বাড়ান বুথ লেভেল অফিসাররাও ।
তবে এই ঘটনাকেই ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন । নিয়ম অনুযায়ী 85 বছরের ঊর্ধ্বে ভোটারদের জন্য বাড়িতে ভোটগ্রহণের সুবিধা থাকলেও, এক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা কেন করা হল না, ঘটনায় কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল । এ ব্যাপারে অবশ্য কোনও সদুত্তর মেলেনি স্থানীয় বিএলও-র কাছ থেকে ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চোখে পড়েছে কড়া নিরাপত্তার চিত্র । বুথে বুথে টহল দিচ্ছে সিআরপিএফের সাঁজোয়া গাড়ি। ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে জওয়ানদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো । মালদার মালতিপুরে কংগ্রেসের মৌসম নূর ও তৃণমূলের আব্দুর রহিম বক্সির হাইভোল্টেজ লড়াইকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে । সেখানে বাহিনীর টহলদারি চোখে পড়ার মতো ৷
এ বারের ভোটে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফাতেই বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্যজুড়ে। এদিকে এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সাংসদ কীর্তি আজাদ অভিযোগ তুলেছেন, সারা দেশে যেখানে লোকসভা নির্বাচনে 3.4 লক্ষ বাহিনী মোতায়েন ছিল, সেখানে শুধু বাংলাতেই বিধানসভা ভোটে 2.4 লক্ষ বাহিনী নামানো হয়েছে । এ প্রসঙ্গে পহেলগাঁও হামলার প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন তিনি ৷ যদিও বিজেপির পালটা দাবি, কঠোর নজরদারির কারণেই এ বার আর 'ছাপ্পা ভোট' সম্ভব নয় বুঝেই শাসকদল এমন অভিযোগ তুলছে ।
কড়া নিরাপত্তা আর মানবিকতার এই দ্বৈত ছবির মধ্যেই শুরু হয়েছে বাংলার প্রথম দফার ভোট, শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের রায় কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য ।